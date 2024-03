Napi 700 millió forinttal gazdagodtak ezek a magyar szupergazdagok: így csinálták

Jelentősen, több mint 50 százalékkal, 737 milliárd forintra nőtt a K&H privátbanki ügyfeleinek a befektetési alapokban lévő vagyona 2023 és 2024 januárja között - közölte közleményében a pénzintézet. A beáramló friss tőke mellett a kötvény- és vegyes alapok pozitív teljesítménye járult hozzá a bővüléshez. Számos alap két számjegyű hozamot produkált, de volt olyan is, amely közel 20 százalékos többletet ért el.

A ritkán látott magas szintre gyorsuló infláció a megtakarítások piacán is kihívást jelentett, a januári eredmények alapján azonban az látszik, hogy a befektetések jól teljesítettek. Idén januárban a K&H privátbanki ügyfeleinek befektetési alapokban lévő vagyona meghaladta a 737 milliárd forintot, szemben az egy évvel korábbi 481,7 milliárddal.

“Ez összességében több mint 255 milliárd forintos növekedést jelent, napi átlagban pedig majdnem 700 millió forintos többletet. Másként, 50 százalékot meghaladó mértékben gyarapodott az összvagyon” - mondta Ábrahám András, a K&H privátbank vezetője. Hozzátette:

A növekedés részben a kiemelkedő hozamoknak, másrészt a beáramló friss pénzeknek köszönhető. Utóbbi arra utal, hogy tavaly is sokan voltak, akik a rendkívül erős inflációs környezetben igyekeztek megtakarítani.

Bánhalmi Gábor a K&H Alapkezelő vezető stratégája pedig a részleteket ismertetve azt mondta: „A kötvényeket, részvényeket és pénzpiaci eszközöket is tartalmazó vegyes alapok és a kötvényalapok értek el kiemelkedő hozamot. A legtöbb ilyen alap két számjegyű növekedést hozott tizenkét hónap alatt, emellett volt olyan, amely 19 százalékos kiugró hozamot ért el 2024 és 2023 január között.”

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

EZ IS ÉRDEKELHET 20 millió a beugró ebbe a nívós klubba: megtudtuk, hol gyarapítja vagyonát a magyar elit Bár a kiemelt privát banki szolgáltatások igénybevételéhez még mindig jelentős vagyonra van szükség, ám a kisebb csomagok már néhány tízmilliós megtakarítással is elérhetők.

Mik a favoritok?

Az infláció elleni harc mellett a privátbanki ügyfelek körében is népszerűek voltak a fenntarthatóságot fókuszba helyező megtakarítások. “Az úgynevezett felelős befektetések esetében idén januárban 270 milliárd forintos állományról volt szó, ez már közel 40 százaléka a privátbanknál lévő teljes befektetési alap állománynak” – tette hozzá Ábrahám András.

Az idei kilátásokról Bánhalmi Gábor úgy nyilatkozott, hogy a nemzetközi piacokat az elmúlt egy-két évben jellemző bizonytalanság enyhülni látszik. Vannak kedvező növekedési kilátások, de azért sok kockázattal is számolni kell, köztük a geopolitikai feszültségekkel és az ahhoz köthető kockázatokkal. Összességében mindkét szakember szerint a recept továbbra is az, hogy azok a megtakarítók, akik nagyobb kockázatot vállalnak, komolyabb hozamot realizálhatnak a befektetéseiken. Emellett az is látszik, hogy a banknál legalább 30 millió forint megtakarítással rendelkező privátbanki ügyfelek körében továbbra is a rövid kötvény és pénzpiaci alapok a legnépszerűbbek, de sokan keresik a kötvénytúlsúlyos vegyes alapokat is, leginkább felelős befektetési alapok formájában.