Indulhat a roham a Lidl-be: egy éve várnak erre a slágertermékre a magyar családok

Ismét eltelt egy mozgalmas hét, végre beköszöntött az igazi ősz a hideg időjárással, és esővel. Összeszedtük, melyek voltak a 44. hét legolvasottabb, legérdekesebb és legfontosabb cikkei a Pénzcentrumon!

Itt a pontos dátum: november 17-től indulhat a gigaroham a Lidl-be, egy évet kellett várni erre

Október 29-én, szombaton számoltunk be a Pénzcentrumon arról, hogy bizonyos belsős, diszkontos Facebook-csoportokban már terjedt a hír, újra kapható a Lidlben az úgynevezett játékkonyha. Bár akkor még azt írtuk, hogy a hírek szerint csak bizonyos települések akciós kiadványaiban, illetve üzleteiben található meg a játék, most a Pénzcentrum kiderítette, országosan mikor fog érkezni a közönségkedvenc termék.

Rengeteg diákot kínoznak a magyar sulikban: itt rontják el a szülők, csúnya árat fizet a gyerek

Évről évre egyre több iskolai bántalmazás kerül napvilágra, de a gyerekek szerencsére egyre bátrabban jelzik, ha sérelem éri őket. Ha bántalmazás történik a gyermek közösségében, fontos, hogy a felek, tehát a bántalmazó, a bántalmazott és a szemtanúk is együttműködve oldják meg a helyzetet. Vaskuti Gergellyel, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány Nemecsek programjának szakmai vezetőjével beszélgettünk, aki szerint bár egyre nagyobb hangsúlyt kap a probléma felismerése, kezelése és a prevenció, még mindig sok munka áll előttünk azzal kapcsolatban, hogy helyén kezeljük a közösségen belüli bántalmazást.

Súlyos kórokozók lapulnak a magyar szekrényekben: a rezsiemelés hívhatja életre őket?

A benti ruháinkat naponta kimossuk, de a kabátot, sapkát, sálat és kesztyűinket bizony elhanyagoljuk. Az orvosok szerint pedig ez nagy baj, sőt a HuffPost is rávilágított arra, hogy bizony, fontos lenne ezeknek a ruháknak is a rendszeres tisztántartása. Gondoljunk csak bele, hogy a külvilágból mennyi minden rakodik rá kabátunkra a tömegközlekedésen, vagy akár csak az időjárás viszontagságai miatt. Mégis, a legtöbben mellőzzük a kabátunk tisztíttatását.

Színt vallott a Tesco, a Spar, az Aldi: így látják az élelmiszerárstoppot, ez vár a magyar vásárlókra

Több, a Pénzcentrumnak nyilatkozó elemző szerint az élelmiszerárstoppot inkább kifelé kellene vezetni, mint újabb termékekre kiterjeszteni. Az alapintézkedésről persze a leginkább érintetteknek, a kiskereskedelmi láncoknak is megvan a véleményük. A veszteségek nagyok, a nyomott áron való értékesítés szabálytalan is lenne, persze most a hatósági árstop miatt lehet. De mit hozhat a jövő?

Ekkora lehet a minimálbér emelés 2023-ban: friss hírek jöttek a tárgyalóasztaltól

Megkezdődött a 2023-as minimálbérről szóló, szokásosan hosszú tárgyalássorozat. Mint lapunk az érintettektől megtudta, még sok minden ismeretlen, egyelőre a felek az álláspontok kialakításánál tartanak, de elképzelések azért már vannak. Megkérdeztük őket, mire számítanak 2023-ban, különös tekintettel a száguldó inlációra és a gazdasági nehézségekre. A megszólaló szakszervezeti vezetők 15-20 százalék közötti emelést szeretnének elérni.

Magyarok tömegeit húzza le a saját bankjuk: egyszerű lenne megúszni, mégsem lépnek

Az idei év a magyarok többségének emlékezetébe az élet minden területén tapasztalható féfekevesztett drágulással írja be magát. A költségek emelkedése pedig természetesen a banki szolgáltatásokat sem kerülte. Ennek hatását mindenki érezheti, akinek van bankszámlája. A bankszámlavezetés költségeinek változása ráadásul a mostani inflációtól függően is sokaknak okoz problémát, hiszen a legtöbben nem igazítják a csomagjukat a változó költési szokásaikhoz. Magyarországon a legtöbben persze óvakodnak a számlacsomagváltástól, pedig komoly pénzeket spórolhatnának meg rajta.

Ennyiért eszik a Michelin-csillagos éttermekben a magyar elit: horror árak a Platánban és Rácz Jenőnél

Idén is díjazták a budapesti éttermeket, a Salt és az Essência mellett feliratkozott a listára még a Rumour, a Babel, a Borkonyha Winekitchen és a Costes is. Két Michelin-csillaggal díjazták ezen kívül a budapesti Stand éttermet is, és a tatai Platán Gourmet is megtartotta a minősítést. Kiderült, hogy a legtöbb top-étterem emelt az árain tavaly óta.

Ez a sztártermék alig drágult 1 év alatt: mindjárt indul a gigaroham, mindenki sorba áll majd érte

Az átlagos éves magyarországi drágulásnál alacsonyabb mértékben drágultak itthon a televíziók. A lapunknak megszólaló legnagyobb elektronikai cikk kereskedők szerint leginkább azért, mert óriási a verseny, és nem merik az árfolyamveszteségeket a vásárlókra terhelni. Akárhogy is, nagyon durva szentháromság állhat most össze a tévék piacán, hiszen nem elég, hogy pár hét múlva Black Friday, ami berúgja a karácsonyi nagy költekezés időszakát, de még a foci vb is rendkívül rendhagyó módon nem nyáron, hanem majdhogynem november közepén indul. A nagy sportesemények pedig amúgyis melegágyai az új tévé beruházásoknak, hát még most mennyire az lesz.

Te mit lépsz a rezsiemelés ellen?

Egekbe emelkedtek az energiaárak egész Európában, ami a rezsiemelés júliusi bejelentését követően minket, magyarokat is húsbavágóan érint. És a fűtési szezon közeledtével ez egyre fájdalmasabb lesz. A Pénzcentrum és a Miskolci Egyetem egy közös felmérést indított, ebben többek között arról szeretnénk pontos képet kapni, hogy hogyan hat az energiaválság a magyar lakosságra, és milyen állapotú házakban, lakásokban várjuk a telet.