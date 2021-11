Kiderült a D-vitamin titok: ezt jobb, ha tudod a méregdrága patikai pirulákról

Szia! Ez a Turmix, a Pénzcentrum heti hírlevelének 45. heti, webes kiadása. Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb anyagaink november második hetében.

Zsebre megy

480 forint a benzin: természetesen nem kezdhetünk mással, mint a kormány mai bejelentésével, mely szerint november 15-től (azaz jövő hétfőtől) 480 forintos felső határral rögzítik a 95-ös benzin és a gázolaj árát. Ennél olcsóbb lehet a benzin, de drágább nem, egyelőre három hónapra vonatkozik a fixálás. Az üzemanyagok adótartama egyébként nem fog csökkenni, a kereskedelmi árrésből kell lefaragni a kutakon. A kereskedőket nem fogják kompenzálni az üzemanyagárak maximalizálása miatt, aki pedig nem tartja be a szabályokat és drágábban adja az árban szabályozott üzemanyagokat, azt a kutat be fogják záratni. Részletek ebben a cikkben.

Marad a SZÉP-kártya liberalizáció: Meghosszabbította a kormány azt a rendelkezést, mely eredetileg idén év végéig tette lehetővé a SZÉP-kártyák alszámláinak átjárhatóságát. Így 2022. szeptember 30-ig nem kell aggódni: az elfogadó helyeken nem korlátozzák, hogy mely alszámláról lehet fizetni. Ez különösen azért jó hír, mert így lehet melegételt is rendelni az egyébként nehezebben elkölthető szállás- és szabadidő alszámlákról. Részletek itt.

Brutális áremelkedés: Régen nem foglalkoztunk annyit az inflációval, mint az elmúlt hónapokban. Ennek természetesen az az oka, hogy nem túlzás azt állítani, hogy elszabadultak az árak Magyarországon. Tegnap arról közöltünk összeállítást, hogy mely termékek ára emelkedett a legnagyobb mértékben az elmúlt egy évben. Gázolaj, napraforgó-olaj, benzin, konyhaasztal, vérnyomásmérő – csak néhány, a legnagyobb mértékben dráguló termékek közül. Katt ide és szörnyülködj velünk.

Nem volt könnyű év: és ezt az önkormányzatok is tudják. Utánajártunk, hogy milyen karácsonyi támogatást lehet igénybe venni a fővárosban a II., III., IV., IX., X., XIV., XV. kerületekben, valamint Békéscsabán, Szegeden és Szombathelyen. Részletek itt.

Így spórolhatsz 6,5 millió forintot egy autón: tesztautót kell venni, Maseratiból. Megnéztük, hogy különböző autókereskedések milyen kedvezményeket adnak tesztautókra. A már említett Maserati Levantét például 2000 kilométerrel 56 millió helyett 49,5 millió forintért lehet elvinni, de van 12 ezer kilométeres Focus 8,7 millió forint helyett 7,5 millió forintért vagy F-es Opel Corsa 5,4 millió helyett 4,3 millióért. Mielőtt új autót vennél, ezeknek az ajánlatoknak érdemes utánanézni, részletek ebben a cikkben.

400 ezer honfitásunk fog otthon fázni. Bár azt gondolhatnánk, hogy a XXI. század Magyarországán ilyen már nem fordulhat elő, Magyarországon a lakosság 4,2 százaléka vallotta azt 2020-ban, hogy nem képesek kellemes hőmérsékletűre felfűteni ingatlanjaikat. Ez körülbelül 400 ezer embert jelent, mely mutatóval Magyarország az EU középmezőnyében helyezkedik el. A fűtési kérdés megoldatlanságát azonban más statisztikai adatok egyértelműen mutatják, például hogy nagyon alacsony a hazai gázkazánok hatékonysága, valamint, hogy a magyar háztartásokban felhasznált energia 40-50 százaléka megspórolható lenne. Részletek itt.

