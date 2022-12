Az energiaszektorban is a felkészült vezetőkön múlik a digitális átállás (x)

A BME kutatásai szerint a műszaki fejlesztések mellett, a menedzserek képzése is feltétele a digitális megoldások terjedésének az energiaszektorban. A gazdasági kar vezetőképzése a digitális projektekre is felkészíti az energetikai cégek vezetőit.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon elérhető Master of Business Administration (MBA) szak célja a vállalkozói szemléletformálás, valamint a digitalizáció során adódó menedzsmentdöntések megalapozása.

A BME GTK átfogó kutatási programot dolgozott ki az elmúlt két évben, amelynek részeként a magyar vállalatok digitális érettségét, az infokommunikációs eszközök bevezetésével elért jövedelmezőség változását, illetve ezek regionális, iparági és vállalati mérethez köthető összefüggéseit is feltárták a Műegyetem szakértői. A BME következtetései összhangban vannak az Európai Unió rendszeresen hivatkozott Digital Economy and Society Index (DESI) mérőszámának Magyarországra vonatkozó adataival, ahol a hálózatelérésben, internethozzáférésben, és egyéb technológiai adatokban EU-s átlagon, sőt sok területen afelett teljesít Magyarország. Pozitív eredménynek tekinthető, hogy bár szignifikáns eltérés van a 250 fő feletti vállalatok és az 5 fő alatti mikrovállalkozások digitalizáltsága között, a digitális képességek és az internethasználat ennek ellenére egyenletesen elterjedtnek tekinthetők. Ezzel szemben komoly fejlesztési lehetőség látszik az informatikai alkalmazások speciális üzleti folyamatokba integrálásának területén. A DESI mérés és a BME kutatásában vizsgált 2500 elemes vállalati minta is igazolta, hogy bizonyos iparágakban még alacsony fokú az információrendszerek, az adatbázisok, a korszerű adatelemzés vagy a felhőszolgáltatások igénybevétele.

Kovács Antal, olimpiai bajnok diplomát vett át 2022 őszén a Műegyetemen. Fotó: Geberle B./BME

A BME MBA programja ezért az energetikai vállalatoknál dolgozó műszaki és gazdasági szakembereknek is jó választás. Nemeslaki András, egyetemi tanár, a szak vezetője elmondta: „A hazai vállalatok körében végzett kutatásaink szerint a műszaki kihívások mellett gyakori, hogy a vezetési, üzleti, illetve vállalkozói szemléletbeli hiányosságok akadályozzák a digitális transzformáció sikeres végrehajtását. A képzésünkön a hallgatók a gazdasági és műszaki ismeretek legkorszerűbb kombinációját, valamint az empirikus adatokat megismerve a hazai specialitásokat és kitörési pontokat is elsajátíthatják.”

Kovács Antal, olimpiai bajnok, a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatója is diplomát vett át 2022 őszén a BME képzésén. Az olimpiai bajnok cselgáncsos elmondta: „A BME a műszaki és a gazdasági tudást egyszerre tudta magas szinten átadni a képzés során. A dzsúdó titka az egyensúly és eséskor a biztonságos földre érkezés. Az egyensúly megtartása és a biztonságra törekvés a menedzsmentben is elengedhetetlen, sőt kulcsfontosságú a nukleáris létesítmények menedzsmentjében, ezért is hiánypótlóak a BME képzései.”

A BME GTK MBA képzése szorosan együttműködik a Műegyetem új Zéró Karbon Központjával. Ezzel kapcsolatban Kaderják Péter, a központ vezetője hangsúlyozta: „az MBA programon ismertetjük a kutatási eredményeinket, amelyeket a Magyar Nemzeti Bank támogatásával a földgáz és villamosenergia kiváltás, illetve a karbon kibocsájtás csökkentése terén értünk el.” Nemeslaki András szerint „ezek a kutatások a BME innovációs és vállalkozásfejlesztési képzéseihez is illeszkednek, mivel abban segítjük a programjainkon résztvevő vezetőket és szakértőket, hogy a műszaki kihívásokra az új üzleti modellekkel tudjanak válaszolni a gazdasági versenyképesség növelése érdekében.”

