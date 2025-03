Újabb magyar iskola kapott bombafenyegetést: nem ez az első a héten, óriási a rettegés

A szerda reggel is bombariadóval kezdődött a csepeli magyar-ukrán iskolában, ahol menekült gyerekek tanulnak. Ez egy héten belül már a negyedik, egy napon belül pedig a második bombariadó. A gyerekeket a csepeli önkormányzat segítségével menekítették ki az épületből – értesült a Csepel.info.

A források szerint kicsi az esélye annak, hogy valamelyik gyerek szórakozik. Valószínűbb, hogy folyamatos nyomás alatt akarják tartani a tanárokat és a diákokat. Mint ismert, korábban több alkalommal is volt tömeges bombafenyegetés a magyar iskolákban. Akkor országos pánikkeltés lehetett az ok. Ez azonban kifejezetten egy iskolára irányul, ezért a veszély is kézzelfoghatóbb. A csepeli magyar-ukrán iskola szeptemberben indult, és a magyar kormány is támogatja. Csak Németh Szilárd helyi fideszes kiskirály lóg ki a sorból: ő meg akarta akadályozni, hogy a gyerekek testnevelés órákon használhassák az önkormányzat tornatermét.

Tavaly novemberben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is villámlátogatást tett az iskolában, amikor az Európai Politikai Közösség budapesti csúcstalálkozójára érkezett Budapestre.

Januárban több száz magyarországi iskolában volt bombariadó, hasonlóan a szeptember eleji cseh és szlovák iskolai riadókhoz, amelyek miatt az intézményeket napokra bezárták. A rendőrségi nyomozás nem talált robbanóanyagra utaló nyomokat, míg a cseh titkosszolgálat vezetője, Michal Koudelka Oroszországot tette felelőssé a fenyegetésekért. Eközben augusztusban Csepelen megnyílt az első állami fenntartású ukrán iskola, amelynek létrehozásáról Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij még júliusban állapodott meg Kijevben, válaszul az Ukrajnából érkező megnövekedett igényekre.