GYES kalkulátor 2022: így számold ki a GYES GYED kalkulátor 2022 évi adataival juttatásod, szabadságod!

Egy anyának a szülés után számos lehetősége van a pihenésre, illetve a szociális és nem szociális alapú anyagi támogatások megigénylésére, hogy zavartalanul teljenek a gyermek első hónapjai, évei. Mutatjuk, a GYES kalkulátor 2022 évi adatai alapján mennyi pénz jár az anyának, tudd meg, hogyan számol a GYES GYED kalkulátor 2022 évében!

Cikkünkben eláruljuk, a GYES kalkulátor 2022 évi adatai szerint meddig, mennyi pénz jár az anyának – mi a helyzet a CSED-del és a GYED-del? A GYES utáni szabadság kalkulátor 2022 évében is pontosan megmutatja, mennyi szabadság jár az anyának GYES esetén!

GYES kalkulátor 2022

A GYES, azaz a gyermekgondozást segítő ellátás egy fixösszegű, szociális alapú juttatás (keresetfüggetlenül jár minden jogosultnak, egyformán). A GYES a baba születésétől a 3. életév betöltéséig jár (tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén annak 10 éves koráig, ikreknél pedig a gyerekek tankötelessé válásáig), az igénylő személy az első félévben nem dolgozhat, utána korlátlanul folytathat kereső tevékenységet. Nagyszülő, örökbefogadó szülő is igényelheti – ezeknek a feltételeiről és a GYES 2022 egyéb tudnivalóiról itt írtunk részletesen.

A GYES kalkulátor 2022 évében is ugyanazzal az összeggel számol, ami 2008 óta változatlanul 28.500 Ft/hó/gyermek (az öregségi nyugdíjminimum 100%-a) – 2 gyermek esetén 200% (57.000 Ft/hó), 3 gyermekre 300% (85.000 Ft/hó) stb. A GYES összege ebben az esetben is egy bruttó összeg, ami SZJA-mentes, ám a 10%-os nyugdíjjárulék vonatkozik rá – így a GYES kalkulátor 2022 levonásai után a GYES nettó összege 2022 évében 25.650 Ft/hó lesz.

GYES CSED kalkulátor 2022

A CSED 2022, más néven a csecsemőgondozási díj egy nem szociális alapú, keresetfüggő, TB-jogviszonyfüggő ellátás, ami kifejezetten a szülőanya juttatása; a szülési szabadság féléves időtartama alatt lehet igénybe venni, mellette kereső tevékenység nem végezhető. A CSED alapfeltétele, hogy a szülés előtti 2 évben az anyának rendelkeznie kell minimum 365 napnyi TB-jogviszonnyal (munkaviszony, illetve a szülés előtt maximum 42 napon belül megszűnt munkaviszony, CSED, GYED, táppénz, örökbefogadói díj is számít).

A CSED összegét 2021 júliusában a kormány a bruttó kereset 100%-ra növelte, ennek értelmében az anya a CSED alatt magasabb fizetéshez jut, mint előtte, ugyanis csak 15% SZJA-t kell fizetni utána, nyugdíjjárulékokat és más járadékokat nem vonnak le belőle. A CSED kalkulátor 2022 évében is az anya utolsó 180 napi átlagkeresetét veszik alapul. Ha ebben az időszakban volt 30 napnál nagyobb TB-biztosítási megszakítása, akkor 120 nappal számolnak, ha az anyának nincs 120 napnyi jövedelme sem, akkor a minimálbér kétszeresének a 30-ad részét veszik alapul (ez 6.670 Ft).

GYES GYED kalkulátor 2022

A GYED, avagy a gyermekgondozási díj nevű támogatás egy szintén TB-jogviszonyhoz és keresethez kötött nem szociális alapú ellátás, ami a CSED lejárta után, a gyermek féléves korától 2 éves koráig (ikreknél 3 éves korig) jár a szülőknek. A CSED-nél egy jóval rugalmasabban igényelhető ellátásról van szó, ugyanis a GYED EXTRA csomag óta nevelőszülő és nagyszülő is igényelheti, létrejött a diplomás GYED, mindemellett egyszerre több ellátás is folyósítható.

Az egyik legnagyobb előnye a juttatásnak az, hogy korlátlan időtartamú munkavégzés engedélyezett mellette, és ha az apa fizetése magasabb, ő is megigényelheti az anya helyett – viszont ennél a GYES GYED kalkulátor megad egy maximumösszeget, amit nem lehet túllépni. A GYED 2022 összege a korábbi fizetés 70%-a, de maximum a minimálbér kétszeresének a 70%-a, vagyis 2022-ben bruttó 280.000 Ft az alapfizetésen felül. A CSED-hez hasonlóan SZJA-köteles a juttatás, emellett a 10%-os nyugdíjjárulékot is levonják belőle, ám érvényesíthető rá a családi adókedvezmény.

GYES utáni szabadság kalkulátor 2022

A GYES-en lévő anyáknak a felhalmozódott szabadságaikra is figyelmet kell fordítaniuk: ez a szülési szabadság és a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első 6 hónapja alatt képződik (a hatályos törvények értelmében munkában töltött időnek minősül a munka mellett a szabadság, a keresőképtelenség időtartama, illetve a szülési szabadság és a gyermek gondozására fordított fizetés nélküli szabadság is). A GYES kalkulátor 2022 során is megállapítja, hogy ezt a felgyűlt szabadságot a munkáltató köteles kiadni - hogy kinek, mennyi alapszabadság és pótszabadság jár, arról korábbi cikkünkben írtunk.