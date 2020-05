Idénymunkások, figyelem! Összegyűjtöttük az összes karanténszabályt

Megjelent a mezőgazdasági idénymunkások Magyarországra történő be- és kilépési feltételeiről, valamint az itt tartózkodásuk és a munkahelyi karantén szabályairól szóló rendőrségi határozat. Ennek kapcsán szakértők összegyűjtötték azokat a gyakorlati tanácsokat, amelyeket a gazdálkodóknak a veszélyhelyzet megszűnéséig érdemes szem előtt tartaniuk.

Az országos rendőrfőkapitány határozata a szomszédos országok azon állampolgáraira, valamint a magyar lakóhellyel nem rendelkező azon magyar állampolgárokra vonatkozik, akik az agrárágazat munkaerőigényének biztosítása céljából érkeznek Magyarországra - mondta el Baranyi Gábor, a Deloitte agrár- és élelmiszeripari üzletágának igazgatója. A jogszabály a határátlépés, valamint a munkahelyi karantén gyakorlati szabályait ismerteti.

1. Mikor, kinek és hogyan kell jelezni a mezőgazdasági idénymunkások belépési szándékát?

Az agrárágazatban dolgozók munkáltatója a rendőrség honlapján közzétett, határátkelőként különböző e-mail címre a tervezett belépést megelőzően legalább 48 órával köteles egy cégszerűen aláírt kimutatást megküldeni. A kimutatást a tervezett belépést legalább 72 órával megelőzően a járványügyi hatóság részére is meg kell küldeni.

2. Mi szerepeljen a kimutatásban?

A kimutatásnak tartalmaznia kell: a tervezett határátlépés helyét, a dolgozók nevét, személyazonosításra alkalmas okmányaik azonosító számát, a munkavégzés és a szállás helyét, valamint a munkavégzés tervezett időpontját.

3. Mire figyeljünk Magyarországra érkezéskor?

Magyarország területére csak akkor léphetnek be az agrárágazatban dolgozók, ha a beléptetéskor elvégzett egészségügyi vizsgálat során a COVID-19 gyanúja nem merül fel. A belépés során be kell mutatni a munkáltatóval kötött érvényes és hatályos munkaszerződést vagy a munkáltató által a munkaviszony fennállásáról kiállított igazolás eredeti példányát. A dolgozóknak továbbá teljesítenie kell a jogszabályban meghatározott egyéb határátlépési és idegenrendészeti feltételeket is.

4. Melyek az itt tartózkodásra vonatkozó legfontosabb előírások?

A szálláshelyet az agrárágazatban dolgozók csak munkáltató által szervezett módon, csoportosan és kizárólag munkavégzés céljából hagyhatják el. Az ellátásról és étkeztetésről a munkáltató köteles gondoskodni.

5. Mi a teendő COVID-19 gyanú esetén?

Amennyiben a mezőgazdasági idénymunkások betegségre utaló tüneteket észlelnek magukon, kötelesek erről a munkáltatót tájékoztatni és a munkavégzést abbahagyni. A munkáltató köteles a magán tünetet észlelő személyt elkülöníteni és a járványügyi hatóságot haladéktalanul (egy órán belül) telefonon tájékoztatni.

6. Mikor és kinek kell jelezni a kilépési szándékot?

A munkáltatónak a tervezett kilépést legalább 48 órával megelőzően szükséges bejelenteni az érintett határátkelőhely szerinti határrendészeti kirendeltségnek és a járványügyi hatóságnak.



"Fontos megjegyezni, hogy a változtatások eredményeképpen a jövőben az eddigi, határ menti ingázáson túl a szomszédos országokból távolabbról érkező idénymunkások is részt vehetnek a hazai agrárágazat munkáiban, így biztosítva jelentős munkaerőtöbbletet a jelenlegi helyzethez képest a szektorban" - hívta fel a figyelmet Baranyi Gábor, a Deloitte agrár- és élelmiszeripari üzletágának igazgatója.

