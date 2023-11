Újabb fontos határidőhöz értünk Erasmus+ ügyben: nem bizakodhatnak a magyar egyetemisták

Brüsszelben továbbra sem túlzottan elégedettek a hazai reformlépésekkel, ezért úgy tűnik megegyezés nélkül telik el a november 23-i határidő, ameddig alá kéne írni a modellváltó egyetemek Erasmus-szerződéseit a 2024. június 30. utáni időszakra. Legalább az állami fenntartásban lévő intézmények nyugalomban tervezhetnek, de minden egyéb képlékeny- írja a VG.

November 23-ra szabták meg a határidőt, hogy addigra rendeződjenek a vitás kérdések az Európai Bizottság és a magyar kormányzat között, hogy a 2024. őszi félévtől is zavartalan legyen a részvételük az Erasmus Plusz oktatási csereprogramban a hazai modellváltó egyetemeken tanuló hallgatóknak. (Az állami fenntartásban lévő intézményeket és diákjaikat nem érinti a bonyodalom.) Ennek a megegyezésnek azonban egyelőre nyoma sincs. A mai dátum az Erasmus Plusz ügyeit itthon felügyelő Tempus Közalapítványtól (TKA) származik, amely a július 14-i és az augusztus 25-i közleményében is ezt a napot jelölte meg határként. Navracsics Tibor, az EU-s források felhasználásáért is felelős területfejlesztési miniszter is erre a dátumra hivatkozott „munkahatáridőként” korábbi nyilatkozataiban.

A szervezet a nyáron bírálta el a hazai egyetemek pályázatait a 2024. június 30. utáni támogatási időszakra, 1820 milliárd forint értékű pénzügyi támogatást osztottak szét, azonban csupán az állami tulajdonban és kezelésben álló 29 egyetem pályázatait kerülhettek valódi elbíráslásra. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok (KEKVA-k) által üzemeltetett 21 intézmény esetén csak feltételes jóváhagyást adhatott ki. Aminek az oka, hogy a 2022. december 15. óta élő, az Európai Tanács végrehajtási határozata megtiltotta a szerződéskötést az ilyen egyetemekkel, mert nem tartja átláthatónak a működésüket. A probléma gyökere a mai napig az, hogy nagyon kettős kommunikációt láthatunk, míg kormány oldalról úgy gondolják teljesítették a feltételeket, Brüsszel még mindig úgy véli, hogy nem teljesültek maradéktalanul azokat.