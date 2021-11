Sokat bukhat vele, aki így adja el a lakását: ezeket az elveket tartsd be, ha nem akarsz így járni

Lassan két éve lesz, hogy alapjaiban változott meg körülöttünk a világ. Lenyomatokat hagyott a pandémia minden területen, így az ingatlanpiacon is. Ha valaki mostanában szeretne ingatlant értékesíteni, relatív rövid idő alatt és az elképzelései szerinti áron, annak a korábbiaknál is több tényezőt kell figyelembe vennie.

Az egyik közismert budapesti ingatlanközvetítő hálózat vezetője, a belvárosi ingatlanok specialistája, Ben-Ezra Orran segít összeszedni, hogy mitől lehet jelenleg igazán sikeres egy ingatlanhirdetés.

1. Ne dőljünk be a hirdetési portáloknak!

Egyértelmű, hogy a mostani helyzetben még inkább az online térbe szorult minden, így az ingatlanok adásvétele is, de komoly csapdát jelenthetnek egy-egy eladó számára azok a hirdetések, amelyeket irreális árakkal indítanak egyes online portálokon. Korábban sem volt tanácsos, most pedig pláne nem az, hogy megnézzünk néhány hasonló lakást és annak megfelelően számoljuk ki a mi ingatlanunk értékét.

Mindenképpen érdemes szakértővel konzultálni ez ügyben, hiszen ők nem csupán az egyes oldalakon futó hirdetések kínálati áraival vannak tisztában, hanem a sikeres ügyletek adataival is. A jó hirdetéshez általában nem elegendő egy sima regisztráció az oldalon, például fényképes megjelenítéshez már fizetnünk kell, és ha nem költünk a hirdetésünk kiemelésére, automatikusan hátrébb sorolja a kereső. Fontos figyelni rá, hogy ne legyen kint egy hirdetés sokáig irreálisan magas áron, mert utána nehezebb felkelteni az érdeklődést egy már látott ingatlan esetében.

2. Jó szöveg, még jobb fotó - csakis a valóságról

Minden fontos részlet precízen és pontosan szerepeljen a hirdetésünk szövegében, és ügyeljünk arra, hogy ne kerüljön ki hibás szöveg a netre. Mérsékelten legyünk csak szellemesek, a frappáns megfogalmazás lehet fél siker, a túlzott jópofaság már kevésbé vonzó ilyen szituációban. Használjunk nyugodtan figyelemfelhívó szóösszetételeket, fogalmazzunk választékosan, de ne feledjük, nem szórakoztatni szeretnénk az olvasókat, hanem érdeklődést kelteni bennük az ingatlanunk iránt. A jó fotó még inkább elengedhetetlen.

Ne legyen homályos, nem kell profi felszerelés, de figyeljünk a fényekre, megvilágításra, és persze semmiképpen se legyen rendetlenség, ne legyenek a figyelmet elvonó tárgyak a képen. A mai okostelefonok mindegyike tud szép képeket készíteni, éljünk a lehetőséggel, de ne használjunk túl sok effektet, ne készítsünk panorámafotót, mert az eltorzított valóság később csalódást okoz a vevőjelölteknek és távolabb kerül a sikeres ügylet.

3. Vegyük figyelembe, hogy járvány van!

Egyértelműen lassabb dinamikák mentén folyik az ingatlan adásvétel 2020. márciusa óta. A Central Home tapasztalatai szerint lényegesen kevesebb komoly vevő és befektető van a piacon, és a jelenlegi helyzetben, amikor világszerte erősödik a járvány negyedik hulláma, nem is várható, hogy a következő hónapokban újra több külföldi befektető érkezhet hazánkba.

Ne legyünk türelmetlenek, ha nem vagyunk kényszerhelyzetben, akkor legyen időnk kivárni, amíg tényleg megérkezik a vevő.

Ugyanígy a járvány hozta magával azt az elvárást, hogy célszerű, ha rendelkezésre áll videós anyag is az ingatlanról, ezt szintén töltsük fel a hirdetéshez. Éppen ezért még a szokásosnál is fontosabb a fotók, videók minősége, ha komoly szándékaink vannak, kérjünk profi segítséget ebben. Ha létrejön a fizikai térben is a lakásmegtekintés, akkor pedig a higiéniára ügyeljünk fokozottan. Készüljünk lábzsákkal, gumikesztyűvel vagy kézfertőtlenítővel és viseljünk maszkot, ezt várjuk el a látogatóktól is. Senkinek nem kellemes ez, de fontos, hogy védjük egymást és magunkat.

+1. Forduljunk ingatlanoshoz!

Jelenleg fokozottan nehéz az eladás, az ingatlanosok ismerik a piacot, ők tudják, hogy merre találhatóak aktív ügyfelek, akik most is nyitottak a vásárlásra. A mostani, reális értékesítési árakkal is tisztában vannak, tehát kevesebb felesleges kör várható ily módon. Sokan tartanak az ingatlanközvetítőktől, de az ő megnyugtatásukra árulta el a Central Home szakértője, hogy a szakma jelentősen tisztult a COVID alatt, mivel csak a legjobb értékesítők maradtak talpon ebben a különlegesen bonyolult időszakban. Ha profival dolgozunk, el tudjuk kerülni az úgynevezett „ingatlanturisták” látogatását, nincs felesleges kontakt, hiszen ők csak szűrt, komoly vásárlási szándékkal rendelkező vevőt visznek a helyszínre.