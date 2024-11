Rengeteg melóst keresnek év végén ezek a magyar cégek: jól járhat, aki bevállalja?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megszokottá vált, hogy november közepén a logisztikai ágazatban is elkezdődik az év legintenzívebb időszaka. Az online rendelésekből fakadó forgalomnövekedés már nemcsak a karácsonyi ajándékvásárlásokhoz kapcsolódik, hanem a rekordokat döntögető Black Friday promóciók hatására is óriási méreteket ölt. Az online vásárlási kedv évről évre nő, és egyre változatosabb módon oszlik el. Már nemcsak a hazai webáruházakat preferálják a vásárlók, hanem egyre nagyobb mértékben böngésznek a külföldi webshopok kínálatában is. De vajon milyen hatása van ennek a hirtelen megnövekedett logisztikai terhelésnek a munkaerőpiacra?

