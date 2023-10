Nyugdíj utalás 2023 november: itt a pontos dátum, mikor érkezik az emelés

Magyarországon közel kétmillió öregségi nyugdíjas, illetve további félmillió fő más jogcímen részesül olyan ellátásban, járadékban, melynek emelése 2023. novemberben esedékes. Emiatt a novemberi nyugdíj utalás dátuma még fontosabb lehet idén, hiszen átlagosan plusz 78 ezer forint érkezhet a nyugdíjasoknak a nyugdíjemelés és a visszamenőleges nyugdíjkorrekció miatt. A nyugdíjak utalása, illetve kézbesítése most is a meghatározott rend szerint történik. A nyugdíj utalás időpontja mindig a hónap 12. munkanapjához legközelebb eső munkanap, ez novemberben 10-e, péntek lesz.

A posta pedig minden hónap 12. napján kezdi el kézbesíteni a nyugdíjakat, a saját meghatározott rendszere szerint. A pontos dátumot a Magyar Posta határozza meg, és minden év novemberében tájékoztatja a jogosultakat, eljuttatva számukra a nyugdíjkifizetési naptárat. Általánosságban igaz, hogy a hónap 15. napjáig meg szoktak érkezni a nyugdíjak a postán keresztül is.

Mikor utalják a novemberi nyugdíjat 2023-ban?

2023-ban is a hónap 12. munkanapjához legközelebb eső, azt megelőző munkanap a nyugdíj utalásának a napja, amely november 10-re esik majd, mivel november 12-e vasárnapra esik. Fontos, hogy a szabály alól, hogy a nyugdíj utalásnak a hónap 12. munkanapjához legközelebb eső munkanapon kell megtörténnie, egy kivétel van: december. Decemberben ugyanis már 1-jén utalják a nyugdíjakat.

Mekkora nyugdíjösszeg érkezik 2023 novemberében?

2023 novemberétől 3,1 százalékkal emelkednek a nyugdíjak. Mit is jelent azonban ez a gyakorlatban? Mekkora lesz az emelt nyugdíj és az egyösszegű kompenzáció? Mivel százalékos emelésről van szó, ezért attól függ, ki mekkora összeget kap novemberben, hogy eddig mennyi volt a nyugdíja (vagy egyéb járandósága). A Pénzcentrum novemberi nyugdíjkalkulátorával könnyedén kiszámolható, mekkora összegre számíthatnak az idősek a legutoljára kapott nyugdíj összegéből - csak be kell írni a jelenlegi nyugdíjösszeg mértékét:

Így számol a novemberi nyugdíjemelés kalkulátor 2023-ban

1. A novemberi emelt nyugdíj

Az emelt nyugdíjösszeg alapját a 2023-as évi, az év eleji emeléssel (15%-kal) megnövelt összege adja. A rendelet úgy szól: "A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § (3) és (4) bekezdése alapján 2023. november 1-jétől – 2023. január 1-jei visszamenőleges hatállyal – 3,1 százalékkal hivatalból kell emelni azt az öregségi nyugdíjat" és számos egyéb nyugdíjszerű ellátás, melyet a rendelet részletesen felsorol, "amely után a jogosultnak a nyugellátások és egyes más ellátások 2023. január havi emeléséről szóló 506/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. §-a alapján emelés (a továbbiakban: januári emelés) járt".

Tehát legegyszerűbben úgy kapjuk meg a novembertől járó nyugdíj összegét, ha az eddig kapott összeget megszorozzuk 1,031-del. Vagy több lépésben is számolhatunk: megtehetjük azt is, hogy megszorozzuk az aktuális nyugdíjunkat 3,1-del, és elosztjuk 100-zal, ebből kijön magának az emelésnek az összege, és ezt hozzáadva az aktuális összeghez megkapjuk, mennyi lesz a nyugdíj novembertől.

2. Egyösszegű kompenzáció visszamenőleg

Mivel a kormány nem jól saccolta meg előre év elején az idei évi inflációt - pedig így is rekordmértékű, 15 százalékos emelést hajtottak végre - most visszamenőleg kell kifizetniük a különbözetet. Gulyás Gergely szavai szerint a kormány 18,5 százalékra becsüli a 2023-as teljes évi inflációt jelenleg. Vagyis 3,5 százalékponttal magasabbra, mint év elején. Mivel év elején történt már egy 15 százalékos emelés, a jelenlegi összeget 3,1 százalékkal emelve kapjuk meg azt az összeget, amit akkor kaptak volna a nyugdíjasok, ha már év elején 18,5 százalékkal emelkedik a nyugdíj.

Ami még fontos, hogy a visszamenőleges kompenzáció a novemberig eltelt 10 hónapra jár, illetve a 13. havi nyugdíj után is. Úgy kell kiszámolni, hogy az aktuális nyugdíj összegét elosztjuk 100-zal, megszorozzuk 3,1-del, ezután pedig 11-gyel. Ekkora összeg érkezik majd az emelt nyugdíjon felül.

3. Nyugdíjprémium?

Idén nem lesz nyugdíjprémium. Elmúltak azok az idők, amikor a kormány mindenkinek egységesen 80 ezer forint prémiumot fizetett - tekintettel az akkori, 7,1 százalékos rekormértékű GDP-növekedésre. (Igaz ezt a növekedést is a válságos 2020-as pandémia sújtotta évhez képest sikerült felmutatni, amikor egész szektorok zuhantak be hosszú időre.) Tavaly már csak csekély, 0,5 százalékos szorzó alapján fizettek prémiumot, a legtöbb nyugdíjasnak 10 ezer forintot.

Idén azonban már erről a 10 ezerről is kár álmodozni, hiszen Magyarország gazdasága rég nem látott recesszióban van. Egy friss elemzés szerint a magyar gazdaságban az idei második negyedévben már negyedik negyedéve tartott a recesszió, ez az EU-ban Magyarországon kívül csak Észtországban következett be. A második negyedévben az EU-n belül a magyar visszaesés volt a harmadik legjelentősebb (Észtország és Svédország után). Bár a harmadik és negyedik negyedév még felhúzhatja az éves GDP-t, jelenleg egyre több elemző tartja valószínűnek az idei GDP-csökkenést, s immár a kormány is elismerte, hogy a tervezett 1,5%-os növekedés reménytelen, sőt a pozitív nulla is jó eredmény lenne. Ahhoz pedig hogy nyugdíjprémiumot fizessen a kormány 3,5 százalékot meghaladó növekedést kellett produkálni, amitől nagyon messze vagyunk.

Így idén borítékolhatóan nem lesz nyugdíjprémium.