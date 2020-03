Hiába dübörögne a házhoz szállítási biznisz: legálisan kevesen állhatnak futárnak

Az elmúlt napokban megrohamozták a vevők az élelmiszer-láncokat, aki most kap észbe és most szeretne házhoz szállítást kérni, az már elkésett, legközelebb áprilisra van szabad időpont. A nagy élelmiszerláncok a járvány kirobbanása előtt is komoly munkaerőhiánnyal küzdöttek, most, a megnövekedett forgalom miatt még rosszabb a helyzet. Ráadásul hiába szeretnének új alkalmazottakat felvenni, ez most problémás. A kereskedelmi dolgozóknak a munkavégzéshez ugyanis szükségük van az egészségügyi kiskönyvre, annak kiállításához pedig mellkas röntgen vizsgálat szükséges, csakhogy a jelenleg hatályos kormányrendelet értelmében a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok szünetelnek.

Fokozott munkaterhelésnek vannak kitéve a kiskereskedelmi láncok és a dolgozók, az utóbbi hetekben jelentősen megnőtt a forgalom. A vásárlók megrohamozták az élelmiszerüzleteket, az, aki most kap észbe és most szeretne házhoz szállítást kérni, már elkésett: legközelebb áprilisra van szabad időpont. Akinek korábban sikerült időpontot foglalnia, az sem feltétlenül jelenti azt,hogy meg is kapja a rendelését. A Pénzcentrum egyik olvasóját a Tesco sms-ben értesítette, hogy "működési probléma miatt" a korábban feladott rendelését nem tudják kiszállítani, az törlésre került.

Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke a Pénzcentrumnak úgy fogalmazott, nagyjából egy hete minden nap karácsony van az élelmiszerboltokban, legalábbis ami a vásárlási forgalmat illeti.

Sok üzlet csak azért nem tudja növelni a forgalmát, mert elfogy az áru, nincs már mit eladni. Megváltoztak a vásárlási szokások, az elmúlt napokban előfordult, hogy a reggeli nyitás előtt már tömeg állt az üzletek előtt

- mondta a szakember, hozzátéve, a kiskereskedelmi láncoknál alapvetően is küzdenek a munkaerőhiánnyal, most pedig még több a munka, nem győzik pakolni a termékeket, nem tudják a felfokozott vásárlói igényeknek megfelelően feltölteni a polcokat. Az élelmiszerláncok folyamatosan keresnek munkaerőt, akár ideiglenes munkaszerződéssel.

A helyzetet nehezíti most az óvodák, iskolák bezárása, a kisgyermekes szülők közül van, aki nem tudja kire bízni a gyereket, épp ezért muszáj otthon maradnia, kiesik a munkából. Megoldást jelenthetnének ebben a helyzetben többek között a diákok, de van egy kis bökkenő. A Magyar Közlöny 2020. évi 42. számában jelent meg a következő:

"A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a következő 44. §-sal egészül ki:

"44. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése a veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztásra kerül."

"Mindenki próbálja értelmezni a rendeletet, de még ha az nem lenne, akkor is nehézkes lenne a jelenlegi helyzetben a kereskedelmi munkavégzéshez szükséges egészségügyi kiskönyv kiállítása és meghosszabbítása" - mondta Karsai.

A kiskönyv kiállításához vagy meghosszabbításához ugyanis tüdőszűrés, vagy mellkas röntgen vizsgálat szükséges.

Ezt lehet egy éven belüli lelettel igazolni. Csakhogy jelenleg az üzemorvosok hónapokra előre tudnak csak időpontot adni, márpedig a röntgen elvégzéséhez beutalóra van szükség. Amennyiben egyáltalán a rendelet nem érinti ezeket a szűrővizsgálatokat.

Tömegesen jelentkeznének az üzletekbe a diákok

Szücs Róbert, a Multi Job Iskolaszövetkezet vezetője a Pénzcentrumnak elmondta,

rengeteg diákmunkás lenne, aki akár futárként, akár áruházi munkatársként dolgozna valamelyik élelmiszerláncnál, csakhogy nincs egészségügyi kiskönyvük.

"Egyelőre úgy tűnik, szakorvosi beutaló nélkül nem lehet mellkasröntgen vizsgálatot végezni, márpedig ha ez nincs, akkor hiába lenne szükség munkaerőre, az üzletek nem tudnak új dolgozókat felvenni. Patthelyzet: biztosítani kellene az áruellátást és a kiszolgálást, azonban nem tudnak új embereket alkalmazni, hiszen csak azok dolgozhatnak, akiknek érvényes egészségügyi kiskönyvük van" - mondta Szűcs, hozzátéve, az szinte kizárt, hogy bármelyik nagyobb élelmiszer-lánc megkockáztassa azt, hogy a kiskönyv nélkül alkalmazzon bárkit. Ezzel Karsai Zoltán is egyetért, ő úgy gondolja, a megoldást a kereskedelem más területén dolgozók jelenthetik.

"A Magyar Közlönyben közzétett rendelet szerint részlegesen korlátozzák a boltok nyitvatartási idejét. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a legtöbb üzlet, ami nem élelmiszerbolt, drogéria vagy patika, kizárólag reggel 6-tól délután 3 óráig tarthat nyitva. Ez jelentős forgalomcsökkenést eredményez, aminek az lehet a következménye, hogy sok munkavállaló veszítheti el az állását. De nem kell ennek így lennie.

Megoldás lehet az, hogy a munkáltató határozott időre fizetés nélküli szabadságra küldi az alkalmazottat, aki érvényes egészségügyi kiskönyvvel mellékállást vállal egy élelmiszerüzletben

- mondta Karsai. A hatályos kormányrendelet értelmében a veszélyhelyzet időszaka alatt lejáró okmányok érvényesek maradnak, Karsai abban bízik, hasonló rugalmasságot mutatnak majd a hatóságok a lejáró egészségügyi kiskönyvvel kapcsolatban is.

Persze, bizonyos területen nem lehet rugalmasnak lenni, lejárt egészségügyi kiskönyvvel nem lehet húspultban vagy csemegepultban kiszolgálni a vásárlót, de azt gondolom, a szárazárunál ez kevésbé jelent problémát

- mondta.

Nem csak munkaerő, a kiszállításhoz szükséges jármű sincs elég

Nem csak a munkaerő kevés, hanem a házhozszállításhoz szükséges jármű is - erről beszélt korábban Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, aki elmondta, a kiszállításhoz speciális járművekre van szükség, amelyeknek nagyon komoly élelmiszer-biztonsági követelményeknek kell megfelelniük. A szükséges engedélyek beszerzése pedig időigényes, lassú folyamat.

