Forrnak az indulatok a magyar iskolákban: ezek a dolgozók kimaradtak a zsíros béremelésből

A Független Egészségügyi Szakszervezet szerint az iskolai védőnők többsége kimaradt a szakdolgozói béremelésből. Márciusban átlagosan 20 százalékos fizetésemelést kellett volna kapniuk, hasonlóan a kórházban dolgozó ápolókhoz. Sokan közülük azonban elégedetlenek, mivel néhányan csak 6 vagy 8 százalékot kaptak.

Azonban a Belügyminisztérium állítása szerint az érintett dolgozók túlnyomó többsége elégedett az emeléssel. Annak ellenére, hogy a megkérdezettek közül többen panaszkodtak arra, hogy

az ígért 20%-os béremelés helyett, 6%-ot kapott

- írta a közösségi médiában az egyik érintett. Csökkentették az éjszakai pótlékot is, így sokan 170 ezer forint mínuszba jönnek ki a hónap végén a védőnők. Kiemelték azt is, hogy a pótlékokat, amiket be kell építeni a bérbe, hibásan béremelésként értelmezték. Az intézményenként eltérő mértékű béremelések sem tesznek jót a szakmának, a bérek egyenlőtlensége feszültséget okoz.

Címlapkép forrása: MTI/Bruzák Noémi