Most akkor sok autót lopnak Budapesten vagy sem? Bár összességében Budapesten lopják el a legtöbb autót Magyarországon, lakosságarányosan messze nem a fővárosban a legrosszabb a helyzet. Az augusztus 6. és október 5. közötti 60 napban 100 ezer lakosra vetítve Nógrád megyére jutott a legtöbb autólopás, de hat megyében is rosszabb a helyzet, mint a fővárosban. Igaz, két olyan megye is van, ahol a vizsgált időszakban egy lopás sem történt. Cikkünkben egyébként az ORFK szakértői néhány védekezési lehetőséget is megosztottak lapunkkal, mindemellett azt is elmondták: ellophatatlan gépjármű márpedig nincs.

Háromszor akkora fizetés, mérsékeltebb árak: Kanada. Egy kint élő magyar YouTube-os járt körbe helyi boltokat, hogy felmérje a hazai és kanadai árak közötti különbséget. Az élelmiszerárak egy kicsit magasabbak voltak, az építőanyagokért viszont sokkal kevsebbet kell az észak-amerikai országban fizetni. Mindemellett az átlagfizetés forintra átszámítva 1,2 millió forint Kanadában, ez pedig bőven kompenzál a magasabb élelmiszerárakért. A részletekért és a videóért katt ide!

Ne add oda az összes szemetedet az államnak: Ha szeretnéd egy kicsit csökkenteni a környezetvédelmi lábnyomodat, akkor elkezdheted otthon komposztálni a háztartási hulladék egy részét. A komposztálás egy biológiai folyamat, amely a szerves hulladékot jelentős részben humuszszerű anyaggá alakítja át. Egy sima komposztvödröt már kevesebb mint 3 ezer forintért is megvehetsz, a komplett kezdőszett 20 ezer forintba kerül, de gondoltak a divat-környezetvédőkre is, nekik a 180 ezres elektromos gép dukál. Persze nem lehet mindent ész nélkül a komposztládába dobálni, részletekért kattints ide!

Taxisok már áremelést sürgettek: Egy nemrég megalakult taxis érdekvédelmi szervezet, a Budapesti Taxisok Saját Taxitársasága Egyesülete azt sürgeti, hogy emeljenek a taxis tarifákon. "A mi javaslatunk egy két lépcsős emelés lenne. [...] Első körben egy kisebb méretű emelést szeretnénk, majd amire szintén nagy szükség van, később még egy nagyobb emelés követné ezt. A mostani tarifák mellett nagyon nehéz taxizni" – közölték. Ezt persze még a ma bejelentett fix benzinárak előtt mondták. Részletek itt.

Üdvözlöm

A héten interjút készítettünk Ezer Ákos festőművésszel, akinek épp az elmúlt időszakban indult be csak igazán a karrierje. Érdemes az egész interjút elolvasni, de álljon most itt egy ízelítő:

Pénzcentrum: Mit gondolsz a nincstelen művész toposzáról? Ezt mára meghaladta a művészvilág? Én úgy látom, azért most már a sok fiatal számára is elég jó pénz van a műkincs-kereskedelemben.

Ezer Ákos: Régen is voltak olyan művészek, akik nagyon jól kerestek, a tűz közelében voltak, királyi festők, vagy olyanok, akiknek nagyon jól mentek a munkái. A művészettörténet persze mindig előás újabb és újabb neveket. Persze minél közelebb van időben, annál könnyebb, mert annál kevesebb a felfedezett művész. És vannak olyanok, akiket egész életükben elkerült a figyelem, nem sikerült anyagilag is megbecsült művésznek lenniük. De szerintem ma is nagyon sok olyan festő van, akinek a munkájáról később fog kiderülni, hogy az adott művészeti közegben fontos volt, annak ellenére, hogy egész életében más munkát végez az egzisztenciája fenntartása érdekében. Nem tudom, hogy ez változik-e, nagyon sok olyan művész van, aki most is dolgozik a festészet mellett.

Vannak olyan helyzetek, amikor csak ideig-óráig lehet ebből megélni, és utána az embernek vissza kell állnia valamilyen más munkába. Ami most történik velem, azt is egy időszaknak tekintem, persze igyekszem ezt minél hosszabbra kitolni. Ha az egész életemben tarthatna, az lenne persze a legjobb, törekszem is erre, de ha esetleg az történik, hogy a piac elfordul, és újabb fiatal tehetségeket keres, azt is természetes dolognak tartom.

