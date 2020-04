Koronavírus: ezért nagyon kicsi az esélye, hogy V alakot vegyen fel a válsággörbe

"Közgazdászok, piaci kommentátorok, tőzsdeszakértők vitatkoznak, próbálják egymást meggyőzni, milyen betű is írja majd le a gazdasági felépülés szakaszát. Az optimisták a "V"-ben reménykednek, mondván, hogy ez egy külső hatás által generált összeomlás volt, nem strukturális problémák okozták, mint 2008-2009-ben. A kevésbé optimisták, de még nem pesszimisták úgy gondolják, hogy a felépülés inkább "U" alakú lesz. Hasonlít a V-hez, de hosszabb ideig fog tartani, talán 12-18 hónapig. A pesszimisták az "L"-re esküsznek, ami azt jelenti, hogy nagyon sokáig nem várható fellendülés, sőt akár egy hosszabban tartó recessziót sem lehet kizárni" - foglalta össze a lehetséges forgatókönyveket a Pénzcentrumnak írt cikkében Kardos Zsolt, az AEGON Alapkezelő szakértője. Nézzük, melyikre, mekkora az esély.

Ha megnézzük, hogy milyen gazdasági állapotban robbant ki ez a válság, akkor nincs sok okunk az örömre. A bika-piac hosszúsága már tavaly nyáron rekordot döntött, ami azt jelentheti, hogy a piac már sebezhető volt. Akkor is, ha minden a legnagyobb rendben lett volna. De nem volt minden a legnagyobb rendben

- emlékeztetett Kardos Zsolt.

A szakértő hozzátette, hogy a 2018-as évet úgy zártuk, hogy kemény lehet a 2019-es év, mert az amerikai jegybank legalább 3-szor kamatot fog emelni. "Amikor a FED realizálta, hogy a piac nem tolerálja a kamatemelést, nemhogy nem emelt kamatokat, hanem háromszor csökkentette. Ennek annyira örült a tőzsde, hogy több mint 30%-ot emelkedett 2019-ben" - tette hozzá Kardos. Ugyanakkor szerinte,

ha kivesézzük az emelkedést, súlyos problémákkal szembesülünk.

Mint mondja, pénzügyi tankönyvek szerint a tőzsde emelkedése és süllyedése a gazdaság állapotát reflektálja. "Nos, 2019-ben nem fejlődött az amerikai gazdaság 30%-ot, ha a GDP növekedést vesszük alapul, akkor csak 2,1%-ot nőtt. A tőzsde nem tükrözte a gazdaság növekedését, mondhatnánk, hogy buborék fejlődött ki" - vonta le a következtetést Kardos Zsolt, és egy konkrét piaci példávalis illusztrálta a helyzetet: Az Apple cég 2019-es bevétele 2%-kal nőtt 2018-hoz képest, ennek ellenére az Apple részvény ára 80%-ot emelkedett a tavalyi évben.

Meglátása szerint ez nem volt más, mint egy P/E expanzió, ami az egész piacra jellemző volt. "Ilyen esetekben a tőzsde nagyon sérülékennyé válhat" - fogalmazott a szakértő. Hozzátette: "Tehát, ha nem is jött volna a koronavírus-járvány, a tőzsdékre akkor is "ráfért" már egy kis visszahúzódás."

Nos, a visszahúzódás helyett egy krach jött, ami megmutatta az elmúlt évek emelkedésének a gyengeségeit. Úgy néz ki, hogy a 2018 szeptembere és decembere közötti eladási hullám csak egy prelűd volt a 2020-as eseményekhez

- vélekedett az AEGON Alapkezelőszakértője.

3 betű, 3 lehetséges forgatókönyv



A nagy kérdés tehát Kardos Zsolt szerint is az, hogy mire számíthatunk az elkövetkező időszakban. Mint mondja, a legoptimistábbak a V-ben hisznek, ami azt jelentené, hogy július végére, augusztus közepére, úgy ahogy rendben jön a világgazdaság.

Véleményem szerint ez túlzott optimizmus. Ha el is múlna a járvány, mi fog történni szeptemberben, mikor az iskolák újra kinyitnak? Valószínű előbb-utóbb az iskolákon keresztül újabb gócpontok fognak kialakulni. Mi lesz a turizmussal, vendéglátással? Senki nem fogja varázsütésre ott folytatni, ahol februárban abbahagyta

- fogalmazott a szakértő.

