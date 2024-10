Hátborzongató filmkínálattal támad a Disney+ október végén és novemberben

Természetesen a streamingplatformok is készülnek október 31-ére, vagyis halloweenre és az ünnepi hosszúhétvégére új tartalmakkal. A Disney+ az év legrémisztőbb ünnepére hátborzongató sorozatokkal, klasszikus filmekkel és epikus finálékkal telepakolt válogatással készül, amelyen még a gyerekek is megtalálhatják a neki legjobban tetsző tartalmat.

Mit tartogat a Disney+ Halloween-gyűjtemény?

Mindvégig Agatha szezonzáró – október 31.: Kétepizódos fináléval zárul a Marvel univerzum legújabb sorozata, a „Mindvégig Agatha”. Október 31-én kiderül, vajon sikerült-e a hírhedt Agathának végighaladni a Boszorkányok útján, kiállta-e a mágikus próbákat és vajon megszerezte-e azt, amire a kezdetek óta a legjobban vágyott. Agatha Harkness karaktere ismerős lehet a feketeöves Marvel-rajongóknak, a „Vanda Vízió” című sorozatban már találkozhattak vele. Ő az első olyan Marvel képregény(anti)hős, aki úgy kapott önálló sorozatot, hogy sosem jelent meg saját képregényfüzete. Az évadzáró epizód(ok) október 31-én elérhetők a Disney+-on az éved többi epizódjával együtt.

FX Grotesquerie – 1. évad: Október 23-án kétrészes premierrel indult „FX’ Grotesqueire” című sorozatban szörnyű bűntények sorozata kavarja fel egy kis közösség életét. Lois Tryon nyomozó kísértetiesen személyesnek érzi ezeket a bűncselekményeket, mintha valaki – vagy valami – gúnyolódna vele. Lois otthon a maga küzdelmeit vívja: a lányával feszült a kapcsolata, a férje tartós kórházi kezelésre szorul, és a saját démonaival is szembe kell néznie. Nyomok híján, tanácstalanságában elfogadja az apáca, Megan nővér, a Katolikus Gondviselő újságírójának segítségét. A nehéz múltú Megan nővér az emberiség legrosszabb oldalát is ismeri, mégis hisz a jóban, Lois viszont attól tart, hogy a világ a gonosz hódolatában él. Ahogy Lois és Megan nővér a nyomokat összerakva egyre tisztábban látnak, egy olyan baljós hálóba keverednek, amely több kérdést vet fel, mint ahány választ kínál.

Lélegzet-visszafojtva: Az 1930-as évek Amerikájában járunk, azon belül is a kies Oklahomában. Az egyre szörnyűbb porviharok csapdájába esett fiatal anya (Sarah Paulson), akit kísért a múltja, meg van győződve arról, hogy egy titokzatos erő fenyegeti a családját, ami rendkívüli tettekre sarkallja, hogy megvédje őket. A porzongás garantált.

Amerikai Horror Story – 1-12. évad: 12 évadnyi tömény borzongás vár arra, aki belevág az Amerikai Horror Story sorozatmaratonba. Ryan Murphy és Brad Falchuk díjnyertes sorozatának spin-offjában már felbukkantak boszorkányok, szörnyek és egyéb furcsa lények olyan színészekkel a nagyobb szerepekben, mint Lady Gaga, Zachary Quinto, vagy Cuba Gooding Jr.

Hogyan fogtam el a gyilkosomat – 2. évad: A true crime műfaj kedvelőinek új évaddal jelentkezik a „Hogyan fogtam el a gyilkosomat”. A sorozatban látható mélyinterjúk, autentikus archív anyagok és színészek által újrajátszott jelenetek segítségével ismerhetjük meg az egyedi bűnesetek mögött meghúzódó valós történeteket, mindezt a műfaj újragondolt kereteibe csomagolva.

A Disney+ Halloween-gyűjteményében minden korosztály megtalálhatja a számára leghátborzongatóbb élményt nyújtó szórakozást. Legyen szó igazi klasszikusokról, mint például „Az Álmosvölgy legendája”, „A Sebezhetetlen”, „A falu”, vagy a „Karácsonyi lidércnyomás”, a családi vígjátékokon át, mint a „Hókusz pókusz” egészen a gyerekeknek szólókig (Zombik-filmek). A tartalomszolgáltató azokra is gondolt, akik kifejezetten kedvenc sorozataik Halloweeni epizódjait szeretnék látni. Ők pár kattintással újra átélhetjük a „Simpson család”, a „Family Guy”, vagy a „Modern család” leghátborzongatóbb pillanatait - írták.



November sem maradunk filmek, sorozatok nélkül

Az „FX – A nagy öreg” (FX’s The Old Man) jövő hónapban izgalmas epizódokkal tér vissza a platformra. A második évadban nyomon követheted, ahogyan Dan Chase karakterét alakító Jeff Bridges az eddigi legfontosabb küldetésére vállalkozik.

A komolyzene szerelmeseinek a „Zenéjét szerezte John Williams” (Music by John Williams) című filmet ajánlják. A dokumentumfilm a zeneszerző és karmester, John Williams munkája előtt tiszteleg, akinek nevéhez a legnépszerűbb filmek zenéi kötődnek.

A New York Times bestsellerén, Patrick Radeen Keefe könyvén alapuló „FX - Ne mondj semmit!” (FX’s Say Nothing) szintén ebben a hónapban debütál. A megragadó történet Észak-Írországban az 1968-1998 közötti zavargások idején játszódik, amikor a lojalisták és a republikánusok nézetei mentek szembe egymással Rország hovatartozását illetően. A sorozat gyilkosságról és az emlékezetről szól, a főszerepeben pedig Lola Petticrew, Hazel Doupe, Anthony Boyle, Josh Finan és Maxine Peake lesz.

A National Geographic ismét egy inspiráló dokumentumfilmmel jelentkezik, melynek címe „Endurance: Felkutatni Shackleton hajóját” (Endurance). Nézd meg, ahogy egy csapat elindul, hogy utánajárjon Ernest Shackleton felfedező hajójának, amely több mint száz évvel ezelőtt elsüllyedt, és amelyet nemrég fedeztek fel újra.