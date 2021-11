Működik a legális gyógyszer-trükk: így juthatsz hozzá féláron a méregdrága pirulákhoz

Még javában tart a koronavírus-járvány negyedik hulláma, egyre többen betegednek le, egyre több gyógyszer is fogy a patikákban. Mindemellett a járvány negatív gazdasági hatásainak hatására az infláció folyamatosan emelkedik, így a pénztárcákba év vége felé egyre kevesebb marad. Ezért is érdemes visszafogni a költéseket és nem szórni feleslegesen a pénzt vitaminokra, gyógyszerekre, amelyeket fele-, vagy harmadáron is megvehetne az ember. A Pénzcentrum most utána járt, megéri-e nagyobb kiszerelésben vásárolni a vény nélkül kapható szereket, illetve mennyivel olcsóbban juthatnak a páciensek bizonyos gyógyszerekhez, ha vényre felíratják azokat.

Sokan, készülve a járványidőszakra, már feltöltötték a házipatikát az alapvető vitaminokkal, gyógyszerekkel, mások éppen a karácsonyi időszakot megelőzően töltik fel a készleteket. A magyar vásárlók szeretnek előre "bespájzolni" a vény nélkül kapható gyógyszerekből betegség esetére, háziorvoshoz pedig nem szeretnek menni "egy kis megfázással". Most valószínűleg még többen fogják elkerülni a háziorvosi rendelőket a negyedik hullám alatt. Ez jó stratégia, ha minimalizálni szeretnénk a koronavírus-fertőzés esélyét, azonban spórolás szempontjából a legrosszabb, ha vény nélkül kapható szerekkel töltjük fel a házipatikát, gyógyszeres szekrényt, fiókot, és nem íratjuk fel az orvossal a vényre is kapható készítményeket. Nem is beszélve arról, hogy az öngyógyszerezés nem javasolt, félre is kúrálhatja magát a beteg, aki nem megy orvoshoz.

Azt is érdemes figyelembe venni, hogy sok, ugyanazt a hatóanyagot tartalmazó, vényköteles gyógyszer tablettánként több miligrammot tartalmaz, az ára alacsonyabb, és némelyiknek pedig még a kiszerelése is nagyobb. Sokan úgy gondolják, hogy már önmagában a nagyobb kiszerelésű gyógyszerekkel, vitaminokkal jobban járnak - de elsősorban azt nézik hány szemet tartalmaz egy doboz, nem azt, hogy mennyi hatóanyagot tartalmaz egy tabletta. Pedig igazából a hatóanyagtartalom és az ár aránya mutatná meg, melyik készítmények érik meg jobban.

Vényre vagy vény nélkül? Nagy a különbség!

Azt, hogy mely gyógyszerek vénykötelesek az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézet (OGYÉI) szabhatja meg, de erre vonatkozóan javaslatokat tehet más nemzetközi intézet is, pl. az Európai Gyógyszerügynökség, hogy mely készítményeket ne lehessen orvosi ajánlás nélkül kiváltani. 2020 májusában 10, magas hatóanyag-tartalmú ibuprofen készítmény vált vénykötelessé, köztük például az ALGOFLEX FORTE. A döntést akkor azzal indokolták, hogy nem ajánlott napi 1200 mg-nál több ibuprofént bevinni a szervezetbe egészségügyi kockázatok miatt, viszont az olyan kiszerelésű készítményeket, amelyeknél egy tabletta is 600-800 mg hatóanyagot tartalmaz, könnyű azt túladagolni.

Ráadásul az ezeket a szereket leginkább alkalmazó, idősebb korosztályra jellemző a polifarmácia is: más-más egészségügyi panaszra, más szakorvos ugyanúgy ibuprofén tartalmú gyógyszert írhat fel, és ha a beteg pedig nem tudja, hogy melyik készítményben mennyi azonos hatóanyag van, könnyen túladagolhatja a szert.

Indokolt tehát, hogy egyes magasabb hatóanyagú gyógyszereket csak receptre lehessen megvenni, viszont arra is volt példa az elmúlt évekből, hogy egy korábban vényköteles szert újra vény nélkül lehet kapni, mint a Quarelin esetében. Más metamizol hatóanyagú szerek is, mint a népszeű Algopyrin is kapható mostmár recept nélkül. Viszont sok gyógyszergyártó a vényre kapható magasabb hatóanyagú készítménye mellett forgalmaz még alacsonyabb hatóanyagú gyógyszert is, amelyet recept nélkül is kiadhatnak a patikák, mint a Cataflam és a Cataflam Dolo esetében. Ezeknek az ára azonban jellemzően magasabb, ha a hatóanyagért kifizetett forintokat számoljuk.

Most néhány ismert hatóanyag példáján keresztül bemutatjuk, milyen esetben, miért és mennyivel éri meg jobban a háziorvossal felíratni a gyógyszereket, ha beteg az ember.

