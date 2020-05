Új szintre léphet az irodai klímaháború: idén már nem csak a hőségben fagyoskodás a kérdés

Ahogy enyhül a járványveszély, egyre több cégnél kerül napirendre az irodákba való óvatos visszatérés, amivel kapcsolatban az egyik jelentős kockázatot a légkondicionálók jelentik. Ezek egyrészt egy helyiségen belül is keringethetik úgy a levegőt, hogy ha valaki betegen megy dolgozni, akkor az általa kilélegzett fertőző részecskék mindenkit elérnek az irodában, bármennyire is távol ülnek egymástól, másrészt az irodaházak jelentős részében központi szellőztetőrendszerek működnek, amelyek közvetítésével a vírus akár helyiségek között is vándorolhat.

Vagyis ha valamelyik irodában dolgozik egy fertőzött, akkor onnan a kórokozók egy részét elszállítja a légkondi más helyiségekbe - írja a G7. Mindez különösen problémás, ha egy épületen belül több cég működik. Ebben az esetben bármennyire körültekintően készül fel a munkahelyi járvány megelőzésére egy vállalkozás, a szomszédain is nagyban múlik, hogy a dolgozói mekkora kockázatnak vannak kitéve az irodában. A helyzet még bonyolultabb, ha a központi légkondicionáláson ügyfélterekkel, üzletekkel, netán egy egész bevásárlóközponttal is osztozni kell, ami egyáltalán nem ritka.

Így tehát az évtizedes vitákban, amelyek jellemzően május végén kezdődtek - vagyis hogy hány fok az irodák ideális hűtöttsége, a fázósaknak vagy izzadósaknak kell-e engedniük, normális-e pulcsiban ülni, mikor kint tombol a 40 fokos nyár, meg lehet-e fázni a klímától, stb. - most egy új, az eddigieknél sokkal fontosabb pillérrel bővül. El lehet-e kapni a koronavírust a klímával - ezért merjük-e egyáltalán bekapcsolani, és ha igen, sokat vagy keveset menjen?

A légúti fertőzés valószínűségét szakemberek szerint leginkább az irodákba bejuttatott friss levegő mennyisége határozza meg. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy az eddig jobbára a benti légtömeget keringető központi berendezéseket úgy állítsák át az üzemeltetők a járványra való tekintettel, hogy a lehető legtöbb friss levegőt juttassák be az irodákba. A vírus terjedésének szempontjából különösen rizikós helyiségekben - például a mosdókban - pedig a levegőt kifelé szállító szellőzők folyamatos működtetését javasolja a szervezet.

Természetesen ablaknyitással, kereszthuzattal is segíthető a levegő cserélődése (már amennyiben nyithatók az ablakok), ami akkor is ajánlott, ha a dolgozók számára kicsit kellemetlen hőmérsékletet okoz. Ugyanígy a külső levegő nagyobb arányú bekeverése a megszokottnál gyengébb és kevésbé hatékony hűtést eredményezhet, azonban a hőkomfortnál és a villanyszámlánál most fontosabb szempont a lehető legintenzívebb légcsere.

Érdekes kérdés egyébként, hogy ha a vendéglátóhelyeken szigorú szabályok vonatkoznak a légkondicionálókra, akkor az irodák miért esnek enyhébb elbírálás alá. Míg egy étteremben két-három óránál többet jellemzően nem töltünk el, addig az irodában legalább napi nyolcat-kilencet, egy héten akár öt napon át. Ráadásul a nyitott terű (open office) irodákban könnyen lehet annyi ember egy légtérben, mint egy nagy étteremben.

Sok cégnél még nyitott kérdés, hogy visszahívják-e a dolgozókat az irodákba, vállalva többek között a szellőzőrendszerek működéséből adódó kockázatokat. Néhány közepes méretű cég alkalmazottjának elmondásai alapján úgy tűnik, hogy a döntés előtt számba vett rizikófaktorok között a légkondicionálás is nagy súllyal szerepel. Több helyen vizsgálják a szellőzők átalakításának lehetőségét, főleg attól tartva, hogy a jelenlegi kialakítás kedvez a vírus terjedésének az azonos épületben, egymás szomszédságában működő vállalkozások munkavállalói között.

