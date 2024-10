Indul az őrült toborzás: hamarosan kapkodnak majd a cégek az ilyen dolgozókért

2024-ben csökkent a cégek munkaerő-kereslete, és azon belül is változások rajzolódnak ki: míg korábban egy rövid időre fellendült a külföldi munkavállalók iránti igény, most leginkább szakképzett munkaerőre, magyar munkavállalókra van kereslet.

„Idén számos változás történt a munkaerőpiacon. Némi visszafogottság érezhető a kölcsönzésben a partnereinknél is, amikor különösen felértékelődik innovatív toborzási megoldásainknak, a tőlünk megszokott megbízhatóságnak és alaposságnak, valamint 25 év szakmai tapasztalatának a szerepe. 2024 hozott kihívásokat, a gazdasági nehézségek mindenkire hatnak, de azt látjuk, hogy a felsorolt értékek egy stagnáló piacon is kiemelkedően fontosak” – fogalmaz Ottó Csaba, a Man at Work ügyvezetője.

„A mögöttünk álló negyedszázad hozott már néhány kihívást, de az alapítókkal máig a sorainkban, ezeken mindig felül tudtunk emelkedni. A munkaerő-kereslet aktuális csökkenését is ilyennek látjuk. Bár jelenleg a cégek óvatosabban bővülnek - van, ahol most egyáltalán nem is vesznek fel új embereket, csak az elmenőket pótolják -, akkor is döntően a szakképzett magyar munkaerőt keresik. Biztosak vagyunk benne, hogy még idén látunk változásokat a munkaerő-kölcsönzés területén is, legalábbis bizonyos szektorokban” – teszi hozzá Baradits Bulcsú üzletágvezető.

A szakember véleménye szerint, míg nyáron a vendéglátás vagy a mezőgazdaság terén lehetett fellendülést tapasztalni, úgy most az e-kereskedelem szempontjából várható erős időszak. Közelegnek a Black Friday ajánlatok, amelyek hazánkban nem korlátozódnak egyetlen hétvégére, így a karácsonyi vásárlási láz akár már október végén, november elején elkezdődhet. Több munkaerőre lesz szükség a webshopok és nagykereskedések raktáraiba, logisztikai területekre, vagy mondjuk a kiszállítás lebonyolításához, amit egy ponton túl már képtelenség a meglévő munkavállalók továbbterhelésével megoldani: a munkaerő-kölcsönzés egy „húzósabb” év vége esetén is jó megoldás lehet.