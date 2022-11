Szociális segély utalás 2022: Mutatjuk, mikor lesz szociális segély a számlán 2022 hónapjaiban!

A tavalyi év során számottevő változásokon ment keresztül a szociális segély utalása – a szociális segély 2022 évében postán és bankszámlán keresztül is igényelhető, ám megújulva, immár „települési támogatás” és más juttatások formájában. Mutatjuk, mikor lesz szociális segély a számlán, mikor történik a szociális segély utalása 2022 évében, kinek, mennyi szociális segély jár!

Mi az a szociális segély, mi a szociális segély új megnevezése, kinek jár az új szociális segély utalása? Mutatjuk, mikor lesz a szociális segély utalás 2022 postán, bankszámlán, avagy mikor lesz a szociális segély a számlán 2022 hónapjaiban! Mennyi a szociális segély 2022 évében, mit kell tudni a szociális segély utalásával kapcsolatos változásokról?

Szociális segély 2022

A szociális segély utalás rendszerét a kormány 2021-ben reformálta meg: korábban háromféle támogatás járt a rászorulóknak önkormányzati segély címen – ide tartozott a temetési segély, az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi segély is. 2021-től ezeket a szociális segély típusokat települési segély néven folyósítják, a támogatást méltányossági alapon ítélik oda a rászorulóknak, arról, hogy kinek jár, a település vagy kerület vezetősége dönt.

Maga a „rendszeres szociális segély”, mint ellátás, 2015. március 1-től szűnt meg, amikor az állami segélyezési rendszert felváltotta a járási segélyezés. A rendszeres szociális segély utalás mellett a kormány eltörölte az adósságkezelési szolgáltatást és a lakásfenntartási támogatást, illetve az óvodáztatási támogatást is. A megszűnt szociális ellátások mellett érdemes megemlítenünk a méltányossági ápolási díjat és a méltányossági közgyógyellátást is, melyek nem szűnnek meg, de nem is lesznek kötelezők.

A szociális segély utalása kapcsán a változtatásokat azzal indokolták, hogy amíg a szociális segély utalása állami kézben volt, nagyobb volt a visszaélések esélye, ám mivel a települési vezetőségeknek nagyobb a rálátása a problémára, a szociális segély utalás immár tényleg azoknak jár, akik valóban rászorulnak arra (ugyanígy az ápolási díj és a méltányossági közgyógyellátás is).

Mi a szociális segély 2022-ben?

Ahogy a fentiekben elmagyaráztuk, a klasszikus, rendszeres szociális segély utalás 2022 évében már nem elérhető, mivel a segélyezés rendszere 2021-ben teljes kormányzati átalakításon esett át. A szociális segély jellegű támogatások között megmaradt:

a foglalkozást helyettesítő támogatás (egységesen 22.800 Ft/hó);

az EGYT, azaz az egészségkárosodási és gyermekfelületi támogatás (maximum a nettó közfoglalkoztatotti bér 90%-a);

a települési ellátás;

az aktív korúak ellátása;

a rokkantsági járadék;

és az időskorúak járadéka.

1. A települési támogatás

A települési támogatás méltányossági alapon kerül kiutalásra, akkor jár valakinek, ha váratlan krízishelyzet éri – pl. tartósan beteg nagykorú otthoni ápolása, magas gyógyszerkiadások, lakhatási hátralékfelhalmozás. Ez a szociális segély utalás 2022 évében történhet egyszeri alkalommal, vagy rendszeresített, havi juttatás formájában is. A települési támogatás összege minimum az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-a, halálesetnél pedig a temetési költségek 10-100%-a; nem feltétlenül pénzbeli juttatás, lehet élelmiszer, tűzifa vagy akár tankönyv is.

Tartósan beteg személy otthoni ápolása esetén a települési támogatás összege nem haladhatja meg az ápolási díj alapösszegét, ami idén 43.405 Ft – ha ennek a 80%-át eléri a szociális segély összege, akkor automatikusan ápolási díjnak minősül. Rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani az önkormányzat a rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére (amennyiben máshogy nem tudnak önmaguk, családjuk létfenntartásáról gondoskodni).

