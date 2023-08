Özönlenek a német nyugdíjasok Magyarországra: nekik ez itt arany élet, a pénzükből ez Kánaán

Már több mint 22 ezer német állampolgár él életvitelszerűen Magyarországon. Számuk ráadásul az utóbbi időben jelentősen megugrott – adta hírül az Inforádió.

A legfrissebb információk szerint több mint 22 ezer német állampolgár él életvitelszerűen Magyarországon. Nekik a többségük kis vagy közepes nyugdíjú idős ember, akik általában nyugat-magyarországi falvakban keresnek viszonylag olcsó házakat – mondta el a rádiónak Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar-Német Intézetének igazgatója.

A szakember szerint ráadásul a beáramlás az utóbbi időben jelentősen megnőtt, ami szerinte többek között visszavezethető anyagi megfontolásokra, de akár a közbiztonság vagy a kedvező éghajlatra is. Bauer Bence beszélt arról is, a jövőt illetően látni azt is, hogy „már most több mint tízezer olyan kérvény van a német nyugdíjfolyósító előtt, amely a nyugdíjellátás külföldi számlára való folyósítását kéri”. A trend tehát minden bizonnyal nem áll majd meg.