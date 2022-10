Mennyi a GYED 2022 évében? GYED kalkulátor 2022: mutatjuk, mi az a GYED extra, kinek, mennyi GYED jár!

Munka mellett is igénybe vehető a GYED 2022 évében, ami jelentősen megemeli a szülők keresetét a hónapra. Tudd meg, mi az a GYED és mi az a GYED extra, mi a különbség a GYED és a GYED extra között! Mennyi a GYED 2022 mértéke, mennyi lehet a maximális GYED összege a GYED kalkulátor 2022 szerint! Kinek jár a GYED, mennyi a GYED összege diplomás GYED, nagyszülői GYED esetén? Meddig jár a GYED, milyen idős gyermekekre igénylehető?

Mi az a GYED és ki igényelheti?

A GYED, azaz a „gyermekgondozási díj” egy nem szociális alapú, keresetfüggő, ám maximalizált összegű, havi rendszerességű juttatás. A GYED 2022 alapfeltétele, hogy az igénylőnek az elmúlt 2 évre visszamenőleg rendelkeznie kell minimum 365 napnyi TB-jogviszonnyal (nem kell folyamatosnak lennie) és saját háztartásában kell nevelnie az újszülöttet. A GYED a szülési szabadság és a CSED (csecsemőgondozási díj) letelte után jár, a gyermek 0,5 éves korától 2. életévének betöltéséig, ikrek esetében a 3. év betöltéséig.

A GYED 2022 évében nem csak a szülőanya részére folyósítható, felveheti azt az apa, a gyám, az örökbefogadó szülő és egyedülálló férfi is, aki CSED-ben részesült. A GYED 2022 évében hallgatóknak is jár, ha rendelkeznek legalább két aktív félévnyi hallgatói jogviszonnyal (akkor is jár a GYED, ha fennáll a hallgatói jogviszony a gyermek születésekor, vagy ha a szülést megelőző 1 éven belül szűnt meg). Az igénylőnek magyarnak vagy EGT állampolgárnak kell lennie.

Mi az a GYED extra?

A GYED 2022 évi szabályai mellet gyakran emlegetik a GYED extra csomagot is, ami gyakorlatilag a kibővített GYED-ről rendelkezik. A szülői GYED-hez 2020-ban csatolták hozzá a nagyszülői GYED és a nevelőszülői GYED igényelhetőségét, illetve a diplomás GYED-et (nappali tagozatos hallgató, vagy a tanulmányait 1 éven belül befejezett hallgató). A GYED extra 2022 évében is biztosítja a GYED melletti munkavégzést (a gyermek 6 hónapos korától korlátlan időtartamban), ikergyermekek esetén pedig bővített GYED jár, a GYED 2022 folyósítása +1 évvel meghosszabbodik.

Mi a különbség a GYED és a GYED extra között?

A GYED eredendően a dolgozó anyákat segítő családtámogatás volt a GYES és a CSED összege mellett, azonban a GYED extra lényegében lehetővé teszi, hogy a felsőoktatásból kikerülő szülők, az apák, a gyermeket saját háztartásukban nevelő nagyszülők, nevelőszülők is hozzájuthassanak a támogatáshoz (a GYED extra gyakorlatilag a GYED kibővítése).

GYED kalkulátor 2022: hogyan számítják a GYED-et?

A GYED kalkulátor 2022 során is segít kiszámolni, mennyi a GYED 2022 évében a jogosult fizetéséhez viszonyítva. A GYED esetében a GYED kalkulátor a szülő naptári napi jövedelmének a 70%-át veszi a GYED alapjának, ám legfeljebb a mindenkori minimálbér kétszeresének a 70%-a lehet. A minimálbér 2022 évében bruttó 200.000 Ft, ennek a duplájának a 70%-a összesen bruttó 280.000 Ft.

Mennyi a GYED 2022 maximális összege?

A GYED 2022 maximális összege tehát bruttó 280.000 Ft/hó (nagyszülői GYED szintén), ebből 10% nyugdíjjárulékot és 15% személyi jövedelemadót vagyunk kötelesek befizetni, így a GYED 2022 nettó értéke 210.000 Ft (viszont érvényesítheti rá a szülő a családi pótlékot). A diplomás GYED 2022 maximális összege bruttó 140.000 Ft/hó.

Mikor jön a GYED 2022 során?

A GYED utalás időpontjai 2022 évében (minden más állami támogatáshoz, pl. CSED-hez, GYES-hez stb. hasonlóan) minden hónap első munkanapjára esnek, amelyek a következők: