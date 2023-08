Rengeteg magyar egészsége lehet veszélyben: már erre sem költenek, pedig ezzel nem érdemes játszani

Egy friss kutatás arra a kérdésre kereste a választ, hogyan reagáltak az egészségpénztári tagok az elmúlt egy év negatív gazdasági változásaira. Jelesül, hogy a családoknak mennyire kellett meghúzniuk a nadrágszíjat, valamint, hogy csökkentették-e egészségügyi kiadásaikat az elmúlt egy évben. A válaszokból az is kiderül, hogy ebben a helyzetben mennyit segít számukra a pénztári tagság.

Romló életszínvonal, korlátozottabb egészségügyi hozzáférés jellemezte az elmúlt egy évet a Prémium Egészségpénztár friss kutatása alapján. Míg a válaszadók majdnem felének (45 %) ugyanolyan maradt az anyagi helyzete, közel 40 százalékának romlott az életszínvonala az elmúlt egy évben. Ugyanebben az időszakban a kitöltők 33 százalékának kellett növelnie családja egészségügyi kiadásait.

Pedig a legtöbben megpróbáltak spórolni. Visszafogták a táplálék kiegészítőkre (37%), magánorvosra (34%) guruló forintokat. Sőt, több ezren az egészséges táplálkozást is feláldozták a takarékosság oltárán, hiszen 29 százalék ezen a területen is csökkentette a korábban még erre szánt összeget. Sajnos három kitöltőből kettőnél voltak olyan szolgáltatások is, amelyeket – bár szükség lett volna rá – nem vehették igénybe. A legtöbben (32 %) a fogászati kezeléseket halasztották el, de kimaradtak magánorvosi vizetek, diagnosztikai eljárások és gyógytorna is.

Ha nincs szamár, jó a ló is

A magánellátásra vonatkozó kérdések eredményei önmagukért beszélnek. Elgondolkodtató, hogy csak a válaszadók 7 százaléka nem használ magánorvosi ellátást. 30 százalékuk szerint a magánegészségügyi szolgáltatások egyre drágábbak, ezért inkább az államiba próbálnak bejutni. Viszont több, mint 50 százalék azért kénytelen egyre többet magánorvoshoz járni, mert egészen egyszerűen nem fér hozzá az államilag finanszírozott doktorokhoz.

„A felmérés adatai alapján egyértelműnek látszik, hogy a páciensek az állami ellátás hozzáférhetőségét egyre negatívabban ítélik meg, ugyanakkor a vásárlóerő folyamatos csökkenése korlátozza, hogy a magán oldalon megkapják a megfelelő gondoskodást. Ez a kettősség növelheti az egészségkárosodás lehetőségét” - tette hozzá Dr. Váradi Péter a Prémium Egészségpénztár vezető stratégiai tanácsdója.

Az évi 150 ezer forintos adóvisszatérítés sokat nyom a latban

Nem meglepő, hogy a válaszadók döntő többsége (79,9 százalék) úgy gondolja, hogy egészsége megőrzéséhez az egészségpénztári tagsággal járó évi akár 150 ezer forint szja-visszatérítés is hozzájárul, sőt 40 százalékuknak legalább egy olyan egészségügyi kiadása is volt, amit azért engedhetett meg magának, mert azt az egészségszámlájáról finanszírozni tudta.

A fentiek mellett a kutatásból az is kiderült, hogy a kitöltők nagy része szerint (73,3 százalék) jó lenne, ha az pénztári szolgáltatások után igényelhető állami adókedvezmény éves 150 ezer forintos összeghatárát megemelnék, ahogy sokan (87,6 százalék) örülnének annak is, ha a munkáltató kedvezményesen az egészségszámlájukra is fizetne hozzájárulást.

Dr. Váradi Péter szerint ebben az évben nagymértékben nő az egészségpénztárak vonzereje. A Prémium Egészségpénztárhoz közel kétszer annyian csatlakoztak, mint az előző év hasonló időszakában. A tagok befizetési pedig közel 25%-kal nőttek.