Túlóra 2024: mikor jár túlóra pótlék 2024 évében, mi a teendő, ha nem fizetik ki?

Veled is előfordult már, hogy munkáltatód a munkaszerződésben rögzített munkaidőn felül is elvárta, hogy rendelkezésére állj, sokszor szabadidőd, akár hétvégi pihenésed rovására? Ezt a munkaidőn felüli, ám szintén munkával töltött időt nevezzük túlórának – avagy rendkívüli munkaidőnek -, amelyért cserébe a Munka Törvénykönyve túlóra 2024 szabályok értelmében túlóra pótlék jár. Na de tényleg kifizeti a túlóra pótlékot minden munkáltató? Mit tehetünk a ki nem fizetett túlóra ellen?

Cikkünkben a túlóra 2024 évi szabályainak jártunk utána: tudd meg, mi az a túlóra törvény és mit ír a Munka Törvénykönyve túlóra 2024 tekintetében, mennyi a túlóra pótlék 2024 évi összege és hány százalék a túlóra pótlék! Amellett, hogy eláruljuk, mikor jár túlóra pótlék egy magyar dolgozónak, azt is megtudhatod, mennyi túlóra lehet egy hónapban és mi lesz a ki nem fizetett túlórák sorsa! Mit tehetünk a túlóra ki nem fizetése ellen, ha úgy érezzük, kizsákmányol minket a munkahelyünk?

Munka törvénykönyve túlóra 2024

Mindenekelőtt nézzük, mi az a túlóra törvény! A fejlett országokban élők életében az egyik legjelentősebb stresszforrást képviselő probléma a túlórázás: nehezen tehetünk ellene bármit is, hiszen a határidő adott, a munkát pedig el kell végezni, sokszor akkor is, ha erre rámennek a szabad estéink vagy a hétvégéink – így könnyen eluralkodhat a munkahelyünk a magánéletünk fölött. A Munka Törvénykönyve rendkívüli munkaidőként tartja nyilván a köznyelvben csak túlóraként emlegetett, a munkaidőn felül munkával eltöltött időnket.

A túlóra 2024 évében is egy állandó konfliktussal járó jelenség: tipikusan a fix munkaidős, alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók életében jelent problémát a túlóra ki nem fizetése. A magyar dolgozók jogait összefoglaló Munka Törvénykönyve rögzíti a túlóra 2024 évi szabályait is, egyben kimondja, hogy a munkáltatónak kötelessége kompenzálnia a rendkívüli munkaidőt különféle bérpótlékok, esetünkben túlóra pótlék formájában.

Mikor jár túlóra pótlék 2024 évében?

Amennyiben a munkáltató nem választ alternatív túlórakompenzációs megoldást (erről bővebben a későbbiekben), a túlóra törvény szerint kötelessége kifizetni minden munkaidőn felüli munkaórát alapbér + túlóra pótlék formájában. Na de nézzük, mennyi a túlóra pótlék 2024 évében, avagy hány százalék a túlóra pótlék 2024 során a hatályos jogszabályok szerint!

Hány százalék a túlóra pótlék 2024 évében?

A túlóra 2024 szabályok nem változtak az elmúlt években: a túlóra kifizetése során az alkalmazott részére jár minden extra munkaóráért az alapbér, illetve a túlóra pótlék, ami az alapbér +50%-kal megnövelt értékét foglalja magában. A túlóra pótlék tehát gyakorlatilag egy 150%-os bérrel kifizetett munkaóra. A túlórázás speciális eseteként tartjuk számon, ha az alkalmazott munkaszüneti napon kényszerül dolgozni: ilyenkor +100%-os munkabér jár a túlórázónak (amennyiben a munkáltató biztosít ezért cserébe pihenőnapot, akkor is jár az 50%-os túlóra pótlék 2024 évében).

Mit tehet a munkáltató, ha nem akar túlóra pótlékot fizetni?

A munkáltatók hivatalosan kétféle járható túlórakompenzációs alternatívával élhetnek: vagy megtörténik a túlóra kifizetése (jobb esetben túlóra pótlék is jár, máshol normál munkaórának számolják el), vagy a túlóra pótlék fizetés helyett élhetnek a lecsúsztatható szabadnap beiktatásával. Utóbbi túlóra kompenzációs megoldás jelentősen olcsóbb alternatívát kínál a cégek számára, és az alkalmazott is „jól jár vele”, hiszen így a túlóra nem vész el, mindössze szabadnappá alakul (van, aki az extra szabadnapokat többre értékeli, mint a bérpótlékot).

Mennyi túlóra lehet egy hónapban vagy a munkaévben?

A Munka Törvénykönyve túlóra pótlék 2024 évi szabályok szerint egy magyar munkavállaló naponta maximum 12 órát, hetente pedig összesen 48 órát dolgozhat, beleértve az összes túlóráját (ez átszámítva heti hat nap 8 órás munkaidőnek felel meg). A szabályok szerint kötelező tartani a heti 2 pihenőnapot és a minimum 8 órás pihenőidőt, a munkaszüneti napokra pedig külön szabályok vonatkoznak.

A túlóra törvény szerint egy dolgozó túlóramaximuma évi 250 extra munkaóra lehet, azonban ez kollektív szerződéssel kibővíthető évi 300 órára is. A kollektív szerződés kapcsán jó, ha tudjuk, hogy egy ilyen megegyezés felülírhatja a Munka Törvénykönyve által meghatározott túlóra 2024 szabályokat a túlóra pótlék és egyéb bérpótlékok kifizetése tekintetében is. A számok valóban nagyon magasak: ha valaki ténylegesen munkával tölti a fentiekben rögzített 250 vagy annál is több túlórát, évi 30-37 munkanappal többet dolgozhat az előírtnál.

Nem csak rémálom a ki nem fizetett túlóra

A fentiekben részletezett túlóra pótlék 2024 évi összege, illetve a lecsúsztatható szabadnap, mint alternatív túlórakompenzációs megoldás sajnos nem járnak alanyi jogon mindenkinek, úgy, ahogy ezt a Munka Törvénykönyve túlóra pótlék 2024 évi szabályok is előírnák. A valóságban Magyarországon csak a munkáltatók töredéke (tipikusan multinacionális vállalatok, ahol erősebb a dolgozói érdekképviselet) kompenzálja szabályszerűen a túlórázást, a magyar dolgozók jelentős része semmit sem kap a túlóra eltöltéséért cserébe.

Mit tehetünk a túlóra ki nem fizetése esetén?

Sajnos gyakori problémát jelent, hogy a munkáltató semmilyen formában nem szándékozik alkalmazottját kompenzálni a túlóra eltöltéséért cserébe – azonban ne hagyjuk magunkat, hiszen jogunkban áll munkabért és púlóra pótlékot követelni munkáltatónktól (akár késedelmi kamattal együtt)! Fontos azonban kiemelnünk, hogy a túlóra 2024 évében is csak akkor kérhető számon, ha a túlóra tényét a munkáltató nem tudja vitatni (egyértelmű bizonyíték, dokumentáció szükséges a túlóra mennyiségét illetőleg).

Ha ebben az esetben is fennáll a ki nem fizetett túlóra problémája, forduljunk a munkáltatót ellenőrző munkaügyi hatósághoz, aki megállapíthatja a szabálytalanságot, bírságot szabhat ki, mindemellett a jogsértés további következményekkel is járhat. Amennyiben úgy érezzük, hogy a túlórázás túlzott stresszhelyzethez, magánéleti, testi és lelki problémákhoz vezet, mindenképpen gondolkodjuk el azon, hogy munkahelyet váltsunk!