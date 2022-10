CSED kalkulátor 2022: Mutatjuk, mennyi a CSED összege 2022 évében!

A CSED kalkulátor kiszámítja, kinek, mennyi CSED jár a gyermek születése után. Ki jogosult a CSED igénybevételére, lehet-e CSED mellett dolgozni és hány százalék a CSED 2022 kalkulátor szerint az anya járandósága? Tudd meg, mennyi a CSED összege minimálbér, garantált bérminimum esetén, mennyi a CSED kalkulátor 2022 évi információi szerint a CSED maximális összege speciális esetekben!

Tudd meg, mi a CSED, mennyi a CSED összege a CSED 2022 kalkulátor számításai szerint – mennyi a minimálbér CSED 2022 összege és a garantált bérminimum esetén járó CSED összege, milyen igénylési szabályai vannak ennek a nem szociális alapú juttatásnak? Hogyan számol a CSED GYED kalkulátor, milyen havi összegekre számítsunk szülés esetén? Mennyit kell adózni a CSED összegéből?

Mikor jár a CSED, azaz a csecsemőgondozási díj?

A CSED, más néven a csecsemőgondozási díj egy nem szociális alapú, TB-jogviszonyhoz kötött juttatás, amit a szülő a szülési szabadság időtartama alatt, összesen 168 napon keresztül vehet igénybe, legkorábban a szülés várható időpontját megelőző 28. naptól, legkésőbb a gyermek születésének napjától. A CSED folyósítója a munkaadó vagy a Magyar Államkincstár. A CSED alapfeltétele, hogy a szülés előtti 2 évben az anyának rendelkeznie kell minimum 365 napnyi TB-jogviszonnyal (munkaviszony, illetve a szülés előtt maximum 42 napon belül megszűnt munkaviszony, CSED, GYED, táppénz, örökbefogadói díj is számít, kivétel a diplomás GYED).

A CSED kifejezetten az anya juttatása (a CSED GYED kalkulátor kapcsán kitérünk arra, mit vehet fel helyette opcionálisan az apa), az apának csak akkor jár, ha az anya egészségügyi okból nem tud velük élni vagy életét veszti. CSED alatt egyáltalán nem lehet kereső tevékenységet folytatni, részmunkaidőben sem, ha mégis munkába állna a szülő, azt be kell jelenteni és le kell mondania a juttatásról.

CSED kalkulátor 2022: mennyi a CSED összege 2022-ben?

A CSED 2022 évi szabályai nem változtak, azt az egy kitételt leszámítva, hogy 2021 júliusától nőtt a CSED összege – az igénylő anyák a bruttó bérük 100%-át kapják a jogosultsági idő alatt (a CSED alapja a naptári napi jövedelem 100%-a). A CSED kalkulátor 2022 évében is az anya utolsó 180 napi átlagkeresetét veszik alapul. Ha ebben az időszakban volt 30 napnál nagyobb TB-biztosítási megszakítása, akkor 120 nappal számolnak, ha az anyának nincs 120 napnyi jövedelme sem, akkor a minimálbér kétszeresének a 30-ad részét veszik alapul.

A minimálbér 2022 évében bruttó 200.000 Ft, ennek az 1/30-ad része 6.670 Ft.

Egyéni vagy társas vállalkozó kismama esetében a CSED 2022 kalkulátor a minimálbér alapján számolja a juttatást, illetve akkor is minimálbéres CSED jár, ha az anya álláskeresési támogatást kap – ilyenkor a CSED nem haladhatja meg az álláskeresési járadék alapjának 30-ad részét. Ha az anya betegszabadságról megy CSED-re, akkor a kezdeti hónapra távolléti díj jár.

Előfordulhat olyan eset is, amikor a CSED kalkulátor 2022 évi adatai szerint az anyának GYED vagy GYES megszűnését követően születik újabb gyermeke, ám a friss számítások szerint alacsonyabb CSED járna most, mint előtte. Ilyenkor a CSED 2022 kalkulátor a CSED kedvezményszabály alapján az előző gyermek után járó, magasabb ellátást számolja az anyának. Ha az anyának nincs meg a 365 napos TB-jogviszonya, méltányossági alapon is adhat le CSED igénylést.

CSED 2022 kalkulátor: mennyi a CSED nettója?

A CSED juttatása magasabb, mint az anya szülés előtti bére, ugyanis a CSED után csak 15% személyi jövedelemadót kell fizetni, más járulékok (nyugdíjjárulék, TB-járulék) fizetése nem szükséges. Nézzük, a CSED kalkulátor 2022 évi fizetései alapján mennyi a CSED összege idén!

Minimálbér CSED 2022: bruttó 200.000 Ft – 15% SZJA = nettó 170.000 Ft/hó

Garantált bérminimum CSED 2022: bruttó 260.000 Ft – 15% SZJA = nettó 221.000 Ft/hó

CSED magasabb bruttó esetén, pl. bruttó 500.000 Ft/hó: bruttó 500.000 Ft – 15% SZJA = nettó 425.000 Ft/hó

CSED GYED kalkulátor 2022

Gyermekek születése esetén a szülők alapesetben háromféle havi rendszerességgel folyósított támogatást vehetnek igénybe. Az egyik a szociális alapon mindenki számára elérhető GYES, azaz a gyermekgondozást segítő ellátás, ami bruttó 28.500 Ft, –10% nyugdíjjárulék (nettó 25.650 Ft/hó a gyermek 3. életévéig). A csecsemőgondozást segítő ellátás, azaz CSED a szülési szabadság fél éve alatt a napi bruttó kereset 100%-a, amiből -15% SZJA kerül levonásra.

A harmadik, szintén TB-jogviszonyhoz kötött juttatás a gyermekgondozást segítő ellátás, avagy a GYED, ami a CSED után, vagyis a szülési szabadság letelte után válik igényelhetővé, a gyermek 2. évének betöltéséig – ezt az ellátást az apa is igényelheti, amennyiben a szülők ezt előnyösebbnek tartják, viszont az összeg felső határa korlátozva van. A GYED összege a korábbi fizetés 70%-a, de maximum a minimálbér kétszeresének a 70%-a vagyis 2022-ben bruttó 280.000 Ft (-15% SZJA), az alapfizetésen felül.