A táblázatban olyan "gyógyszerpárokat" vetettünk össze, amelyeknek van vény nálkül kapható megfelelője is, mely általában csökkentett hatóanyagú. A Cataflam Dolót például megvásárolhatja szabadon bárki, tablettánként 25 mg hatóanyagot tartalmaz, 2000-2200 forintos áron (patikánként eltérhet mennyibe kerül). Az 50 mg-os vagyis kétszeres hatóanyagtartalmú Cataflamot viszont már csak vényre lehet kiváltani, az ára is alacsonyabb 1700-1900 forint körül alakul.

Sok magyar, ha csak teheti, kerüli a háziorvost, és a megfázást, fogfájást, allergiát, állandó gyomorégést és sok más panaszt igyekszik házilag kikezelni, kordában tartani. Természetesen nem kell minden apró-cseprő tünettel felkeresni a háziorvost, viszont komolyabb tünetek, betegségek esetén mindenképp javallott. Nemcsak azért, hogy az orvos felírja receptre a gyógyszereket, amelyekhez így jellemzően olcsóbban juthat hozzá a beteg! A betegségek gyógyszeres terápiáját fontos, hogy szakértő felügyelje, aki ismeri az egyén számra megfelelő adagolást, figyelmeztethet az egyszerre nem szedhető gyógyszerekről, megelőzheti a polifarmáciát. Elsősorban az egészségünk érdekében keressük fel a háziorvost!

A Cataflam fájdalomcsillapító és gyulladásgátló gyógyszer, tehát például erős fogfájásra nagy eséllyel javasolhatja orvos és gyógyszerész is. A betegek viszont sokszor ahelyett, hogy elmennének orvoshoz, inkább kettesével szedik az ilyen fájdalomra a Cataflam Dolo tablettákat. Pedig nemcsak hatékonyabb lehetne a kezelés, ha orvoshoz fordulnának: nagyobb hatóanyagú gyógyszert válthatnának ki kevesebb pénzért a gyógyszertárban.

A Voltaren tablettával hasonló a helyzet: a magasabb hatóanyagú vényre kapható tabletta ára még valamivel kevesebb is, mint a Voltaren Dolóé. Rengetegen vannak, akik krónikus fájdalmat igyekeznek otthon kezelni recept nélküli gyógyszerrel - ez nemhogy nem pénztárcabarát, de nem is egészségbarát megoldás hosszú távon.

A Quamatel és Nolpaza gyomorsavproblémák esetén alkalmazandó szerek, sokan szedik vény nélkül kapható változataikat, a Quamatel Minit és a Nolpaza Contolt. Ezek azonban kisebb hatóanyagúak, és rövid távon fennálló panaszok esetén alkalmazandók. Ha valakinek folyamatosan fennálló panaszai vannak, erről szakorvossal kell konzultálni, és megfelelő terápiát alkalmazni a javaslata alapján. Ha az orvos úgy látja, akkor felírhatja a nagyobb kiszerelésű, és a Quamatel esetében több hatóanyagot tartalmazó gyógyszert, melyek jóval kevesebbe is kerülnek. (A normatív támogatott árak a táblázatban zárójelben kerültek feltüntetésre.)

A Memorilt az agy egyes funkcióinak javítása (tanulás, memória, figyelem stb.), szédülés és ahhoz társuló egyensúlyzavarok kezelése, agyi történések maradványtüneteinek kezelése érdekében alkalmazzák, az Apranax pedig különböző eredetű (ízületi, izom, csont, sérüléses, sebészi, fogászati, nőgyógyászati és egyéb), heveny és krónikus gyulladás-, illetve fájdalomcsillapításra, valamint lázcsillapításra szolgál. Mindkét gyógyszer esetében

a receptköteles termék több hatóanyagot tartalmaz és jelentősen olcsóbb.

A lapunk által megkérdezett gyógyszerész felhívta a figyelmet, hogy az említett hatóanyagok tartós szedése esetén mindenképp javasolt az orvosi kontroll, hiszen felléphetnek olyan mellékhatások, amelyet szintén kezelni kell. Attól függetlenül, hogy egy gyógyszer nem vényköteles, még nem jelenti azt, hogy az alkalmazása nem rejt kockázatokat a betegre nézve. A szakember tanácsa szerint, ha a páciens kipróbál egy vény nélküli szert, és az bevált, utána érdemes konzultálni a kezelőorvossal, és úgy folytatni a gyógyszer szedését.

Természetesen egy múló torokfájással, vagy szökőévente jelentkező gyomorégéssel még nem kell orvoshoz rohanni, elég a patikában kiváltani egy recept nélküli szert rá, a gyógyszerésszel konzultálni. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy visszatérő, illetve komolyabb tünetek esetén - hiába tarthatók azok kordában látszólag a vény nélküli készítményekkel - mindenképp orvoshoz kell fordulni.

Nemcsak gyógyszereket írhat fel egyébként a háziorvos, ha indokoltnak tartja azt, hanem például D-vitamint is. Normatív támogatással a D-vitamint is akár féláron megveheti így a beteg.

