Letette a fegyvert a Disney: kevesebbet fizetett a nőknek, most milliárdokat perkálhat a vállalat

A Walt Disney Company 43,3 millió dolláros (~16,9 milliárd forintos) megállapodást kötött egy, a női alkalmazottak bérezésével kapcsolatos perben. A megegyezés értelmében a vállalat három évre egy munkaügyi közgazdászt bíz meg a bérezési egyenlőtlenségek elemzésével és kezelésével. A per eredetileg 2019-ben indult, és végül mintegy 9 000 jelenlegi és volt női alkalmazott csatlakozott hozzá - közölte a Reuters.

A pert LaRonda Rasmussen indította 2019-ben, miután kiderült, hogy van olyan, azonos munkakörben dolgozó férfi kollégája, aki lényegesen magasabb fizetést kap nála. Az egyik férfi, aki több évvel kevesebb tapasztalattal rendelkezett, évi 20 ezer dollárral (~7,8 millió forinttal) többet keresett Rasmussennél.

A felpereseket képviselő ügyvédi irodák közleménye szerint a megállapodás részeként a Disney beleegyezett abba, hogy három évre egy munkaügyi közgazdászt bíz meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott, nem szakszervezeti tagságú kaliforniai alkalmazottak béregyenlőségének elemzésével az alelnöki szint alatt.

Lori Andrus, az Andrus Anderson ügyvédi iroda partnere elismerését fejezte ki a perben részt vevő nőknek:

Határozottan elismerésemet fejezem ki Rasmussen asszonynak és azoknak a nőknek, akik ezt a diszkriminációs pert elindították a Disney, a világ egyik legnagyobb szórakoztatóipari vállalata ellen. Karrierjüket kockáztatták, hogy felhívják a figyelmet a Disney-nél tapasztalható bérkülönbségekre.

A per állításait alátámasztotta egy elemzés is, amelyet David Neumark, a University of California Irvine professzora és munkaügyi közgazdásza végzett. Az elemzés a Disney 2015 áprilisától 2022 decemberéig terjedő időszakra vonatkozó humánerőforrás-adatait vizsgálta, és megállapította, hogy a női Disney-alkalmazottak átlagosan 2 százalékkal kevesebbet kerestek, mint férfi kollégáik.

A Disney korábban vitatta a per állításait és megállapításait. A vállalat nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére a megállapodással kapcsolatban.

Az ügyvédek tájékoztatása szerint a kaliforniai állami bíróságon benyújtott egyezségi megállapodás még bírói jóváhagyásra vár.