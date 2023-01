Bekeményítenek a magyar tanárok: egy hetes sztrájkot hirdetnek, elegük van ebből

A PDSZ egyhetes sztrájkot hirdetett január 23-tól, a szakszervezet pedig most közzétette a munkabeszüntetés részleteit – írja a 24.hu

A PDSZ arra emlékeztet, azért január 23-tól hirdették meg a sztrájkot, mert ekkor ér véget a nyolcadikosok középiskolai felvételije, tehát a sztrájk nem veszélyezteti a továbbtanulásukat. Mint írják, „azért nem egy napban, hanem egy hétben gondolkodunk, hogy a sztrájkfolyamat új erőre kapjon.”

A szakszervezet arról is tájékoztat, úgy érdemes megszervezni a hetet, hogy ha kevés diák lesz jelen az iskolában, a sztrájk alatt csak felügyelet legyen az iskolában. Ha viszont az intézményvezető a sztrájk idejére tanítást rendel el, akkor azt javasolják, hogy legyenek olyan időszakok az adott sztrájknapon, amikor nincs tanítás még 50 százalékban sem. Azt is írják, ha egész nap sztrájkolnának valahol a héten, akkor azt javasolják, két hétre jelentsék be a sztrájkot. Ha pedig az intézményvezető úgy dönt, hogy minden nap elrendeli a tanórák felének megtartását (érettségire felkészítés esetén a 100 százalékot), akkor azt kérik, hogy a tanórára berendelt pedagógusok ne tartsanak teljes tanórát, hanem hagyják félbe az órát, és a maradék időben felügyeljenek.