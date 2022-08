Megszólalt a magyar iskola: ők is bevezetik a 6 napos tanítási hetet, erre kell készülni a szülőknek

A győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskolában idén ősszel hatnapos tanrend lesz. A döntés hátteréről és az egyeztetések menetéről Hardi Titusz beszélt a Portfolio Checklistben. A szakember többek között beszélt arról, két heti fűtésszámlát tudnak így megspórolni.

A mai napon a Pénzcentrumon is beszámoltunk arról, hogy a győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskolában hat napos iskolahetet vezetnek be szeptemberben és októberben. Mindezt azért, hogy ezáltal meg tudják hosszabbítani a téli szünetet, aminek következtében kevesebb gázt kell majd felhasználniuk télen.

A hír után a Pénzcentrum a Belügyminisztériumot is megkereste, akik kérdésünkre elmondták, „alapos indokkal, a fenntartó egyetértésével a tanítási hetek - a szombat igénybevételével - hat tanítási nappal is megszervezhetők abban az esetben, ha a tanulók részére legalább harminchat óra megszakítás nélküli heti pihenőidő és az elmaradt heti pihenőnapok igénybevétele - egy vagy több összefüggő tanítási szünetként - a tanítási félév során biztosítható”.

Minebből kiderül tehát, hogy a törvényi keretek bőven megvannak ahhoz, hogy bármelyik hazai oktatási intézmény a hat napos tanítást válassza, ha mást nem, legalább egy ideig. A győrszentiváni általános iskola egyébként azzal indokolta a döntést, hogy így rengeteget tudnak megspórolni a rezsiszámlán a hideg téli decemberben. A döntés hátteréről és az egyeztetésekről Hardi Titusz, a Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskolát fenntartó Pannonhalmi Főapátság oktatási igazgatója beszélt a Portfolio Checklistben.

2 hét fűtést spórolnak meg

Hardi Titusz a friss podcastben elmondta, két hét fűtési költségét spórolja meg a szóban forgó iskola azáltal, hogy az őszi szünetig szombaton is tanítás lesz a gyermekek számára. Hardi Titusz elmondta azt is, hogy náluk, mármint a bencéseknél nem példa nélküli a hat napos iskolai rend. A pannonhalmi iskolájukban ugyanis régóta így tanítják a fiatalokat.

Az oktatási igazgató beszélt arról is, hogy a döntést hosszas egyeztetések előzték, mind a szülői munkaközösség, mind pedig a tanárok pozitívan fogadták a döntést. Hardi Titusz ezzel kapcsolatban elmondta, sokan örülnek, hogy a diákoknak a karácsony előtti időszakban többet tudnak majd otthon lenni, és kipihentem kezdhetik meg a 2023-as évet az iskolában. Sőt, a szakember elmondta azt is, hogy győrszentiván környékén egy nagy multinacionális cég működik, aminek amúgy is télen nagy leállása van, és sok szülő amúgy is ennél a vállalatnál dolgozik.