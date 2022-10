Új forintérmét vezetnek be Magyarországon: rengeteget ér, ezért lesz különleges

A Magyar Nemzeti Bank „Mudi” megnevezéssel 2000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki az Állatok Világnapján, 2022. október 4-én. A mudi jellegzetességeit megörökítő emlékérme a 2019-ben indult magyar pásztor- és vadászkutyafajtákat bemutató sorozat negyedik tagjaként jelenik meg, a magyar vizsla, a komondor és a magyar agár emlékérmét követi a sorban. Tervezője Bohus Áron éremművész.

A Magyar Nemzeti Bank „Mudi” megnevezéssel 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a magyar pásztor- és vadászkutya-fajtákat bemutató emlékérme-sorozat 4. elemeként. 2019-ben a Magyar vizsla emlékérmével indult, 2020-ban a Komondor, egy évvel később a Magyar agár érmékkel folytatódott a sorozat. Az emlékérme-sorozat darabjai a magyar pásztor- és vadászkutyafajták sokoldalúságát, kiváló tulajdonságait reprezentálják, a készpénzforgalomban nem játszanak szerepet.

2004-ben az összes hazai kutyafajtát, köztük a mudit is nemzeti kinccsé nyilvánította az Országgyűlés. 2017-ben pedig a Hungarikumok Gyűjteményébe emelték ezt a pásztorkutyát is másik nyolc őshonos kutyafajtával együtt. A mudi fajta eredete hivatalosan nem nyomon követhető. 1930-tól Fényes Dezső balassagyarmati múzeumigazgató kezdte céltudatosan tenyészteni a mudit, de később többször is a fajta fennmaradásáért kellett küzdeni. Mára Magyarországon a mudik elterjedt munkakutyának számítanak. Elsősorban juhok terelésére használják, de a csikósok mellett ménesben, illetve a gulyás mellett a szürkemarhák között is jól boldogul, vadászatban is helytáll ez az intelligens, nagy munkabírású, bátor kutya. Juhászkutyaként önállóan vagy párban dolgozik, másodmagával akár többszáz juh terelésére is alkalmas. Az őrizendő állatokat tekintettel és hangadással tartja ellenőrzés alatt. A juhásszal folyamatos szemkontaktust tart, biccentésre is reagál. Bár hazánkban elterjedt, Magyarországon kívül ritkán találkozni ennek a sokoldalú fajtának a példányaival.

A Mudi emlékérme a sorozat jellegét adó motívumválasztást követi: az előlapon a kutya önállóan, míg a hátlapon a fajtára jellemző jelenetbe helyezve került ábrázolásra.

Az előlap központi motívuma egy mudi oldalnézeti ábrázolása, jobbra fordított fejtartással. Az előlapon találhatóak továbbá az emlékérmék kötelező elemei: félköriratban fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, lent a „2000” értékjelzés, valamint a „FORINT” felirat, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „2022” verési évszám olvasható.

Az emlékérme hátlapján egy pusztai életkép elevenedik meg: nyájat őrző juhász és két mudi ábrázolása látható, a háttérben legelésző juhnyájjal és gémeskúttal. A hátlap szélén – a füves puszta ábrázolásába illesztve –, lent, félköriratban a „MUDI” felirat olvasható, jobb oldalon az emlékérmét tervező Bohus Áron iparművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapját Bohus Áron terve alapján Imrei Boglárka iparművész kivitelezte.