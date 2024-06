Tömegével keresnek vendéglátósokat a Balatonnál: 1 milliós fizetés sem ritka 2024-ben, diploma sem kell

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A szezonális munkavállalók versenyképes bérekre számíthatnak a Balatonnál: a szakácsok órabére 2 500-3 500 forint között mozog, míg a konyhai kisegítők 2 000-3 000 forintot kereshetnek óránként. Ezen felül számos munkaadó szállást és étkezést is biztosít, ami jelentős könnyebbséget jelent a dolgozóknak. Egy egész szezon alatt a szakácsok akár nettó 1,8 millió forintot is megkereshetnek, végzettséget a legtöbb helyen nem várnak el, de az igényesség mindenhol alapfeltétel. Fontos azonban kiemelni, hogy a munka fizikailag és szellemileg is megterhelő, napi 10-12 órás műszakokkal kell számolni a jelentkezőknek.

Címlapkép: Getty Images

