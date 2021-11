Itt vannak az új szabályok: számos iskolában ez is újra kötelező a járványhelyzet miatt

Sorra teszik kötelezővé az általános és középiskolák a maszkviselést, miután a múlt heti Kormányinfón bejelentették, hogy az üzletekbe, a színházakba és mozikba sem lehet már maszk nélkül nem lehet bemenni, az iskolai szabályokról az igazgatók dönthetnek. Az Eduline összegyűjtötte mely iskolák éltek már a szabályozás adta lehetőséggel.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma még pénteken küldött minderről levelet az iskolaigazgatóknak. Ebben azt írták, hogy a nevelőtestületek eddig is szigoríthattak a járványügyi előírásokon, ehhez csak a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét kellett kikérniük, ám ezentúl az igazgató egyedül is dönthet a maszkviselési szabályokról. Igaz, a tárca azt javasolja, hogy ennek ellenére érdemes egyeztetni a szülőkkel és a diákönkormányzattal, és továbbra is érvényes az az alapszabály, hogy a maszkviselést senkinek sem lehet megtiltani.

Az Eduline körképéből kiderül, hogy a Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnáziumban hétfőtől vezették be újra a maszkviselést a közösségi terekben, és ha a tanár kéri, az órákon is fel kell venni a maszkot. Ugyanez a helyzet az I. kerületi Petőfi Sándor Gimnáziumban is. A budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban is úgy döntöttek, kötelezővé teszik a maszkviselést, azt az órákon sem lehet levenni. A kormányzati bejelentés után számos általános iskolában is szigorítottak a szabályokon.

A Városmajori Kós Károly Általános Iskolában péntek óta kötelező a maszkviselés, a szülők csak az épület kapujáig kísérhetik a gyerekeket, a belépéskor fertőtleníteni kell a kezeket, emellett mérik a diákok testhőmérsékletét is. A Sashegyi Arany János Gimnáziumban és Általános Iskolában is maszkot kell viselni péntek óta. A szintén budapesti Fillér Utcai Általános Iskola épületébe is csak maszkban, kézfertőtlenítés után lehet belépni, a maszkviselés egyelőre csak a folyosókon és a közösségi terekben kötelező.

Több vidéki általános iskolában is változtattak a szabályokon. A pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola igazgatója november 20-tól december 4-ig rendelte el a kötelező maszkviselést. A dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola is néhány napja értesítette a szülőket arról, hogy a koronavírus-járvány miatt hétfőtől az aulában, a lépcsőházban, a folyosókon mindenkinek maszkot kell viselnie, a tanórákon, a tanáriban és a saját tanteremben azonban ez nem elvárás.