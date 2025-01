Rengeteg hallgató kényszerül állandó munkát vállalni: ennyiért güriznem óránként

Az idei minimálbér-emelés a diákbérekre is jelentős hatással van, miközben a fiatalokat érintő adókedvezmények és a gyakornoki munkákban egyre elterjedtebb home office lehetősége tovább növeli a diákok álláskeresési kedvét. A diák órabérek alakulása nagyban függ a munka jellegétől és a földrajzi elhelyezkedéstől, de a 25 év alattiak szja-mentességének korlátjait sem szabad figyelmen kívül hagyni. Milyen diákmunka-trendek várhatóak 2025-ben, mely területeken lehet a legtöbbet keresni diákként, és hogyan érdemes kihasználni a diákstátusszal járó előnyöket?

A diákmunka esetében a havi elszámolás alapja általában a ledolgozott munkaóra, amit a diákok jelenléti íven vezetnek, nagyrészt digitális formában. A diákbérek a mindenkori minimálbérhez igazodnak, így a minimálbér emelkedésével a diák órabérek is várhatóan 7-10%-kal nőnek 2025-ben. Ez azt jelenti, hogy a korábbi bruttó 1900 forintos átlagórabér helyett idén a diákok átlagos órabére bruttó 2100 forint fölé emelkedik. A fizetések alakulását ugyanakkor jelentősen befolyásolja a munkakör jellege és a földrajzi elhelyezkedés is.

A Mind-Diák 2024-es adatai alapján az informatikai, mérnöki és műszaki területeken kínálják a legmagasabb órabéreket, de az értékesítés, valamint a gazdasági és pénzügyi szektorokban is kiemelkedő fizetésre lehet számítani – itt az órabérek várhatóan bruttó 2200-2500 forint között alakulnak 2025-ben.

Ezzel szemben a legalacsonyabb bérezésű diákmunkák továbbra is az egyszerű fizikai munkák, ahol az órabérek bruttó 1700-1800 forint körül mozognak. Az ország délkeleti régióiban a diákok jellemzően alacsonyabb, a minimálbérhez közeli órabérért dolgoznak, míg a legmagasabb órabérek Észak-Magyarországon jellemzőek, ahol bruttó 2200 forint körül alakulnak. Ennek tekintetében Budapest továbbra is kiemelkedik: az órabérek itt akár a bruttó 2500-3000 forintot is elérhetik, különösen olyan gyakornoki pozíciókban, amelyek idegennyelvtudást és speciális szaktudást igényelnek.

Továbbra is tarolnak a home office diákmunkák

Az otthoni munkavégzés lehetőségét kínáló diákmunkák még mindig óriási népszerűségnek örvendenek a fiatalok körében – ezek az esetek többségében gyakornoki munkák. “A HR vezetők körében eleinte sokan úgy vélték, hogy a home office csak a pandémiával jött átmeneti kényszermegoldás, de mára egyértelművé vált, hogy általános gyakorlat marad a jövőben is. A Mind-Diáknál azt tapasztaljuk, hogy ez a fiatal generációnak óriási pluszt jelent, olyannyira, hogy gyakran a magasabb bér ellenére is inkább azt a diákmunkát választják, amelyik rugalmasabb - azaz (több) home office-t vagy órarendhez igazítható munkarendet kínál. Nem véletlen, hogy volt olyan időszak 2024-ben, amikor a gyakornoki munkáink többségénél (54%) adott volt az otthoni munkavégzés lehetősége” – mondta Göbl Róbert, a Mind-Diák vezetője. A HR szakértő kiemelte: a vállalatok egyre inkább hosszú távon gondolkodnak a gyakornoki programokban, és célzott mentorálással segítik a fiatal tehetségek fejlődését, hogy később teljes állású munkatársakként erősítsék a csapatukat.

