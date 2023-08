400 ezres fizetésért keres futárokat a Magyar Posta: végzettség, tapasztalat nem, csak jogsi kell hozzá

Eseménydús időszakon van túl a Magyar Posta, elég, ha az elmúlt másfél év híreit vesszük alapul. A veszteségesen működő, állami kézben lévő vállalat részben az előző évben megugrott energiaköltségek miatt először több száz fiók bezárása kényszerült és sokáig tartott az is, hogy megegyezésre jusson a szakszervezetekkel egy mindössze 10 százalékos béremelésről. A kézbesítőkre hatalmas szükség van, nem csak a postánál, de már területen is, így mi most megnéztük vajon a Magyar Posta mennyire tudja felvenni a kesztyűt a konkurenciával fizetések és egyáb jutattások terén.

Az állami kézben lévő Magyar Postánál az utóbbi időben több fontos változás is történt, melyek egynémelyike komoly port kavart a közvéleményben. Az egyik ilyen fejlemény, hogy most már csak 30 ezer lakosonként kell fenntartani egy postát, ezért több olyan településen is bezárhatnak fiókokat, amelyet eddig nem érintett a hivatalbezárás. Tavaly 210 településen összesen 366 posta zárt be ideiglenesen az energiaválság is miatt. Ezt követően idén júniusban módosítottak a jogszabályon, melynek értelmében most már csak 30 ezer lakosonként kell fenntartani egy postát, ezért több olyan településen is bezártak a fiókok, amelyeket eddig nem érintett a hivatalbezárás.

Problémát jelentett az utóbbi évek legnagyobb felmondási hulláma is, mely elsősorban az alacsony fizetésekre és a menedzsment által belengetett tömeges leépítésekre adott válasz volt a dolgozók részéről. Aztán áprilisban jelentette be a Magyar Posta a Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetségével és a Postás Szakszervezettel folytatott bértárgyalás eredményét, melynek értelmében – a hároméves bérmegállapodásban szereplő 2 százalék helyett – átlagosan 10 százalékos béremelés valósult meg 2023. január 1-vel visszamenőlegesen. Mindez azonban a júliusban immár húsz százalék alá csökkenő, de továbbra is 17,6 százalékos infláció mellett nem foghatja vissza a reálbércsökkenést.

Ezért most arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon jelenleg hogyan alakulnak a fizetések a különböző kézbesítő pozícióknál. A kérdés azért is érdekes, mivel júniusban már készítettünk egy hasonló felmérést, ahol a különböző logisztikai cégek ajánlatait vetettük össze és meglehetősen kedvező kép alakult ki előttünk. A sofőrmunkák hatalmas előnye, hogy legtöbb esetben nem igényelnek végzettséget, nyelvtudást, sőt sok esetben tapasztalatot sem. A legfontosabb elvárás az adott munkakörnek megfelelő kategóriájú jogosítvány megléte, de például járművel a legtöbb esetben nem kell rendelkeznünk, mert azt számos esetben biztosít a munkavállaló – írtuk két hónapja, hozzátéve, hogy a nettó bérek általában 240 ezer forinttól egészen 500 ezer forintig terjednek, de bizonyos hirdetéseknél még ennél is magasabb álomfizetéshez juthatunk.

A futármunkákkal tehát egészen szép jövedelem is realizálható, de vajon mi a helyzet a Magyar Posta esetében? Cikkünkben a különböző kézbesítő pozíciókkal kapcsolatos álláshirdetéseket kerestük, ezek közt volt gyalogos, kerékpáros, elektromos kerékpáros, motoros, ’C’, illetve ’B’ kategóriás jogosítványt igénylő gépjárművezető. Talán nem árulunk zsákbamacskát azzal, ha az elején elmondjuk, a megjelölt fizetések nem képesek felvenni a versenyt az egyéb futárszolgálatok kézbesítő munkáival, viszont a cégen belül azért akadnak – még ha nem is igazán számottevő – bérkülönbségek, melyeket érdemes tüzetesebben is megvizsgálni, illetve azt sem árt tudni, hogy a fizetés mellett vajon még milyen extra juttatásokban részesülhetnek a vállalat dolgozói.

Az általunk talált bérek alsó tartományában helyezkedik el a B-kategóriás jogosítványt igénylő gépjárművezető, ahol jelenleg a várható bruttó jövedelem 335 ezer forint. Elvárás szintjén 8 általános iskolai végzettség, bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány és természetesen egy megfelelő kategóriájú jogosítvány megléte szükséges. A fő feladat a kiosztott logisztikai és egyéb postai küldemények kezelése, szállítása és kézbesítése, illetve közreműködés a felvevő helyről a gyűjtőhelyre történő küldemény szállításban, de a készpénzkezelés, adminisztratív feladatok ellátása és a rakodás is a munka fontos részét képezi.

Érdekes, hogy jogosítványt nem igénylő gyalogos kézbesítő ezzel szinte megegyező bérre számíthat: várható bruttó jövedelme 340 ezer forint. Elvárások szintjén pedig pusztán 8 általánosra és erkölcsi bizonyítványra van szükség. A főbb feladatok itt is röviden összefoglalhatóak. Lényegében a levelek és küldemények gyalogosan történő házhoz kézbesítése, illetve a küldeményekkel való elszámolás képezi a munka gerincét. Egyébkánt pontosan ugyanilyen fizetésre számíthatnak a hagyományos kerékpáros és elektromos kerékpáros kézbesítő munkatársak is, akiknek a feladataik is megegyeznek a korábban leírtakkal.

Eggyel magasabb kategóriájú fizetést realizálhat azonban egy motoros kézbesítő, akinek a munkavégzéshez egy A" kategóriás vezetői engedélyre van szüksége, de szintén a korábban említett feladatokat kell ellátnia. Várható havi jövedelme bruttó 400 ezer forint. Ennél magasabb bérre két esetben volt példa, igaz mindössze 5 ezer forintos pluszról beszélhetünk. A C-kategóriás gépjárművezetők és a futár/csomagkézbesítők 405 ezer forintos havi bérre számíthatnak. Előbbi esetében nyilvánvalóan egy magasabb kategóriájú vezetői engedély megléte is szükséges.

A korábbi cikkünkben vizsgált futármunkához képest nem túl vaskos fizetések kiegészülnek néhány extra juttattassál is, melyek kicsit kedvezőbbé teszik az összképet. Az álláshirdetésekben feltüntetik, hogy van támogatják a munkába járást és lakáscélú (lakásvásárlás, lakásépítés, lakásbővítés, lakhatási) támogatásokat is biztosítanak a munkavállalónak. Ezenkívül csoportos élet- és balesetbiztosítás és 3 hónapot követően bruttó 20 ezer forint/hó cafeteria juttatás elérhetővé válik. A fizetéssel kapcsolatosan pedig kiemelik, hogy 25 év alatti munkavállalók számára lehetőség van az adókedvezmény igénybevételére is.

Fontos információ az is, hogy amennyiben más embert is viszel a céghez, minden általad ajánlott belépő után, akár bruttó 100 ezer forint/fő kifizetésben részesülsz. Ez az összeg a kerékpáros, elektromos kerékpáros és gyalogos kézbesítőre igaz, a többi pozícióban ennél magasabb összeg is realizálható. A gépjárművel történő munkavégzők számára pedig egy egyszeri belépési bónuszt is biztosít a cég, melynek összege általánosan bruttó 150 ezer forint.