Rengetegen csúsznak le az utolsó OKJ-kről: mutatjuk, mi lesz helyette

Teljesen átalakulnak az OKJ képzések, aminek következtében már csak december 31-ig indíthatnak felnőttképző intézmények OKJ-t. A roham már nyár elején elindult, de augusztusban minden eddiginél többen jelentkeztek IT képzésekre.

Herczeg Rudolf, a Ruander Oktatóközpont vezetője elárulta az őszre meghirdetett képzések már megteltek, így párhuzamos képzéseket kell indítaniuk, hogy minden jelentkezőnek lehetőséget tudjanak biztosítani a tanulásra.

De mégis milyen érvek szólnak amellett, hogy valaki még most ősszel vágjon bele egy OKJ-s IT tanfolyamba? Az Oktatóközpont vezetője elárulta, a tanulás mellett évtizedek óta ugyanazok az érvek szólnak, hiszen tanulni, képezni magunkat folyamatosan kell, mert a változás jó és az viszi előre a világot.

Mindazoknak, akik a jelenlegi időszakban úgy érzik, hogy váltásra, biztosabb, otthonról is végezhető szakmára van szükségük mindenképpen javasoljuk, vágjanak bele egy OKJ-s végzettséget biztosító IT szakma megszerzésébe. 2020 második félévében több képzési csoportot indítunk, így akik váltani szeretnének nálunk lesz rá lehetőségük

- mondta el. A koronavírus járvány miatti időszak pedig arra is rávilágított, hogy az online tanfolyamokra is egyre nagyobb a kereslet, így azzal kötelezően számolni is kell.

Az otthoni tanulás is ugyanolyan hatékony?

"A résztvevők ugyanolyan hatékonynak tartották az online oktatási formát, mint a hagyományos tantermit. Igényelték az oktatói jelenlétet, az azonnali segítségkérést, segítségnyújtást. Fő pozitívumként azt említették, hogy távolabbi településekről is lehetőségük volt a tanulásra, a helyiek pedig az utazási idő lecsökkenését vették szívesen. Jelenleg az offline és online képzésekre az igény 60-40°%, főként a gyakorlottabb felhasználók keresik az új képzési formát"- árulta el Herczeg Rudolf, aki arra a kérdésre is válaszolt, hogy valóban szüksége van-e OKJ-s végzettségre egy programozónak.

A szoftverfejlesztő OKJ-s végzettség egy alapot ad a programozóknak. Természetesen ebben a szakmában senki nem ülhet nyugodtan a bizonyítványával, hiszen folyamatos tanulásra, fejlődésre van szükség. Ezért, érdemes további programozó képzéseket is elvégezni. Jelenleg is vannak olyan képzéseink, amik egyenértékűek az OKJ-s képzésekkel, illetve magasabb szintű ismereteket szerezhetnek a résztvevők

- mondta el. A most megszerzett szakmai végzettség továbbra is ugyanolyan erős és elismert marad - írták közleményükben. Sokakat foglalkoztat az a kérdés is, hogyha most ősszel belevágnak egy OKJ képzésbe, akkor vajon az is egyenértékű lesz? Erre a szakember azt mondta: "az OKJ rendszerben megszerzett szakmák nem évülnek el, egy erős alapot biztosítanak a résztvevőknek. Az OKJ kifejezés az elmúlt évtizedek alatt beépült a köztudatba, valószínűleg ez az elismertség meg is marad addig, amíg az ebben a rendszerben végzett emberek a munkaerőpiacon dolgoznak."

Így alakulnak át az IT-képzések őszre!

Az Országos Képzési jegyzéket 2020.09.01-től felváltja a Szakmajegyzék. Az említett szakmajegyzékben az Informatika és távközlés ágazaton belül négy szakmát tanulhatnak az érdeklődők: Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, Szoftverfejlesztő és -tesztelő, Távközlési technikus.

Az új szakmákat alapfokú iskolai végzettség után 5 év alatt, érettségi után 2 év alatt lehet elsajátítani a technikumokban. Az 5 éves technikumban tanulók a 10. évfolyam végén alapvizsgát tesznek a szakmai tantárgyakból, és csak az tanulhat tovább a technikumban, akinek sikeres a vizsgája.

A Felnőttképzők a Szakmajegyzékben szereplő szakmákat nem oktathatják, erre a technikumok kaptak jogosultságot. Az a képző tarthat szakmai képzéseket, amelyik a felnőttképzési törvény 2020. július 1-től érvényes módosítása szerinti engedéllyel rendelkezik. Az engedélyt az intézmény szerzi meg, a képzési programokat viszont már nem kell a továbbiakban engedélyeztetni.

A Felnőttképzők az Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (IKK) honlapján található útmutató szerint nyújthatnak be programkövetelményeket. Ugyanitt már számos szakirány, szakképesítés kész programkövetelménye is elérhető. A bejelentett képzők a piaci és a megrendelői igényeknek megfelelve továbbra is tarthatnak IT képzéseket.

