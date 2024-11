Érik a nagy karácsonyi csomaghorror: erre készülhetnek a vásárlók 2024-ben

Az ünnepi szezon közeledtével egyre többen böngészik a webáruházak kínálatát. A korábbi évek tapasztalatai alapján karácsony előtt többszörösére emelkedik a rendelések mennyisége, különösen a Black Friday-t követően. A futárszolgálatok is készülnek az év legforgalmasabb időszakára.

A Sameday futárszolgálat logisztikai menedzsere közölte, hogy a társaság bebiztosította a szezont. „Megfelelő futárállománnyal, gépjárműflottával rendelkezünk, csomagautomatáink és Pick Pack Pontjaink már országosan elérhetőek.” Bokodi Árpád a csomagok sikeres célba juttatása érdekében kiemelte a vásárlói tudatosságot, a pontos adatokat, és a csomagok gyors átvételét az automatákból.

Fontos, hogy a vásárlók mindig megbízható oldalról rendeljenek, az online piacterek esetében is fordítsanak kellő figyelmet az eladó személyére. Egyre több Magyarországon is a külföldi eladó, amelyek esetében sokkal hosszabb a szállítási idő, függetlenül a hazai szállítási szolgáltatók pontosságától. Gyakran akár 10-12 napig is eltart, mire megérkezik a csomag Magyarországra. Ha magyar webáruházból rendelnek, az nagyban gyorsíthatja a folyamatot, de ebben az esetben is célszerű időben leadni a rendelést - tanácsolják.

A rendeléskor megadott adatok, mint a cím, irányítószám és telefonszám, legyenek pontosak, mert ezek alapvetően befolyásolják a kézbesítés sikerességét!

A GLS is mindent előkészített, hogy a csomagok időben célba érjenek

Az ünnepi időszak minden évben különleges felkészülést igényel – a GLS Hungary egész éves adatvezérelt működésének és előrelátó tervezésének köszönhetően idén is készen áll, hogy az ünnepi csúcsforgalom alatt is időben célba érjenek a küldemények, közölte a cég. A vállalat számára kiemelt fontosságú az adatvezérelt tervezés és a kapacitások folyamatos optimalizálása, amely lehetővé teszi, hogy minden időszakban, így az év végi csomagforgalmi csúcs idején is megbízható és gyors szolgáltatást nyújtson.

Az év során végzett részletes elemzéseknek és előrelátó tervezésnek köszönhetően a GLS a decemberi időszakban is 1 munkanapos átfutási idővel szállítja ki a csomagokat, ezáltal a december 20-án (pénteken) a vállalat részére átadott küldemények még karácsony előtt, december 23-án (hétfőn) célba érnek. A GLS a december 7-i és december 14-i szombati napokon is felvesz és kézbesít csomagokat, ezzel is támogatva a küldemények minél gyorsabb kiszállítását az ünnepeket megelőző időszakban.

Rugalmas átvételi lehetőségek

A házhoz szállítás mellett országszerte mintegy 2000 GLS Automata és több mint 1000 GLS CsomagPont áll rendelkezésére, biztosítva, hogy mindenki megtalálja a számára leginkább megfelelő átvételi módot. Az automaták döntő többsége a nap 24 órájában elérhető, így a címzettek bármikor, akár a kora reggeli vagy a késő esti órákban is kényelmesen hozzáférhetnek csomagjaikhoz – ezáltal az ünnepi időszakban is zökkenőmentesen és rugalmasan juthatnak hozzá rendeléseikhez. A GLS az év többi időszakához hasonlóan továbbra is 7 naptári napig tárolja a csomagautomatában átvételre váró küldeményeket.

A cég november 23. és december 22. között hétvégi ügyfélszolgálati támogatást is biztosít a csomagautomatákat érintő kérdések esetén. Az ügyfélszolgálat ezen időszakban minden szombaton és vasárnap 8:00 és 16:00 között elérhető a +36 (29) 88 66 70-es telefonszámon.