Alig találnak jelentkezőt ezek a magyar cégek: senki nem akar már itt dolgozni?

Az IT szektor ment át az egyik legnagyobb változáson a munkaerőpiacon az elmúlt néhány évben. Míg a járványhelyzet alatt még különösen magas kereslet mutatkozott az informatikai területen aktív munkavállalók iránt, addig ez mostanra jelentősen csillapodott. A toborzás viszont továbbra is számottevő erőbefektetést igényel a HR szakemberek részéről, mert a munkavállalói aktivitás is mérséklődött.

A Profession.hu Backstage podcast legújabb adásából az is kiderült, hogy az álláspiacot lassulás jellemzi az IT területen: a Profession.hu adatai alapján egyrészről a munkalehetőségek száma lecsökkent, ezzel párhuzamosan viszont nem nőtt meg jelentősen az egy hirdetésre jutó átlagos jelentkezőszám, tehát a munkavállalói aktivitás is mérséklődött a területen.

A jó szakemberek megtalálása, felvétele és megtartása továbbra is jelentős kihívás az IT toborzási terület számára. Gyakran abba a hibába esnek a munkaadók, hogy túl hosszúra nyújtják az elvárások listáját annak ellenére, hogy az elvárások között megjelölt egyes képességek nem is esszenciálisak az adott munkakör teljesértékű betöltéséhez.

A munkaadók jelentősen tágíthatják a jelöltbázist azzal, ha átgondolják a munkakörrel járó feladatokat és az ezek teljesítéséhez szükséges képességeket. Ennek mentén pedig ajánlott csak valóban lényeges elvárásokat támasztaniuk a jelöltek felé. Így több munkakeresőt szólíthatnak meg a nyitott pozícióval, és nagyobb eséllyel találhatnak a csapatba jól illeszkedő kollégát. Ugyanez igaz a tapasztalattal kapcsolatos elvárásokra is: ha van olyan jelentkező, aki érezhetően jobban illeszkedik a közösségbe vagy akár a cégkultúrába, de nincs meg minden elvárt készsége, érdemes a vállalatoknak átgondolniuk, hogy egy keveset engedjenek ezen a téren a meghatározottakból, mert idővel megtérülhet

– magyarázza Varga Zsófia, a Profession Services technológiai keresésekkel foglalkozó csapatának vezetője.

A korábbi években tapasztalt turbulens IT piacon kiemelten magas volt a cégek pályakezdő szakemberek iránti kereslete is. Mostanra ez a munkaerőigény áthelyeződött a releváns és több éves szakmai tapasztalattal rendelkező senior munkavállalókra, a juniorok lehetőségei pedig beszűkültek annak ellenére, hogy jelentős potenciál rejlik bennük az IT szegmensben.

A juniorokkal való közös munka kimondottan előnyös lehet az IT területen: cégként egy olyan szakembert képzünk ki, akinek a szaktudását könnyebben bővíthetjük olyan elemekkel, amelyek számunkra a leginkább hasznosak, illetve már a legelején beletanulhat a vállalat működésébe. Emiatt a jó toborzási folyamatnak flexibilisnek kell lennie

– fogalmazott Paksy Bálint, a magyarországi Nokia privát mobilhálózatokért felelős osztályának vezetője.

Mi változott a mesterséges intelligencia elterjedése óta?

Az MI elterjedése egyértelműen elkezdte formálni az informatikai területet is, számos munkakört alakított át, és kiszélesítette a lehetőségeket a hatékony munkavégzés terén. Jelentős versenyelőnyre tehetnek szert, és hatékonyabban tarthatják meg a munkavállalóikat azok a munkáltatók, amelyek belső továbbképzési lehetőséget nyújtanak a dolgozóik számára. Így egyrészt a dolgozók könnyebben tudnak igazodni a változásokhoz és az MI nyújtotta lehetőségeket is hatékonyabban tudják integrálni a munkavégzésükbe.

Sokan féltek kezdetben attól, hogy a mesterséges intelligencia munkahelyeket, illetve feladatköröket szüntet meg többek között az IT piacon is, azonban ez nem így van. Az MI-től nem érdemes félni, hanem használni kell: elsősorban eszközként érdemes rá tekinteni és átgondolni azt, hogy hogyan tudjuk integrálni a napi munkafolyamatainkba, hogy minél jobban, gyorsabban, hatékonyabban oldjunk meg feladatokat

– javasolta Lajkó Károly, az SAP senior IT toborzási tanácsadója.

A munkaadóknak a rendezvényeken való jelenlétben továbbra is jelentős toborzási lehetőségek rejlenek, mert ezeken közvetlenül tudnak kommunikálni a potenciális jelöltjeikkel. Az adásban elhangzott beszámolók alapján az iparági állásbörzék, az IT versenyek, illetve az egyetemeken való jelenlét továbbra is fontos szerepet játszanak a sikeres munkaerő-felvételben.

Általánosságban elmondható a magyarországi IT álláspiaccal kapcsolatban, hogy sokkal inkább nevezhető normalizálódásnak a jelenleg is zajló csökkenés az álláshirdetések számában, mintsem zuhanásnak. A nyitott pozíciók száma az elmúlt néhány évben ugyanis kimondottan magasnak számított a területen, ehhez képest mérsékelt munkavállalói aktivitás mellett.