Indul a pályázat: Izlandra, Egyiptomba és a Maldív-szigetekre is utaznak diákok a pót-Erasmus programmal

Elindult a jelentkezés a kormány új, külföldi mobilitást támogató Pannónia Ösztöndíjprogramjára, mely az Erasmust hivatott helyettesíteni - írja az Eduline. Január 15-től január 29-ig pályázhatnak a modellváltáson átesett, az Erasmus+ programból tavaly januárban kizárt egyetemek. Tavaly az Európai Bizottság összeférhetetlenségre hivatkozva befagyasztotta huszonegy, korábban modellváltáson átesett magyar egyetem külföldi mobilitási programjának, vagyis az Erasmus+ és a Horizont Európa programnak a támogatásait. A konfliktust a folyamatos tárgyalások ellenére egyelőre nem sikerült feloldani.

Hamarosan elfogy a pénz a hallgatók Erasmus-támogatásaira, a magyar kutatók pedig már a nyár folyamán is arról számoltak be, hogy nem hívják, nem vonják be őket nemzetközi kutatásokba - írja a lap. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős államtitkár tavaly novemberben azonban egy új csereprogram ötletét lengette be. Ez valósul most meg Pannónia Ösztöndíjprogram néven. "A Tempus Közalapítvány 2024. január 15-én hirdeti meg a pályázatot az egyetemeknek, így a diákok már jövő márciusban pályázhatnak az egyetemeiknél, hogy ősztől már részt vehessenek a csereprogramokban" - ígérte akkor az államtitkár. Az ösztöndíjprogram pályázati felhívása pedig december közepén fel is került a Tempus Közalapítvány honlapjára, a pályázatokat 2024. január 29-én éjfélig lehet benyújtani a felsőoktatási intézményeknek.

A hallgatók alap, mester, osztatlan és doktori képzés esetén is egyaránt tölthetnek hosszabb, 2-12 féléves tanulmányi célú mobilitást, vagy szakmai gyakorlatot, esetleg frissdiplomás szakmai gyakorlatot külföldi országban és intézményben, de lehetőségük van 2-3 hónapos kutatási célú mobilitáson is részt venni, továbbá 2-60 nap terjedelmű tanulmányi vagy kutatási célú külföldi tanulmányokat végezni a világ bármelyik felsőoktatási intéznényében. Az ösztöndíjak összege a hosszabb távú, legalább 2, legfeljebb 12 hónap terjedelmű mobilitás esetében célországtól függően havi 350-400 ezer forint, rövid távú tartózkodás esetén pedig alap, mester vagy osztatlan képzésen

1-10 napig: 30.000/27.500/25.000 Ft/nap

11-20 napig: 20.000/17.500/15.000 Ft/nap

21-30 napig: 10.000/7.500/5.000 Ft/nap.

Doktori képzés esetén pedig ezeket felül 5000 forint/nap az ösztöndíj összege. Mindezek mellett a pályázó hallgatók akár kiválósági ösztöndíjban is részesülhetnek, ha az általuk választott külföldi intézmény a Times Higher Education, illetve a Quacquarelli Symonds nemzetközi felsőoktatási rangsorokban az első 250 hely valamelyikén szerepel. A kiválósági ösztöndíj összege 1-6. hónapos időszakra célországtól függően havi 450, 475 vagy 500 ezer forint, ugyanakkor az érintett egyetemek minden tervezett kiválósági ösztöndíjas hallgató után egységesen 10.000.000 forint előzetes támogatást (előfinanszírozás) igényelhetnek - írja a lap.

A célországok listája a Pannónia Ösztöndíjprogramban

I. országcsoport Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Németország, Norvégia, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Hongkong, Japán, Dél-Korea, Makaó, Szingapúr, Tajvan. II. országcsoport Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Bulgária, Csehország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Észak-Macedónia, Szerbia, Örményország, Georgia, Moldova, Szíria, Banglades, Bhután, Kambodzsa, Kína, Laosz, Maldív-szigetek, Mianmar, Nepál, Pakisztán, Srí Lanka, Afganisztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Irak, Jemen. III. országcsoport Albánia, Azerbajdzsán, Bahrein, Brunei, Egyesült Arab Emírségek, Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Irán, Jordánia, Katar, Kazahsztán, Libanon, Mongólia, Malajzia, Omán, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökország, Vietnám, Kolumbia, Mexikó, Algéria, Angola, Dél-Afrika, Egyiptom, Líbia, Marokkó, Namíbia, Nigéria, Tunézia.

"A mobilitásokban részt vevő egyetemi polgárok kiválasztását és mobilitásainak támogatását a támogatásban részesülő intézmények – a Tempus Közalapítvány felügyelete mellett – saját belső szabályrendszerük alapján végzik a pályázati felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározott feltételek figyelembevételével, azok célkitűzései mentén, a rögzített kritériumrendszer(ek) folyamatos alkalmazása mellett" - írják a lap szerint.