A teljes interjú ide kattintva olvasható.

Még több jó cikk

Lőttek a bankkártyáknak Magyarországon? Megérkezett videóblogunk, a CashTag második epizódja, melyben arra kerestük a választ, hogy miként fogunk fizetni a boltban 5 év múlva. Korábban még az volt a trend, hogy a bankkártyák egyre csak szorítják vissza a készpénzhasználatot, ám manapság már Magyarországon is terjednek azok a megoldások, amelyek a plasztikokat is nyugdíjba küldenék. A videót legegyszerűbben a cikkünkből éred el.

Napi négy halott: 2017 óta folyamatosan csökken a halálos háztartási balesetek száma Magyarországon, 2020-ban viszont még mindig 1557-en haltak meg otthoni balesetben. Ez a szám több mint háromszorosa a közlekedési balesetben elhunytakénak, a munkahelyi baleseteknek pedig a több mint 24-szerese. Cikkünkből az is kiderül, hogy milyen okok állnak országos szinten az átlagban napi négy otthoni tragédia mögött.

Jobbak vagyunk, mint az EU-s átlag: Az EU statisztikai hivatalának friss jelentése szerint 2021 második negyedévében az uniós munkavállalók 13 százalékának volt határozott idejű szerződése. Magyarországon a 20-64 év közötti munkavállalók között ez az arány csupán 5,3 százalék volt, ami 0,2 százalékpontos csökkenés 2020 második negyedévéhez képest; 2019 második negyedévében pedig még 6,6 százalék volt ez az arány. Cikkünkből az is kiderül, hogy mi a legnagyobb veszélye a határozott idejű szerződéseknek.

Egyre több a szegény Magyarországon: 51 ezer fővel nőtt a tavalyi évben a szegénység és a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettek száma, ugyanakkor csökkent azoknak a száma, akik mindhárom szegénységi dimenzióban érintettek – derült ki egy, a KSH adatait feldolgozó friss kiadványból. A tartós leszakadás leginkább azokat a társadalmi csoportokat veszélyezteti, akiknek a munkaerőpiaci helyzete az átlagosnál kedvezőtlenebb, ők pedig a szakértők szerint egyre többen vannak, így a hosszú távú kilátások nem túl biztatóak. Közel minden ötödik nyugdíjas, és minden tizedik foglalkoztatottnál is több számít szegénynek vagy olyan személnyek, aki ki van téve a társadalmi kirekesztettség kockázatának. Részletek itt.

Újra D-vitamint kell szedni: A napsütéses órák száma egyre csökken, ami miatt a szervezet nem tud eleget előállítani D-vitaminból. Ez a vitamin különösen fontos az immunrendszerünk megfelelő működése szempontjából – pláne járványos időszakban –, cikkünkből kiderül, hogy mekkora mennyiséget érdemes belőle bevinni naponta, és a konkrét készítmények közötti árkülönbséget is mutatjuk.

Máshol olvastuk

Begyűrűzött az infláció a diszkontokba: Tavasz óta számítani lehetett arra, hogy az általános infláció legkésőbb ősszel az alapvető élelmiszerek árában is megjelenik. Ez most következett be, az Aldi, Lidl és Penny árait vizsgálva a G7 írta meg, hogy a liszt például egy hónap leforgása alatt 34 százalékkal drágult. A legolcsóbb BL-55-ös eddig az Aldiban, Lidlben, Pennyben és Tescóban is 119 forint volt, most azonban már 159 forint.

Műtét helyett együttérzés. Ismét halasztásra kerülhetnek a nem életmentő műtétek. "Empatikusan, kellő rutinnal rendelkező kollégák rendezzék a lemondásokat" – kérik a kórházigazgatókat a Népszava birtokába került levélben, amit az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) főigazgató-helyettese, Takács Péter küldött a centrumkórházak vezetőinek. A levelet vasárnap küldték ki, ami azért is érdekes, mert az operatív törzs a nyilvánosság előtt egy nappal korábban még csak lehetőségként beszélt minderről – írta a lap.