Megszólalt a Tesco vezére: ez áll a csoportos leépítések hátterében

Ismét átszervez a Tesco: a több száz dolgozót érintő átcsoportosításról levélben értesítették az érintetteket. Matt Simister, a cég közép-európai vezérigazgatója már beszélt a Pénzcentrumnak a vállalat terveiről és céljairól, melyből kiderül, mire számíthatnak ezek a munkavállalók.

A legfrissebb hírek szerint újabb csoportos leépítésre készül a Tesco, legalábbis a több száz dolgozónak kiküldött körlevél tárgyából ez derül ki. Miután nyilvánosságra került az ügy, a vállalat úgy magyarázta, hogy bizonyos munkakörök összevonása mellett döntöttek, az új pozíciókra való váltás lehetőségét pedig a lehető legtöbb munkatársának felajánlotta.

Az indokolás szerint "a vállalat így optimálisabban oszthatja be munkatársait azáltal, hogy a kollégákat különböző feladatokra tudja alkalmazni. Az új munkakörök kialakításával a cél egy egységes, hosszú távon jól működtethető, rugalmas áruházi csapat kialakítása minden áruházban, mert a kollégák így tudják leginkább segíteni egymást a napi feladatok ellátásában és így tudják a legjobban kiszolgálni a vásárlókat". Mindez pontosan összevág azzal, amit Matt Simister, Tesco közép-európai vezérigazgatója a Pénzcentrumnak adott interjújában elmondott az átszervezésekről: "Áruházainkat a változó vásárlói igények szerint modernizáljuk."

Pénzcentrum: A 10 ezer négyzetméternél nagyobb áruházakban optimalizálják a saját eladóteret: hogyan épül fel ez a folyamat? Hány ilyen áruház van Magyarországon?

Matt Simister: Magyarországon 202 áruházunk van. Ebből 55 Tesco expressz, 35 szupermarket, 44 kompakt hipermarket és 68 nagyobb hipermarket. Mind a 112 hipermarketben átalakítottuk és újrafókuszáltuk a termékkínálatot a vásárlók igényei szerint. Eredetileg ezeket az áruházakat a "one stop shop" koncepció szerint terveztük meg, és töltöttük fel áruval, ám az internet fejlődésével, illetve a vásárlási szokások változásával a vásárlók áruházainkkal szemben támasztott elvárásai is megváltoztak. Az emberek például sokkal többre értékelik az idejüket, és már nem járnak a Tescóba nagyméretű elektromos termékeket, vagy CD-t és videókazettát vásárolni. Éppen emiatt egyszerűbbé tettük a vásárlást, módosítottuk a kínálatot, ugyanakkor a szezonális termékeket megtartottuk, amelyeket kedvezményes áron kínálunk. Az áruházi alapterület módosulásával felszabadult helyeken pedig több szolgáltatást tudunk kínálni a vásárlóinknak, például gyógyszertárat, postát, éttermeket vagy más ruházati és sportmárkákat, ami összességében véve hatékonyabbá teszi a bevásárlásukat. Jelenleg egyetlen hipermarketünk sem nagyobb 7500 négyzetméternél. Emiatt nemcsak kényelmesebben lehet bennük vásárolni, hanem a változásnak köszönhetően az előbb említett új bérlők felé is tudtunk nyitni.

Pénzcentrum: 2015 óta zajlik a hipermarketek átalakításának előkészítése, illetve lebonyolítása. Néhány évvel ezelőtt még 20 ezer fős volt a létszám, mára ez 16 ezerre csökkent. Ez már összefüggésben van az új üzleti modellel? A tervezés során hány főben határozták meg az új üzleti modell üzemeltetéséhez szükséges fix és mozgó állományt?

