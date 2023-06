Ilyen órát villantott a testépítő TikTok-sztár: ez sem két fillér volt

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az órák, luxusórák ma már nem csak presztízsértékkel bírnak, hanem jó befektetést is jelenthetnek - persze ehhez érteni is kell az órapiachoz. Egy ideje megnőtt a kíváncsiság az órák, mint befektetési lehetőségek iránt és az is egyre gyakrabban kerül az érdeklődés középpontjába, milyen milliókat érő, vagy éppenhogy bóvli órákat hordanak egyes magyar celebek, ismert személyek. A Beszéljünk órákról TikTok-csatornán most az ismert török testépítő, Gym Suleiman órájáról rántották le a leplet. Mint kiderült, az Epson YN84 járástartalékkijelzős szerkezettel rendelkező Vostok.Europe Energia Rocket 575A539B nem is kerül milliókba.

Hasan Suleimannal már készült is korábban interjú a Pénzcentrum vlogsorozatában. A közel 20 éve testépítéssel foglalkozó híresség még 2015-ben indította el Facebook-csoportját, ahol pont a „gyúrósokat” körüllengő sztereotípiákat oszlatta el. Innen indult a félig kuvaiti származású edző saját konditerme, a Gym Sulieman, majd nemrég megszületett a Gym Nutrion is. Hasannak azóta több százezres követőtábora van. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Most a TikTokon is ismert Hasan Suleiman, vagy röviden csak Szuli óráját vette górcső alá a Beszéljünk órákról csatorna. Ez egy Energia-Rocket névre hallgató, mechanikus óra, alapvetően sötét színekkel, melyet a minimális sárga szín dob fel, menő barázdált számlappal. Az óra ára a műsor szerint 372 ezer forint. @beszeljunkorakrol ♬ eredeti hang - Beszéljünk órákról A Pénzcentrum vlogja, a CashTag nemrég foglalkozott az órák piacával, ezen belül kiemelten azzal, hogy alternatív befektetési eszközként mennyire illeszkedik egy jól kiválasztott darab egy kellően diverzifikált portfólióba. A vlogban megszólalt többek között Lakatos Zsolt, a Beszéljünk órákról nevű TikTok-csatorna szakembere is, aki kifejtette, türelemmel, kapcsolatokkal és szerencsével akár nagyot is lehet szakítani egy-egy limitált darabszámű modellen, de általánosságban véve nem a legjobb befektetés az óravásárlás. Cikkünket a témában itt olvashatod el, a videót pedig itt is megnézheted: Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Mi alapvetően a natural testépítést támogatjuk, sok versenyzőnk is van. Emellett pedig a mi közönségünk más, mint a legtöbb edzőteremben. Ha kategorizálnom kéne, akkor nem mondhatnám, hogy mi azok a tipikus gyúrósok vagyunk. A mi életformánk étkezés, bulizás, az hozzáállás szempontjából jóval közelebb áll az átlag emberéhez. Az aranyközépút éppen ezért azt jelenti nálunk, hogy az átlagember, aki még sose járt konditeremben hamarabb veszi rá magát arra, hogy idejöjjön edzeni, mert közelebb érzi a mi hangulatunkat, mint a többi teremét – mondta el Suleiman a Pénzcentrumnak korábban adott interjújában. Ennek keretében beszélt a Gym Suleiman indulásáról, arról, hogyan épült fel a közönségük és hogy a koronavírust és az azt követő energiaválságot hogyan sikerült átvészelniük:

