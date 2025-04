Mire számíthat a magyar? Még ennek a magyar hírességnek a lánya is 3 mellékállást vállalt

Bár több színdarabban is játszik Bajor Lili, három másik munkája is van, aminek így vagy úgy, köze van a színjátszáshoz. Nem ő az egyetlen a generációjából, aki több lábon áll, hogy elérje a céljai - írja a Story.

Bajor Lili, a 29 éves színésznő számára már nem elég csupán a színjátszásból megélni, mint egykor szülei, Bajor Imre és Hámori Eszter. Ő és több kortársa is kénytelen más munkákat vállalni, hogy biztosítani tudják megélhetésüket és céljaik elérését, például egy saját lakás megszerzését. A Covid időszakában, amikor a színházak bezártak, Lili takarításból is megélhetést szerzett, majd lehetőséget kapott egykori iskolájában, a Városligeti Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában, hogy vezesse a színjátszókört. Bár nem tanár, mindig is szeretett volna gyerekekkel foglalkozni, és élvezi ezt a kihívást.

Jelenleg óraadóként heti két alkalommal tart foglalkozásokat az iskolában, ahol egykori tanárai most kollégái lettek. Alsósokkal játékosan dolgozik, míg a felsősökkel már komolyabb előadásokat is bemutattak. Emellett a Veres 1 Színház társulatában játszik, és több helyszínen is fellép különböző darabokban. A színházi munka mellett alkalmi feladatokat is vállal: egy rendezvényhelyszínen esküvőket és konferenciákat felügyel, segít berendezni a tereket, valamint szerepjátékos és munkavédelmi tréningeken is részt vesz. Több kollégája is hasonlóan több lábon áll, így ebben a helyzetben nincs egyedül.

Szabadúszóként a munkarendje kiszámíthatatlan, de előnyként éli meg, hogy rugalmasan be tud osztani más tevékenységeket is. Az ünnepek előtti időszak feszített tempójú volt számára, január viszont pihenésre adott lehetőséget. Leginkább szerelme és családja társaságában kapcsolódik ki, ahol anyja gyakran összegyűjti négy gyermekét. Ilyenkor feltöltődik, és még néhány napra elegendő házi kosztot is kap útravalónak – amit ő tiltakozva, de örömmel fogad.