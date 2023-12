Már nincs sok idő bezsebelni az állami ingyenpénzt: bárki élhet vele, ezek a feltételek

Felpörögtek az események a napenergia-piacon: a kormány 2023. december elején jelentette be, hogy 75,8 milliárd forintos keretösszeggel új Napenergia Plusz Programot indít, amelynek keretében várhatóan 15 ezer lakossági felhasználó juthat energiatárolóval kiegészített napelemes rendszerhez, 66%-os állami támogatással. A pályázat előregisztrációja 2024. január 15-én indul, és a beérkezések sorrendje dönt, nincs régiónkénti elosztás. Érdemes tehát időben lépni, és a lehető leghamarabb elkészíteni a szükséges dokumentumokat!

Jövő januárban olyan magánszemélyek pályázhatnak legfeljebb ötmillió forintos támogatásra, akik rendelkeznek saját tulajdonú lakóingatlannal vagy résztulajdonnal, haszonélvezeti joggal, vagy lízingszerződéssel és magyar adóazonosító jellel. Csak új beruházás támogatható, meglévő rendszer bővítésére vagy átalakítása nincs lehetőség. Jogi és energetikai szempontból önálló egységet képező épület vagy épületrész, családi ház, ikerház sorház, valamint maximum hat lakásos társas ház nyújthat be kérelmet. Nem jogosult a támogatásra az, akinek lejárt, hatvan napot meghaladó adó- vagy köztartozása van, illetve a lakóingatlana vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe vagy tulajdona.

Nincs vesztegetni való idő!

„Több tucat munkatársunk dolgozik jelenleg is gőzerővel azon, hogy minél többen időben benyújthassák az újonnan megnyíló forráshoz a jelentkezésüket, s több ezer pályázatot készítettünk elő az elmúlt napokban. Most különösen fontos, hogy a kitöltött dokumentumok pontosak és a szabályoknak megfelelők legyenek, hiszen, ha hiánypótlásra visszaküldik azokat, az újabb elbírálásig akár heteket is veszíthetnek az ügyfelek, s emiatt lehet, hogy már kiesnek a támogatottak köréből” – hívta fel a figyelmet Szenyán Endre az ALTISO Energy - korábbi nevén A1 Solar - ügyvezetője. Szavai szerint pontosan ezért érdemes a megújuló energiával kapcsolatos pályázatokban otthonosan mozgó cégekre bízni az adminisztrációs tevékenységet. Cégük vállalja, hogy amennyiben ők végzik el a dokumentációval kapcsolatos feladatokat, annak a költségét elengedik, feltéve, hogy a nyertes pályázó később rájuk bízza a kivitelezést is.

Fontos a minőség

A megnyíló támogatás energiatárolóval kiegészített napelemes rendszerek telepítését teszi lehetővé, ahol az inverter kapacitása minimum 4, maximum 5 kW, az akkumulátoroké minimum 7,5 maximum 10 kWh, míg a napelem panelek teljesítménye az inverter teljesítményének legfeljebb maximum 120 százaléka lehet.

Mivel az inverter a rendszer „lelke”, fontos a minőség: a szakértő a Sunways invertereket például kifejezetten ajánlja kimagasló minőségük és aszimmetrikus visszatáplálási képességük miatt. A kivitelező csak olyan invertereket használhat a beruházás során, amelyekre legalább 5 év, valamint olyan napelemeket és tárolókat, amelyekre minimum 10 év a termékgarancia.

‍A program keretében a maximálisan igényelhető támogatás összege 5 millió forint, a pályázat támogatási intenzitása pedig az elszámolható költségek legfeljebb 66 százaléka lehet.