Ez a borzalmas magyar rögvalóság: ennyi pénzből kell élnie sok nyugdíjasnak

142 ezer forintnál is kevesebbet kap nagyon sok nyugdíjas, a szakértő szerint változtatás kellene.

Lényegesen eltér a nyugdíjasok fogyasztóiár-indexe az aktív korúakétól, és a tomboló infláció miatt csak tovább nyílik ez az olló - mondta Farkas András nyugdíjszakértő az RTL Reggeliben. A nyugdíjguru azt mondja: a nyugdíjasokat más kiadások jobban érintenek, mint azokat, akik bérből és fizetésből élnek.

A nyugdíjasok kosarában nincs semmilyen gyermekgondozási tétel, de jóval magasabb, kb. 6 százalék a gyógyszerre fordítandó tétel, és sokkal nagyobb arányt képvisel az élelmiszerre fordított összeg, náluk ez kb. 30 százalék. Ezért vannak most óriási bajban a nyugdíjasok

– mondta a Reggeliben Farkas András nyugdíjszakértő. Hozzátette azt is, hogy az inflációt is jobban érzik az öregségi nyugdíjat kapók, a magasabb árakat ők nehezebben tudják kifizetni. Szerinte a nyugdíjak ugyan emelkedtek, de még van mit javítani ezen a területen. "Az átlagnyugdíj most emelkedett 167 ezerre, a medián nyugdíj viszont mindössze 142 ezer. Tehát ma Magyarországon több mint egymillió ember 142 ezer forintnál kisebb nyugdíjat kap" - mondta Farkas András.