Ennyiért keresnek melósokat balatoni büfékbe 2024-ben: brutális a pénz, ezt a munkát kell csinálni

A strandbüfékben dolgozók havi nettó 391-400 ezer forintra számíthatnak idén a Balatonnál. Bár a büféknél a fizetések alacsonyabbak, mint a hoteleknél, a munka elvárásai rugalmasabbak, és itt is biztosítanak szállást és étkezést. A nyelvtudást és a tapasztaltatot nagyra értékelik, de a strandbüfék szívesen alkalmaznak diákmunkásokat is, akik a nyári hónapokban pultosként és felszolgálóként kereshetnek pénzt a Balaton partján.

Előző héten megvizsgáltuk, hogy mennyit lehet keresni a nyári szezonban a balatoni hotelekben, most pedig olyan hirdetéseket vizsgáltunk meg amelyek a kevésbé formális vendéglátás részét képezik. Gondolunk ez alatt elsősorban a strandos kis büfékre, hekkezőkre, lángosos bódékra. Ezek esetén a szakmai elvárások kevésbé hivatalosak, nem ritka, hogy diákmunkások jelentkezését várják pultos, felszolgáló pozíciókba. Ami viszont hangsúlyosan elvárás az a német és/vagy angol nyelvtudás, amely a Balaton-parti strandokon nyaraló németek és más külföldiek szép száma miatt nem is meglepő.

Cikkükben arra is kíváncsiak voltunk, hogy a grandiózus hotelekben meghirdetett pályázatokban szereplő bérek és a büfékben kapható fizetések milyen viszonyban állnak egymáshoz, melyiket éri meg inkább betölteni.

Hotel vagy strandbüfé?

Ahogy korábban megírtuk a balatoni hotelek meglehetősen versenyképes béreket kínálnak a szezonális munkavállalóknak. Szakácsok esetében az órabér általában 2 500-3 500 forint között mozog, a tapasztalat és a munkakörülmények függvényében. A konyhai kisegítők 2 000-3 000 forint közötti órabérre számíthatnak, de akadnak helyek, ahol nekik is több bért tudnak biztosítani. Emellett sok munkaadó biztosít szállást és étkezést is, ami jelentős könnyebbséget jelent a dolgozóknak. Tehát a bérek nagyjából havonta nettó 500 ezer és 600 ezer körül mozognak, de meg is dolgoznak ezért a bérért a munkavállalók. Illetve ahogy azt már megállapítottuk a kedvező bérek hátterében húzódhat a külföldi nyári munkák által fellicitált fizetések is, tehát a helyi vendéglátóhelyeknek tartania kell a lépést például az osztrák hotelek nyújtotta illetményekkel.

Ehhez képest nézzük meg most, hogy a strandokon működő büfékben mennyiért keresnek munkaerőt és milyen egyéb juttatásokat ígérnek a munkavállalóknak. Az elvárásokat tekintve elmondható, hogy kevésbé várnak el szakmai végzettséget, nagyobb hangsúlyt fejtetnek a tapasztalatra, kommunikativitásra, igényességre és a nyelvtudásra. De sok hely szívesen lát kezdőket is, akár legalább a 16 életévüket betöltött nyári munkát kereső diákokat is. A lángosozók, hekkezők és egyéb kis parti büféknél felmerülő feladatok jellemzően a rendelés felvétel (étel is), italok kiadása és fizettetés és a pultok és asztalok tisztán tartása.

Amit kínálnak a munkáért a fizetésen felül az viszont már meglehetősen hasonló a hotelekben meghirdetett munkákhoz; szállás, étkezés, szabadnap a főszezonban is, korrekt fizetés és egy kis jó hangulat. Ami különbség lehet, hogy egy hotelben a szállás és az étkeztetés valószínűleg magasabb színvonalúbb, mint egy kis strandbüfé esetén. A következő táblában néhány hirdetésben meghirdetett béreket tüntettük fel.

Jól látható, hogy átlagosan kb. nettó 391 000 - 400 000 forint körül lehet keresni nettó, ami jelentősen kevesebb, mint a hotelekben megkereshető pénzek. Sok büfés helyen a hirdetésben külön kiemelik, hogy a bérezés megegyezéstől függ, tehát amit feltüntettek fizetés csupán csak irányár. Sok függ attól, hogy ki mennyi műszakot tud vállalni. Ebből is látszik, hogy bár a bérezés kevesebb, az iram és a vállalt műszakok számára vonatkozóan valamivel lazábbak az elvárások. Persze ez nem azt jelenti, hogy napközben a strandbüfékben ne kéne sokat dolgozni, egy jól menő lángosozó hekkes vagy egyéb kis strandétterem is rengeteg embert szolgál ki napközben.

Ezeket a béreket összevetve az KSH 2024 januárjában meghatározott bruttó és nettó bérekkel megállapítható, hogy ahhoz képest átlagos fizetésnek számít. Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 605 100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 416 600 forint volt. De itt is kiemelendő, hogy ezek az értékek a klasszikusnak számító 40 órás teljes munkaidős állásokból lettek kiszámolva, míg a balatoni nyári szezon alatt dolgozó vendéglátósok műszakokban dolgoznak és általában egy nap nem 8 jellemzően inkább 10-12 óra munkát jelent.

Ennyibe kerülnek az ételek a Balatonnál idén

A Pénzcentrum nem csak a nyári szezonban esedékes munkák béreit vizsgálta meg, már több cikkünkben megnéztük azt is, hogy a klasszikusnak számító büfés ételekre mekkora tételt kell számolni a nyaralóknak. A lángos, amely sok magyar és ide látogató külföldi kedvence is némi dráguláson esik át, egy sajtos-tejfölös lángosra közel 2 000 forinttal kell számolnunk.

