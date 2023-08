Gázspray, bilincs a magyar iskolákban: ennyiszer kellett odacsapni, kemény számok érkeztek

Gázspray és bilincs is előkerült a fegyelmezések során, de legalább a gumibot az övön maradt. Hiába számít közepesnek a fizetés, még mindig nincs elég iskolaőr.

Összesen kétszáz alkalommal kellett intézkedniük a magyarországi iskolaőröknek az oktatási intézményekben, ebből 25 alkalommal testi kényszert is alkalmaztak - erről a hvg ír. A lap azt is hozzáteszi, hogy összesen 571 helyszínen teljesítenk szolgálatot iskolaőrök, de így is van hiány belőlük, a létszám feltöltöttsége most 85 százalékos.

A 199 intézkedésből 25 alkalommal kellett testi kényszert alkalmazni. Előfordult az is, hogy bilinccsel vagy gázszóróval kellett ártalmatlanítani egy diákot, de a gumibotot egyszer sem használták az iskolaőrök. A hvg hozzáteszi: bár 300 ezer forint körül lehet keresni, ami sok pedagógusfizetésnél is magasabb, mégsem jönnek elegen iskolaőrnek.