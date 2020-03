Több százezer magyar marad munka nélkül: mégis milyen álláslehetőségeik vannak?

Miközben néhány héttel ezelőtt még a legtöbb vállalkozás számára komoly gondot jelentett a munkaerőhiány, most a koronavírus miatt hónapokon belül százezrek veszíthetik el az állásukat. Kíváncsiak voltunk, jelen pillanatban mégis milyen lehetősége van annak, aki állást keres.

Alig néhány hét leforgása alatt fenekestül felfordult a világ: pár hónapja még a csapból is az folyt, hogy a magyar gazdaság egyre erősödő problémája a munkaerőhiány. Március 26-án pedig már arról beszélt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy ugyan még pontos adatok nincsenek, de

becslések szerint már márciusban 30-40 ezer állás fog megszűnni, a következő hónapokban pedig tömegessé válik a munkanélküliség az országban, százezres nagyságrendre lehet számítani.

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy a koronavírus-járvány nem a régóta várt egyensúlyt hozta el a munkaerőpiacon, hanem a munkanélküliségi ráta fog emelkedni és csökken majd a foglalkoztatás. Kíváncsiak voltunk, milyen lehetőségei vannak annak, aki most szeretne állást találni.

Érdekes a helyzet, ugyanis bizonyos szektorokban rengeteg emberre lenne szükség, ilyen a kereskedelem is. Ugyanakkor hiába szeretnének a kereskedelmi láncok új alkalmazottakat felvenni, ez most problémás, egy hatályos kormányrendelet megnehezíti a dolgot. A kialakult helyzet miatt sokan valamilyen online, távolról végezhető munkát szeretnének találni. A feladat nem lehetetlen, de az általunk megkérdezett állásközvetítő oldal tapasztalatai alapján úgy tűnik, a legtöbb munkaadó most kivár, a kiválasztási folyamatok is lelassultak.

Balogh-Mázi Mária, a DreamJo.bs állásportál vezérigazgatója megkeresésünkre közölte, az elmúlt pár hétben kevesebb lett a passzív álláskereső, úgy tűnik, hogy akinek van stabil munkahelye, az inkább megbecsüli azt.

A március közepén készült felmérésünk alapján a cégek csupán 10%-a fagyasztotta be teljesen az álláshirdetéseket, 20% pedig csak részben

- tette hozzá. A koronavírus kirobbanásának következményeként a kiválasztási folyamat is teljesen átkerült az online térbe, telefonon, videóhíváson keresztül zajlanak az interjúk. Balogh-Mázi Mária véleménye szerint a nagyobb kihívást most az onboarding jelenti, vagyis az új munkaerő vállalatba történő integrálása, erre ugyanis kevés jó példa van a piacon.

Kirchner Csilla, a DreamJobs céges értékesítesi vezetője a Pénzcentrumnak arról beszélt, jelen pillanatban leginkább az IT szektort és az e-kereskedelemmel foglalkozó szolgáltatókat viselte meg legkevésbé a koronavírus okozta változás. Ezekben a szektorokban a home office-ra való átállás viszonylag gördülékenyen ment.

A megkérdezett cégek 70%-ánál a kiválasztási folyamatok nem álltak le, de mindenképp lelassultak. A kiválasztási ciklus hossza a megváltozott feladatok miatt kicsit meghosszabbodott

- mondta a szakember, aki arról is beszélt, hogy az elmúlt másfél-két hétben a cégek többsége próbálta csökkenteni a költségeit, ez pedig érintette a HR-kiadásokat is.

"Épp emiatt a DreamJo.bs felajánlott egy ingyenes hirdetési csomagot. Az érdeklődés óriási, és azt mutatja, hogy a vállaltok igenis szeretnék fenntartani a kiválasztási folyamatokat" - mondta a szakember, aki szintén kiemelte, hogy az onboarding, a csapatba való integráció lehet most problémás. Épp ezért szerinte nagyon fontos, hogy a cégek megosszák egymással a tapasztalataikat, bemutassák a jó gyakorlatokat, hogy minél több példát lássunk arra, hogy hogy lehet céges közösséget, csapatot építeni teljes remote üzemmódban.

Milyen lehetősége van annak, aki most veszítette el az állását?

A Profession.hu a Pénzcentrum megkeresésére közölte, hagyományosan elhanyagolható nagyságrendű a távmunkában végezhető meghirdetett munkák aránya és ebben most sem látnak növekedést, igaz, csökkenést sem.

Ugyanakkor sok cég hirdetésénél még nem szerepel a távoli munkavégzés, hiszen a legtöbb vállalat az elmúlt napokon állt át csak a home office-ra.

Az az álláshirdetések alapján látszik, hogy még mindig hatalmas a kereslet az informatikusok iránt, az értékesítés, ügyféltámogatás is opció lehet, és az SSC-szektorba is keresnek embereket.



A Profession.hu álláshirdetései alapján nagy igény mutatkozik a cégek részéről fizikai, segéd és betanított munkásokra, a gyártó és termelői szektorban is szükség van munkaerőre, ahogy az értékesítésben, kereskedelemben is.

