Hatalmasat ment a magyar tőzsde: nagyot kaszált, aki ilyen papírokban tartotta a pénzét

Áprilisban is folytatta történelmi sorozatát a Budapesti Értéktőzsde vezető indexe, a BUX: a mutató márciushoz képest 4,2 százalékot emelkedve 68 142 ponton zárta a hónapot, amely újabb rekordot jelent - olvasható a BÉT közleményében. Az azonnali részvénypiac forgalma tartotta az előző havi szintet - 248 milliárd forintot tett ki, amely napi átlagban 11,8 milliárd forintnak felel meg. A legnépszerűbb részvények listájának élén az OTP Bank, a Richter Gedeon és a MOL zárt, 136,8, 46,6 és 31,7 milliárd értékű forgalommal, míg a brókercégek közül a Wood & Company, a Concorde és az ERSTE emelkedett ki. Április az eseményeket tekintve is mozgalmasnak bizonyult: az OTP CETOP ETF bevezetése, a Kermann IT Solutions a BÉT Xtend platformon való debütálás okán szólaltatta meg a BÉT csengőjét, emellett a BÉT éves rendes közgyűlése is fémjelezte a hónapot.