2. Az aktív korúak ellátása

Az aktív korúak ellátása szociális segély gyanánt azoknak az aktív korú felnőtteknek jár (18 év és a nyugdíjkorhatár közötti keresőképes személyek), akiknek a családi megélhetése nem biztosított, ha nem végeznek kereső tevékenységet. Az aktív korúak ellátása jár a minimum 50%-ban egészségkárosodást vagy minimum 67%-ban munkaképességüket elvesztett személyeknek, a fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesülő személyek részére.

Jogosultak a szociális segélyre továbbá azok a munkanélküliek, akiknek már nem jár az álláskeresési járadék és semmilyen más olyan jövedelem-kiegészítés sem, amelyhez az állammal történő együttműködés szükséges. Akkor is jár a szociális segély utalása 2022 évében, ha a személy megélhetése az aktív korúak ellátásán kívül semmilyen más módon nem biztosított - a család egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 90%-át. Az aktív korúak felvehetik a foglalkoztatást helyettesítő ellátást és az EGYT-t is szociális segély gyanánt. Az EGYT maximális összege 2022-ben 59.850 Ft, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összege pedig egységesen 22.800 Ft havonta.

3. A rokkantsági járadék

Azoknak a személyeknek jár a rokkantsági járadék elnevezésű szociális segély utalás 2022 során is, akiknek az egészségkárosodásuk 25 éves koruk előtt keletkezett, nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesülnek, egészségkárosodásuk pedig minimum 70%. A rokkantsági járadék összege 2022 évében 43.100 Ft/hó.

4. Az időskorúak járadéka

Az időskorúak járadéka, mint szociális segély akkor jár a rászoruló, nyugdíjkorhatár fölötti személyeknek, ha nem rendelkeznek a megélhetésüket biztosító havi jövedelemmel. A szociális segély utalása 3 kategóriát különböztet meg:

akik házastársukkal/élettársukkal együtt élnek, azonban az egy főre eső jövedelmük nem haladja meg a 28.505 Ft-ot – nekik a szociális segély utalás összege 28.505 Ft/hó. akik a nyugdíjkorhatár és 75 év közötti egyedülálló személyek, és a havi jövedelmük nem haladja meg a 33.523 Ft-ot – nekik 33.525 Ft/hó jár. akik 75 éves, vagy annál idősebb személyek és a havi jövedelmük nem haladja meg a 45.255 Ft-ot – esetükben a szociális segély utalás 2022 évi összege 42.255 Ft/hó.

Mikor lesz szociális segély utalás?

Gyakori kérdés, hogy mikor lesz szociális segély a számlán, avagy mikor lesz szociális segély 2022 hónapjaiban. A szociális segély utalás 2022 évében (pl. aktív korúak ellátása) a következő dátumokon várható:

Szociális segély utalás 2022 január: február 02. (szerda)

Szociális segély utalás 2022 február: március 02. (szerda)

Szociális segély utalás 2022 március: április 01. (péntek)

Szociális segély utalás 2022 április: május 02. (hétfő)

Szociális segély utalás 2022 május: június 01. (szerda)

Szociális segély utalás 2022 június: július 01. (péntek)

Szociális segély utalás 2022 július: augusztus 02. (kedd)

Szociális segély utalás 2022 augusztus: augusztus 23. (kedd)

Szociális segély utalás 2022 szeptember: október 03. (hétfő)

Szociális segély utalás 2022 október: november 02. (szerda)

Szociális segély utalás 2022 november: december 01. (csütörtök)

Szociális segély utalás 2022 december: 2023. január 02. (hétfő)

Mikor lesz szociális segély a számlán?

Rendszerint a szociális segély utalásának napján kerül jóváírásra a szociális segély összege.

Szociális segély utalás 2022 postán

A Magyar Posta az utalás napját követő 3. napon kezdi meg a lakcímre történő szociális segély kézbesítést.