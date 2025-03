Nem várt, több tízezres kiadás jön a magyar szülőknek tavasszal: jobb, ha erre is felkészülnek

A tavaszi szünetben sok szülő számára jelent kihívást a gyermekfelügyelet megoldása. A napközis táborok egyre népszerűbb lehetőséget kínálnak, ahol a gyerekek biztonságos környezetben, tematikus foglalkozásokon vehetnek részt. A kínálat széles, a kézműves és sporttáboroktól kezdve a robotika és vitorlás programokig, azonban az árak is emelkednek. Érdemes időben tájékozódni és lefoglalni a helyeket, mert a legnépszerűbb táborok gyorsan betelnek.

A 2024/2025-ös tanév rendje szerint április 17-től indul majd a tavaszi szünet, ami április 27-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap ennek értelmében április 16. szerda, az első tanítási nap pedig április 28. hétfő. Ahogy közeledik az időpont, sok szülőben merül fel a kérdés: hogyan oldja meg gyermeke felügyeletét, miközben ő dolgozik? Az iskolák és óvodák ilyenkor bezárnak, a legtöbb helyen csak ügyelet van, a nagyszülők pedig nem minden esetben állnak rendelkezésre. Erre a kihívásra nyújtanak megoldást a tavaszi napközis táborok, amelyek egyre népszerűbbek, és immár nemcsak a fővárosban, hanem vidéken is egyre több helyen elérhetők.

Míg korábban a táborozás elsősorban a nyári szünet privilégiuma volt, az elmúlt években egyre több szervező ismerte fel, hogy az őszi, tavaszi időszakban is nagy az igény a hasonló programokra. A legtöbb tavaszi tábor tematikus, így a gyermekek nemcsak felügyelet alatt vannak, hanem egyúttal új élményeket is szerezhetnek. Vannak sporttáborok, kézműves- és kreatív foglalkozásokat kínáló programok, állatkertben vagy lovardában szervezett ismeretterjesztő táborok, de a digitális világ iránt érdeklődő gyerekek számára is akadnak lehetőségek, például robotika vagy programozás témában.

A táborok időtartama általában egy hét, de sok helyen akár napi beugrásra is van lehetőség, ami rugalmas megoldást kínál a családoknak. Az étkezés legtöbbször biztosított, amit általában tartalmaz a tábori díj. A foglalkozásokat szakképzett pedagógusok és animátorok vezetik, így a szülők biztosak lehetnek benne, hogy gyermekük nemcsak biztonságban van, hanem hasznosan és szórakoztatóan tölti az időt.

Mennyibe kerül egy hét táborozása tavaszi szünetben?

A táborok árai széles skálán mozognak, a helyszíntől, a programoktól és az ellátás minőségétől függően. Budapest és a nagyobb vidéki városok kínálata eltérhet, a magánintézmények vagy prémium szolgáltatásokat kínáló táborok drágábbak lehetnek.

Zoo Tábor: A Fővárosi Állat- és Növénykert által szervezett tábor 5-14 éves gyermekeket vár. A tavaszi szünetben 4 napos turnust kínálnak április 22-25. között, melynek díja 99.900 Ft. Lehetőség van 2 napos részvételre is: április 22-23. (54.900 Ft) vagy április 24-25. (57.900 Ft, amely tartalmazza a cirkuszjegyet is).

A székesfehérvári 'Festegess Timivel' Élményfestő Alkotóműhely 2025. április 23-25. között festőtábort szervez gyerekeknek. A délelőtti turnusban 6-10 éveseket várnak 10:00-12:30 között, ahol a részvételi díj 33.000 Ft/fő/3 nap. A délutáni turnusban 9-16 évesek számára 14:00-17:00 között a díj 36.000 Ft/fő/3 nap. A díjak tartalmazzák a szükséges eszközöket és napi egy festmény elkészítését.

​Az Erdő Ajándéka Erdei Iskola 2025. április 22-25. között tavaszi erdei napközis tábort szervez 6-12 éves gyermekek számára a Hármashatár-hegyen. A tábor naponta 8:30-tól 16:00 óráig tart, és a részvételi díj 58.000 Ft/fő/5 nap. A programok között szerepelnek erdei kirándulások, kincskeresés, kunyhóépítés, kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, valamint házi és vadon élő állatokkal való ismerkedés. A tábor célja, hogy a gyermekek megismerjék és tiszteljék a természetet, miközben új barátságokat kötnek és kreatív tevékenységekben vesznek részt.

A Prestige Tábor 2025. április 22–25. között napközis tánctábort szervez a tavaszi szünet idejére, melyre szeretettel várják a 6–12 éves gyermekeket, kezdőket és haladókat egyaránt. A tábor programjai között szerepel napi két 1,5 órás táncóra, kézműves foglalkozások és különféle játékok. A részvételi díj 49 000 Ft/fő/4 nap, amely tartalmazza a napi háromszori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna), a programokat és a napi 8 órás felügyeletet.

Egyre drágábbak a táborok

A táborok évről évre drágábbak. Egy 2024-es interjúban Tóth Béla, a Táborfigyelő.hu vezetője elmondta: „a táborok árai folyamatosan növekednek, hiszen a szervezőknek is egyre magasabb költségekkel kell számolniuk. Egyes prémium napközis táborok ára már a 100.000 forintos határt is átlépte, de a hagyományos, kisebb programokkal működő táborok is drágultak.”

A trend idén is folytatódik, így a szülőknek érdemes előre tervezni és időben lefoglalni a helyeket, mivel sok tábor hamar betelik.

Az áremelkedés egyik oka, hogy a tanári bérrendezés nyomán kevesebb pedagógus vállal pluszmunkát táboroztatás formájában, így a szervezőknek drágább munkaerőt kell alkalmazniuk.

Mikor érdemes jelentkezni?

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a népszerűbb táborokba már hetekkel a tavaszi szünet előtt betelnek a helyek. Sok szervező kedvezményeket is kínál azoknak, akik időben jelentkeznek, illetve testvérkedvezményt biztosítanak.