Kardos azt is hozzátette, hogy a felelősségteljes előrelátás azt kívánja, hogy kevesebbet költsenek az emberek, felkészüljenek a vírus esetleges visszatérésére. "Mivel a turisztika, vendéglátás a GDP 10-12% adja, eleve kizárja azt, hogy V alakú legyen a gazdaság felívelése. Ha a turizmus nem ugrik vissza a februári szintekre, annak hatása lesz az ingatlanárakra is. Ha nagy ingatlan-értékesés lesz, mi lesz a rájuk felvett hitelekkel? A munkahelyvesztéseket még meg sem említettem" - írta a Pénzcentrumnak készített szakértői anyagában Kardos Zsolt. Leszögezte:

"A fenti érveket figyelembe véve úgy gondolom, hogy a V alakú gazdasági visszaemelkedésre esély sincs."

Lehetséges-e az "U" szcenárió? - tette fel a kérdést Kardos. Nos,szerinte ez attól függ, hogy milyen időtávban gondolkodunk. "Ha figyelembe vesszük a vírus potenciális visszatérését szeptemberben, és ideális esetben jövő februárban már lesz védőoltás, akkor van esély az U-ra. Ne felejtsük el, hogy az esetleges szeptemberi járványnál a lakosság egy része, akik már most átestek a víruson, már védettek lesznek. Tehát nem kell mindenkinek otthon gubbasztania, és várni az újabb karantén végeztéig" - fűzte hozzá a szakértő.

Kardos meglátása szerint ebben az esetben ugyan a turisztika még mindig szenvedni fog, a lokális vendéglátás viszont remélhetőleg már nem annyira. "Itt is a kulcs az oltás mielőbbi beadatása mindenkinek. Ha ez sikerül, akkor egy év múlva már emelkedő pályán lehetnek a gazdaságok és velük együtt a tőzsdék is. Az még plusz erőt adhat a fejlett világ országainak, hogy a multinacionális cégek diverzifikálni fogják a beszállítási vonalaikat" - mondta Kardos Zsolt, és azt is hozzátette, hogy

ez a járvány bebizonyította, hogy nem lehet mindenben Kínára és az ázsiai országokra hagyatkozni. Ez Magyarországnak és más kelet-európai országoknak még jól is jöhet.

A legrosszabb végkimenetel az "L"

Mint mondja, ez azt jelenti, hogy a gazdaságok súlyos recesszióba süllyednek, amiből csak nagyon hosszú idő után fognak tudni kilábalni. Szerinte ebben az esetben a munkanélküliség az 1933-as világválságot fogja idézni, tömeges elszegényedés fog végigsöpörni a világon. "Ez akkor fordulhat elő, ha egy év múlva sincs még vakcina, és a vírus újra és újra fertőz, egészen addig, amíg az egész világ el nem éri a "nyájimmunitást". Ahogy most a világ központi bankjai reagálnak, úgy tűnik, ezt a szcenáriót mindenféleképp el akarják kerülni" - mondta a szakértő.

Nincsenek tabuk a pénzosztás tekintetében, az amerikai jegybank azt is járható útnak véli, hogy magáncégek kötvényeit jegyzi le, illetve a tőzsdén ETF-eket vásárol. Magyarországon hitelfizetési moratóriumot hirdettek december végéig. Ezek a 2008-2009-es válságban elképzelhetetlenek voltak

- emlékeztetett Kardos Zsolt.

Kardos szerint az, hogy a három betű közül melyik fogja legjobban leírni az előttünk álló időszakot, sok mindennek a függvénye. "A legfontosabb, hogy minél előbb legyen védőoltás, illetve gyógyszer a betegség gyógyítására. Ha jövő márciusban az emberek sorban állnak a háziorvosaiknál az oltásért, akkor nagy valószínűséggel az U szcenárió lesz a befutó. De ha egy év múlva se védőoltás sem gyógyszer nem lesz, akkor fel kell készülni az L-re" - zárta gondolatait az AEGON Alapkezelő szakértője.

