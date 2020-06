Rengetegen tanulják ki ezt a szakmát: rommá kereshetik magukat?

Rengetegen dolgoznak fodrászként, kozmetikusként Magyarországon, az Eurostat szerint az összes foglalkoztatott majdnem egy százaléka volt ebben a szakmában tavaly. Számszakilag ez több mint 430 ezer főt jelent.

A fodrász és a kozmetikus mindig is egy népszerű szakmák voltak itthon, igény van a szolgáltatásokra. Európában is rengetegen dolgoznak a szépségiparban: 2019-ben 1,7 millió 15 évesnél idősebb embert fodrászként és kozmetikusként foglalkoztattak az Európai Unióban (EU), ami a teljes foglalkoztatás 0,9 százalékát jelenti az Eurostat friss adatai szerint.

Az uniós statisztikai hivatal jelentésében azt írja, az EU fodrászainak és kozmetikusainak többsége nő (86%). A fodrászok és kozmetikusok több mint kétötöde (42%) 15-34 éves volt, szorosan követte őket a 35-49 éves korosztály (38%). Az 50 évesek, vagy annál idősebbek a foglalkoztatottak 21 százalékát tették ki.

Az EU tagállamain közül a fodrászok és kozmetikusok aránya Ciprus volt a legmagasabb (a teljes foglalkoztatás 2,3%-a), majd Málta és Portugália következik (mindkettő 1,3%), Írországban, Görögországban, Spanyolországban és Olaszországban 1,2 százalékos volt az arány.

Ezzel szemben a legalacsonyabb részesedést Luxemburgban és Svédországban mérték (mindkettő 0,5%), Belgium, Bulgária, Dánia, Észtország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Finnország is a lista végén áll, mindegyiknél 0,7 százalék volt az arány.

Magyarországon kicsit magasabb a ráta, mint az uniós átlag, nálunk az összes foglalkoztatott 0,97 százaléka dolgozott az említett két ágazatban. 4,5 millió foglalkoztatottal számolunk, akkor 2019-ben több mint 430 ezer kozmetikus és fodrász dolgozott hazánkban.

Megéri fodrásznak állni?



A HelloVidék tavaly év végén járt utána, megéri-e manapság fodrásznak állni Magyarországon. Mint az összeállításból kiderült, a szakképzés átalakításával már nem lehet egy éves OKJ-val alatt kitanulni a szakmát, hosszabb tanfolyamra kell menni. A portál szerint a képzési idő növekedése bár sokakat elriaszthat egy-egy szakmától, viszont az is egyértelmű, hogy ez komoly minőségbeli javulást hozhat több ágazatban. Aki pedig eléggé elszánt, és kitanul egy szakmát, a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben igencsak jól járhat.

Azt tapasztalom, hogy akárhány új fodrászüzlet nyílik a városban, mindenki meg tud élni. Biztos vagyok abban, ha egy utcában a tizenötödik válna elérhetővé a vendégek számára, az is tökéletesen bejáratottá válna egy idő után. Ez azért lehet, mert mindenki megpróbálja megtalálni a számára leginkább megfelelő fodrászt. Más és más ízléshez más és más stílus passzol. Van, aki szereti a jól megszokott dolgokat és hűségesen jár egy helyre, de ma már inkább azt látom, hogy az emberek szívesen próbálgatnak, ezért nem ragaszkodnak mondjuk tíz évig a fodrászukhoz, mint régen. Persze, van azért így is egy bejáratott kör, akikre biztosan tudunk építeni. Én amúgy nem bánom, hogy van egy ilyenfajta körforgás, és a régi vendégeim mellett időről-időre jönnek újak is

- mondta el a HelloVidék kérdésére Nikolett, aki közel tíz éve dolgozik Pécsett fodrászként és az idei év elején fogott saját vállalkozásba, saját szalont nyitva az egyik kollégájával.

Legalább négy-öt évre van szükség ahhoz, hogy valaki stabil vendégkört ki tudjon építeni. Sokan szimpatizálnak ezzel a szakmával, de azt látom, hogy kevesen jutnak el odáig, hogy éveket dolgozzanak a szakmában. Egyre többen adják fel, mert nem tudják jól venni az akadályokat. Kőkemény, fizikailag és sokszor lelkileg is megterhelő munka. Ide nem hozhatom be a problémáimat, sokszor inkább mi magunk vagyunk a pszichológusok. Ez a szakma arról szól, hogy folyamatosan képezzük magunkat. Erre azért van szükség, hogy naprakészek legyünk és felkészültek

- magyarázta a fodrász.

A HelloVidék ezért megnézte a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatsorát. A Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerében (FEOR) 5211-es foglalkozás-kóddal szerepel a fodrász, és az adatok szerint 2016-ban átlagosan több mint 171 ezer forint ütötte egy szakember kezét (korcsoportonként is nagy a szórás, a legtöbbet, bő 265 ezer forintot a 61 évesnél idősebbek vitték haza). Itt persze fontos megjegyezni, hogy a statisztikákat jelentősen torzíthatja, hogy bőven lehet feketézés ebben a szektorban is. Gondolj csak bele, Te hányszor kapsz számlát a fodrászodtól?

