Óriási bajban 200 ezer magyar kisnyugdíjas: nevetséges, mekkora emelés járhat nekik novembertől

Azok a nyugdíjasok, akiknek az ellátása havi százezer forintnál is kisebb (még mindig többen vannak 200 ezer főnél), édeskeveset remélhetnek a pótlólagos nyugdíjemeléstől is - írta Farkas András nyugdíjszakértő. Ő úgy számol, a legalább 2,4 százalékos, legfeljebb 3,6 százalékos nyugdíjemelési korrekcióra számítani lehet. A pótlólagos emelés után a 2024-es költségvetést is át kell tervezni.

A várt nyári rendkívüli nyugdíjemelési kiigazítás elmaradása miatt a nyugdíjasok szempontjából a legforróbb őszi téma, hogy végre lesz-e korrekciós nyugdíjemelés, és ha igen, akkor milyen mértékben - írta a Portfolion megjelent cikkében Farkas András nyugdíjszakértő. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ő úgy számol, a legalább 2,4 százalékos, legfeljebb 3,6 százalékos nyugdíjemelési korrekcióra számítani lehet, "ezt követeli a nyugdíjasok védelmét minden lehetséges alkalommal hangsúlyozó kormányzati kommunikáció hitelességének megőrzése is". A nyugdíjkorrekció pontos mértéket és az emelendő ellátástípusok felsorolását egy október folyamán kiadandó kormányrendelet tartalmazza majd (2020-ban október 21-én, 2021-ben október 6-án, 2022-ben október 5-én jelent meg a rendelet). Farkas számítása szerint 2,4 százalékos emeléssel 17,7 százalék (1,15 x 1,024 = 1,177), 3,6 százalékos emeléssel 19,1 százalék (1,15 x 1,036 = 1,191) lenne a teljes évi nyugdíjemelés mértéke, vagyis a januári emelés és a novemberi kiegészítő emelés együttesen ekkora éves inflációt ellensúlyozna. 2,4%-os emelés cca. 132 milliárd forint, 3,6%-os emelés cca. 198 milliárd forint pótlólagos költségvetési fedezetet igényel. A pótlólagos emelés a jövő évi költségvetést is módosítja, miután a 2024. januárra tervezett 6%-os nyugdíjemelést magasabb induló összegű nyugdíjakra kell végrehajtani - írta a szakember. A jelenleg 208 500 forintos átlagnyugdíj összege 2,4%-os emelés esetén 213 500 forintra, 3,6%-os emelés esetén 216 000 forintra nőne. Az emelt összegű novemberi nyugdíj mellé egyösszegben kifizetnek 11 havi különbözetet is (az év első tíz hónapjára és a 13. havi nyugdíjra), ami 2,4%-os emelés esetén 55 000 forint, 3,6%-os emelés esetén 82 500 forint lenne. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2,5 millió forintot igényelnél, 72 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 760 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 948 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Persze a jelenleg 186 000 forint mediánnyugdíjra (amelynél egymillió nyugdíjas kevesebbet, egymillió pedig többet kap) vetítve valamivel kisebbek ezek az összegek. Azok a nyugdíjasok pedig, akiknek az ellátása havi százezer forintnál is kisebb (még mindig többen vannak 200 ezer főnél), édeskeveset remélhetnek a pótlólagos nyugdíjemeléstől is - tette hozzá.