A technológia és a vásárlási szokások változásával folyamatosan fejlődik a kiskereskedelem, de mindig is emberközpontú tevékenység marad. Emberek szolgálják ki a vásárlókat az ellátási lánc minden pontján. Ma már mi is más vállalat vagyunk. Haladunk a korral. Stratégiai döntéseket hoztunk arról, hogy jobban megfeleljünk az igényeknek, fenntarthatóbbá váljunk, és jobban felkészüljünk a jövőre. Történetünk eddigi legnagyobb kínálat-átalakítását hajtottuk végre az elmúlt időszakban, és megszüntettük a kihasználatlan eladótereket. Bezártunk 15 veszteséges áruházat, megvizsgáltuk disztribúciónkat, és kiszerveztük a tevékenységet szakmai partnerünkhöz, a Waberershez, ezáltal laposabbá és egyszerűbbé váltak struktúráink. Miután elértük működésünkben a megcélzott fordulatot, most már minden feltétel adott a fenntartható növekedéshez.

Mivel csökkentettük a nagyobb áruházak, azon belül pedig az osztályok méretét, kevesebb emberre van szükség a működtetésükhöz. Magyarország legnagyobb magánszektorbeli munkaadójaként most arra összpontosítunk, hogy minőségi munkáltatóvá váljunk.

Ami az állandó és szezonális munkaerő megoszlását illeti, jelenleg az átlagos statisztikai létszám 90 százaléka állandó munkatárs, míg a kollégák 10 százalékát rugalmasan, szezonális jelleggel (karácsonykor, nyáron, húsvétkor) foglalkoztatjuk.

A dolgozói létszám alakulása

Matt Simister a Pénzcentrumnak beszélt a munkavállalói létszám alakulásáról is: mint elmondta, annak ellenére hogy 2015 óta 4 ezer fővel csökkent a dolgozói létszámuk, sok más munkáltatóhoz hasonlóan nekik is keményebben meg kell dolgozniuk a pozíciók betöltéséért a fővárosban, az autópályák mellett és azokban a városokban, ahol gyártóvállalatok vannak jelen.

Azóta persze sokat változott a helyzet: a Covid-válság hatására nem csak Magyarországon, de az egész világon a feje tetejére állt a munkaerőpiac: csak az OECD tagállamokban több tízmillió munkahelyet szüntetett meg, itthon pedig júniusban 130 ezerrel többen voltak munka nélkül, mint az előző év azonos időszakában.

Ennek ellenére sok cégnél, nem szűnt meg a toborzás, bizonyos pozíciók továbbra is betöltetlenek. A Tesconál jelenleg 28 nyitott állás van a karrieroldal tanúsága szerint: főként áruházi (hiper) és központi irodai pozíciókba várják a jelentkezőket, teljes és részmunkaidőben egyaránt.

Teljes munkaidőben áruházi munkatársként Tökölön (éjszakai munkavégzésben) btruttó 214.000 Ft/hó a bér, ami a negyedik hónapo után rruttó 225.000 Ft/hó összegre emelkedik. A területi alapú bérkiegészítés bruttó 20.000 Ft/hó.

Tökölön (éjszakai munkavégzésben) btruttó 214.000 Ft/hó a bér, ami a negyedik hónapo után rruttó összegre emelkedik. A területi alapú bérkiegészítés bruttó 20.000 Ft/hó. A kőszegi hipermarketben pénztárosként a kezdőbér az első 3 hónapban bruttó 160.500 Ft/hó, a beálló bér pedig bruttó 168.800 Ft/hó a 4. hónaptól. A területi alapú bérkiegészítés itt bruttó 15.000 Ft/hó.

a kezdőbér az első 3 hónapban bruttó 160.500 Ft/hó, a beálló bér pedig bruttó a 4. hónaptól. A területi alapú bérkiegészítés itt bruttó 15.000 Ft/hó. Karbantartóként Herceghalmon valamivel jobban lehet keresni: a 4. hónaptól, már bruttó 308.400 Ft/hó az összeg.

Címlapkép: Getty Images