A dolgozó diákokra ugyanúgy érvényes a minimálbér

Sokan tévesen úgy gondolják, hogy a diákmunkára nem vonatkoznak a minimálbér szabályai, valójában azonban a minimálbért vagy a garantált bérminimumot ugyanúgy meg kell adni a diákoknak is a diákszövetkezeti szolgáltatás keretén belül. Ennek ellenére még mindig akadnak olyan diákokat toborzó Facebook-csoportok, ahol a meghirdetett állások a minimálbérnél is alacsonyabb fizetést kínálnak. „Ezek sok esetben fekete munkák, hiszen jogszerű keretek között a diákoknak is ugyanazok a bérminimumok járnak. Egy iskolaszövetkezet ezért védőhálót is nyújt: rajtuk keresztül a fiatalok kizárólag megbízható cégeknél, bejelentett munkaviszonyban dolgoznak” – hívta fel a figyelmet diákszövetkezet vezetője.

A minimálbér emelésével 2025-ben óránként legalább bruttó 1672 Ft-ot kereshetnek a diákok, a végzettséget (például érettségit) igénylő gyakornoki munkák esetében pedig 2005 Ft-ra nőtt a garantált bérminimum. A 25 év alatti diákok számára ez továbbra is a nettó összeget jelentheti az szja-mentességnek köszönhetően. Idei változás, hogy az szja-kedvezményt 2025-től az EGT-államok és a Magyarországgal határos, nem EGT-államok állampolgárai érvényesíthetik (Ukrajna, Szerbia).

Az szja-kedvezmény leggyakoribb „buktatói”

Bár az szja-mentesség jelentős megtakarítást jelenthet a 25 év alatti diákok számára, érdemes odafigyelni néhány fontos részletre, hogy elkerüljék a kellemetlen meglepetéseket. „Azt fontos észben tartani, hogy az szja-mentesség csak egy meghatározott összeghatárig érvényes. 2025-ben ez a határ 656 785 forint, ami 98 518 forint adómegtakarítást jelent. Ha viszont valaki több diákmunkát vállal, és havi bruttó keresete meghaladja ezt az összeget, akkor az e feletti részre már 15%-os személyi jövedelemadót kell fizetni” – emelte ki Göbl Róbert, arra is kitérve, hogy a kedvezményt a fiatalok legfeljebb a 25. születésnapjuk hónapjában – és nem az adott év végéig – vehetik utoljára igénybe.

Viszont 25 év felett sem járnak rosszul azok a fiatalok, akik nappali tagozatos diákként iskolaszövetkezeten keresztül vállalnak diákmunkát: ugyanis ebben az esetben a bruttó bérükből csupán a 15%-os személyi jövedelemadó (szja) kerül levonásra, ellentétben a klasszikus munkaviszonnyal, amelyben a 18,5% társadalombiztosítási járulékot is levonják a fizetésükből.

Nem árt kihasználni az adókedvezményeket!

Göbl Róbert kiemelte: a most végzett frissdiplomások foglalkoztatása március 31-ig – a diákigazolvány érvényességi idejéig, diákszövetkezeten keresztül adómentességet élvez. “Ez win-win helyzetet teremt: a cégeknek jól jöhet, hogy a próbaidő alatt, ameddig a Mind-Diákon keresztül foglalkoztatják a fiatalt, addig a diák jövedelmét nem terheli plusz adó. A pályakezdő pedig rövidebb időn belül, még a diákstátusz előnyeivel vállalhat munkát” – hangsúlyozta a szakértő.

Majd hozzátette: azonban érdemes előrelátóan tervezni a béreket, hiszen a bevált új kollégák áprilistól már főállású alkalmazottként folytatják, ami azt jelenti, hogy a bruttó bérüket 18,5%-os társadalombiztosítási járulék és – 25 év felett – 15%-os személyi jövedelemadó terheli. Éppen ezért fontos körültekintően kalkulálni, hogy főállásúként a már bevált munkatársak nettó fizetése ne csökkenjen. “A bértervezésen sok múlik – ennek kialakításában a Mind-Diák Szövetkezet partnerei gyakran támaszkodnak a több millió munkaórát lefedő foglalkoztatási tapasztalatunkra, amely segít az optimális megoldások kidolgozásában” – egészítette ki a cégvezető.