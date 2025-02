Kiderült, ez most Magyarország egyik legjobb befektetése: sokan lehetne luxusnyugdíjasok belőle

Az önkéntes nyugdíjpénztárak adatai alapján a szektor 2024-ben 13,79 százalékos átlagos nettó hozamról számolhatott be. Az elmúlt két évtizedben először sikerült két egymást követő évben is két számjegyű hozamot elérni. A pénztárak az utóbbi húsz évben versenyképes, az inflációt közel két százalékponttal meghaladó hozamot írtak jóvá tagjaiknak.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak által 2025. január 31-ig teljesített adatszolgáltatásaik alapján a Magyar Nemzeti Bank összegzése szerint a szektor 13,79 százalékos – záró vagyonnal súlyozott – nettó átlaghozammal zárt tavaly. Ez egyúttal azt is jelenti: a 2023. évi kiugró hozamot követő évben újból két számjegyű hozamot ért el a szektor (erre az elmúlt két évtizedben nem volt példa). A 4,60 százalékos 2024. évi december/decemberi inflációt figyelembe véve így a nyugdíjpénztári szektor átlagosan 8,79 százalékos reálhozamot (azaz infláció fölötti hozamot) ért el.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak hosszú távon is jól fektetik be az öngondoskodást választók pénzét: az általuk elért reálhozam 10 éves távon 0,60 százalék, 15 évre 2,16 százalék, 20 évre pedig 1,74 százalék volt. A 20 éves átlagos hozamráta adatokat az MNB kezdeményezésére most először számították ki a pénztárak. A nyugdíjcélú előtakarékoskodás hosszú távú befektetés, így érdemes minél hosszabb időhorizonton vizsgálni – s akár más öngondoskodási termékkel is összevetni – e piac szereplőinek eredményeit.

Az önkéntes pénztárak alacsony, 1 százalék alatti éves működési és egyéb költségeit (díjterhelését), s a tagdíjbefizetések után járó 20 százalékos adókedvezményt is figyelembe véve a pénztári megtakarítások továbbra is versenyképes öngondoskodási formának számítanak a nyugdíjcélú előtakarékossági termékek piacán.

A pénztári hozamok, illetve díjterhelési mutatók alakulását az MNB (közérthető magyarázatokkal) évente közzéteszi honlapján a nyilvánosság számára.