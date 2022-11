Ide menekítik most pénzüket a tehetős magyarok: ennyit nyernek vele

Októberben 2,2%-kal, azaz 183 milliárd forinttal nőtt a befektetési alapokban kezelt vagyon. Ami a tőzsdéket illeti a mind a fejlett, mind a hazai tőzsdén felpattanást láthattunk, ezzel szemben a fejlődő piacokon még mindig kisebb esést tapasztalhattunk. A devizapiacon a forint az euróhoz és a dollárhoz képest is erősödni tudott.

A befektetési alapok esetében az elmúlt hónapban a tőkeáramlások eredője 168 milliárd forintot mutat. Az egyes kategóriák esetében vegyes a kép, de érdemes kiemelni a hazai pénzpiaci alapokat, de legfőképpen a rövid lejáratú kötvényalapokat, ahol az értékesítések domináltak. A tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a BAMOSZ tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 2,2%-kal növekedett az év tizedik hónapjában. A hónap végén a BAMOSZ tagok mindösszesen 8.599 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban - derült ki a BAMOSZ közleményéből.

Néhány fontosabb tőkepiaci index teljesítménye:

RMAX 0,97%

MAX - 1,28%

BUX 8,50%

MSCI DM (USD) 7,11%

MSCI EM (USD) - 3,15%

Az euró/forint, illetve a dollár/forint árfolyam változása:

EUR/HUF - 2,23%

USD/HUF - 3,30%

A pénzpiaci alapokhoz közel 42 milliárd forintnyi tőke áramlott. Összességében 23,4%-os a havi vagyonnövekedés, ami messze a legnagyobb érték a kategóriák között. Érdemes még megjegyezni, hogy a hazai pénzpiaci alapok húzza a kategóriát, ahová 40 milliárdnyi friss tőke érkezett és ahol a havi szintű növekedés 26,3%-os. Az év első négy hónapjában 30 milliárd körül stagnált az itt kezelt vagyon, majd rakétaként lőtt ki és jelenleg a 227 milliárd forintot is meghaladja a nettó eszközérték a pénzpiaci alapoknál.

A kötvényalapokhoz továbbra is özönlik a friss tőke. 144 milliárdnyi érkezett, amely magasan kiemelkedik a kategóriák között. A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy a rövid futamidejű kötvényalapok esetében volt csak igazából tőkebeáramlás 146 milliárdos értékben. A hosszú futamidejű kötvényalapok esetében stagnálást tapasztalhattunk, míg a szabad futamidejű kötvényalapoktól 2 milliárd tőke áramlott ki. A hozamok ezúttal nem segítették a vagyonnövekedést, de így is mindösszesen 6,9 százalékkal nőtt a nettó eszközérték a legnagyobb kategóriánál a hónap során.

A vegyes alapoktól 27,4 milliárdnyi tőke távozott. A hozamok némileg tompítani tudták a tőkekiáramlást, így a kategória vagyona csak 1,4 százalékkal csökkent a hónap során. Valójában a kiegyensúlyozott vegyes alapokhoz érkezett némi friss tőke (1,8 Mrd), de a másik két alkategória esetében tőkekiáramlás volt. Az óvatos vegyes alapoktól 22,1 milliárdnyi tőke távozott, míg a dinamikus alapoktól 7,1 milliárdnyi. A részvényalapoknál tőkekiáramlást figyelhettünk meg az elmúlt hónapban. Ennek nagysága 2,9 milliárd forint. Az árfolyammozgások viszont kedvezően alakultak, így összességében a részvényalapok vagyona 2,4%-kal nőtt. A tőkevédett alapok esetében tőkebeáramlás volt tapasztalható, ami egy új alap indulásával magyarázható. A nettó eszközérték 0,4%-kal nőtt a legkisebb kategóriánál.

Az abszolút hozamú alapok esetében tőkekiáramlás volt, 12,6 milliárdos értékben. Ezúttal a hozamok sem hozzátenni, sem elvenni nem tudtak a növekedéshez, így 1,4%-os csökkenés jelentkezett a kategória vagyonában a hónap során. A származtatott alapokból ebben a hónapban 2,2 milliárdnyi tőke távozott, amely egy lejáró alap számlájára írható. A hozamok sem alakultak kedvezően, így a kategória nettó eszközértéke 6,1%-kal csökkent.

Az ingatlanalapoktól a hónap során 14,4 milliárdnyi tőke távozott. A hozamokra az ingatlanalapoknál természetesen most is lehetett számítani, amely segíthette volna a növekedést, de az egyik nagyobb alapnál hozamkifizetés volt, így a tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték 1,4%-kal lett kevesebb. Az árupiaci alapok esetében 0,6 milliárdnyi tőke távozott. A hozamok sem alakultak kedvezően, így a vagyonváltozás mínusz 1,8% lett. Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapok esetében az elmúlt hónapban nagyobb tőkebeáramlás volt tapasztalható 41 milliárdos értékben. A hozamok ezen javítani is tudtak, így a vagyon 5%-kal nőtt a hónap során.