Gyógyszerből is olcsóbb a nagyobb kiszerelés?

Általánosságban az a tapasztalat, hogy a nagyobb kiszerelésben vásárolt áru egységára olcsóbb, nemcsak gyógyszerek, hanem bármely termék esetében. Valóban így van ez? A Pénzcentrum árösszehasonlító oldalak segítségével vizsgálta, hogy egyes készítmények, gyógyszerek - amelyek a legkedveltebbek közé tartoznak a magyar vásárlók körében - kisebb és nagyobb kiszerelései között mekkora különbségek adódnak. Ez alapján kijelenthetjük, hogy az esetek nagytöbbségében olcsóbb nagy kiszerelésben vásárolni a vitaminokat, kenőcsöket, tablettákat.

A táblázatban a legalacsonyabb és legmagasabb ár szerepel, amellyel a gyűjtés során találkoztunk. Ennek az az oka, hogy egy-egy nagyobb akció, vagy túlárazott termék az átlagárakat nagy mértékben lehúzza vagy feltornázza. Így pedig az is látszik, hogyha a vevő egy alacsonyabb árú, valószínűleg akciós termékkel találkozik, akkor az mennyit tud számítani egységárak szintjén.

A NeoCitrán italpor legkisebb kiszerelése egyértelműen drágább, ha 1 adag árát nézzük, mint a 10-es vagy 14-es kiszerelés. A legjobban egy akciós nagyobb kiszereléssel lehet járni, viszont az is meglehet, hogy nem adódik akkora különbség, hogy megérje többet vásárolni. A Strepsils tabletta esetében nem egyértelmű, hogy a nagyobb kiszerelés jobban megérné. A két népszerű kenőcs, a neogranormon és a Bepanthen esetében viszont egyértelmű, hogy a 100 grammos kiszerelés Ft/g egységára kedvezőbb, mint a 25 grammosé.

A C-vitaminok egységára is annál kedvezőbb, minél nagyobb a kiszerelés.

A MagneB6 és az Algopyrin esetéből is erre következtethetnénk, de itt is érdemes látni, hogy ha egyébként is kedvező árú, akciós terméket vesz valaki, akkor nem lesz nagy különbség abban, hogy most 40 vagy 60 darabos kiszerelést választott.

Arra viszont érdemes kitérni, hogy hiába jobb az egységára, nem mindig érdemes többet venni. A kenőcsök pl. egy kisgyermekes háztartásban biztos jól fogynak, és érdemes 100 grammonként venni. Egy olyan esetben viszont, mikor valaki egyébként sosem használja, csak kivételesen vennie kell sebkezelés céljára, elég lehet a 25 grammos kiszerelés is.

Vegyünk egy példát arra, ha valaki feltöltené a házipatikáját a járványidőszakban gyógyszerekkel, vitaminokkal vesz forró italport, torokfertőtlenítő tablettát, C-vitamint, láz- és fájdalomcsillapítót. Ha mindenből a legkisebb kiszerelést választja, és kifogja az akciókat is, akkor nagyjából 5500 forintot hagy a patikában. Ha mindenből a nagy kiszerelést választja, akkor cirka 10400 forintot hagy a gyógyszertárban. Kérdés, hogy ebben az esetben érdemes-e nagy mennyiségeket felhamozni, hiszen nem is lehet tudni, szükség lesz-e ezekre a készítményekre a télen.

A "jó ha van otthon" elvén vásárolók - attól függően, mennyire sűrűn szoktak betegek lenni - lehetséges, hogy a kisebb kiszereléssel jobban járnak. Míg az aki már akkor vásárol, mikor lebetegedett, és még esetleg a családtagjai is, akkor érdemes lehet többet venni a gyógyszerekből, vitaminokból. Tehát attól függetlenül, hogy a nagy kiszerelés egyságáron szinte biztosan olcsóbb, nem feltétlenül jó döntés felhalmozni a drága vitaminokat, gyógyszereket.

A válság, az egyre növekvő infláció egyre nagyobb terhet jelent a magyar háztartások számára is, így sokan igyekeznek mérsékelni a kiadásaikat. Az egyik nagy kiadást az egészségre fordított összegek jelentik, melyeknek nagy részét a gyógyszerek teszik ki. Természetes, hogy az ember spórolni szeretne a nagyobb kiadásokon, viszont

az egészségen nem érdemes spórolni!

Úgy értve, hogy a gyógyszereket nem helyettesítik népi gyógymódok, praktikák. Egy nem megfelelően kezelt megfázás például később okozhat krónikus gyulladást, amit aztán sokkal nehezebb és költségesebb lesz kikezelni. Ne sajnáljuk a pénzt gyógyszerre! Ez viszont nem jelenti azt, hogy ne lehetne nagyobb tudatossággal csökkenteni a gyógyszerkiadásokat: akár úgy, hogy orvoshoz fordulva az olcsóbb, receptköteles gyógyszert tudjuk kiváltani, akár nagyobb kiszerelésben megvéve.